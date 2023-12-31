Триумф или провал: как узнать свою судьбу на 2024 год по дате рождения

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Простые вычисления в области нумерологии помогут определить вектор развития на ближайшие 12 месяцев.

Как известно, все в жизни циклично. Понять, на каком витке своего развития человек находится в конкретный момент, поможет математическое моделирование по теории геофизических биорезонансов.

Что же уготовил новый 2024 год каждому, эксклюзивно Пятому каналу рассказала бизнес-нумеролог и кризисный аналитик Диана Влади.

Как рассчитать цифру года



www.globallookpress.com / Hans Blossey; 5-tv.ru

Вычислить, каким будет 2024 год, можно по числу судьбы. Это фундаментальное понятие в нумерологии.

Как вычислить свое число судьбы:

Сложить все цифры в полной дате рождения.

Например, дата рождения: 7 марта 1985

7 + 3 + 1 + 9 + 8 + 5 = 33

Повторить сложение, пока в финале не получится однозначное число от 1 до 9.

3 + 3 = 6

Как вычислить цифру вибрации 2024 года

К получившемуся числу судьбы прибавить цифры нового года

6 + 2 + 2 + 4 = 14

1 + 4 = 5

Финальная цифра и задаст тон новому 2024 году.

Единица

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«Единица — это начало. Для этих людей в 2024 году очень важно начать. Если вы хотели что-то воплотить в своей жизни, но никак не собирались с мыслями, не хватало смелости, то нужно начать делать реальные шаги», — сказала эксперт.

Начать стройку, выйти замуж, открыть свое дело, поступить на курсы, купить абонемент в спортзал — любое начинание пойдет на пользу.

«От того, как вы проживете этот год, зависят ваши следующие 8 лет. Как взлетите, так и полетите. Это основа основ и фундамент», — добавила она.

Если в 2024 году не проявить себя должным образом, например, лениться или бояться, упускать удачные возможности, тогда год сам по себе не принесет никаких достижений и «подпортит» будущее.

Двойка

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«Это год противоположный единице. Это спокойный и чуть-чуть отдыхательный год. До этого было затрачено много сил, человек устает, и теперь ему дается возможность выдохнуть, замедлиться, получить помощь извне», — прокомментировала нумеролог.

В 2024 году есть хорошие шансы укрепить полезные связи. Например, наладить взаимодействие с родственниками и распределить между ними общую нагрузку. Или делегировать часть своих обязанностей сотрудникам и партнерам по работе.

Год также благоволит гармонизации в любовных отношениях. То есть, желательно все устаканить и поставить на стабильные рельсы.

Тройка

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«Это год яркости. Очень позитивный, активный, оптимистичный, веселый — год понимания, чего на самом деле хочется. Это выкристаллизовывание начатого в первом цикле», — объяснила специалист.

Вероятны небольшие изменения или перестроения жизненной стратегии, трансформация начатых проектов, расширение деятельности или сдвиг в смежные направления.

Самое главное, на что нужно обратить внимание в ближайшие 12 месяцев, — это собственные желания. Крайне важно слушать только свой внутренний голос, не заглушать свои порывы и не ставить в приоритет «хотелки» других людей.

«Нежелательно и даже противопоказано слушать каких-то советчиков. Иначе это приведет к разочарованиям», — предостерегла она.

Год также хорош для всех видов самовыражения и медийности.

Четверка

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«Вам придется много работать. Это год про труд. Если представить год стрекозы и муравья (отсылка к одноименной басне Ивана Крылова — Прим.ред.), то это год муравья, когда нужно работать не покладая рук и не разгибая спины», — дала характеристику нумеролог.

Энергии 2024 года благоприятны для укрепления авторитета, наверстывания упущенных моментов, цементирования достижений и скрупулезной проработки всех мелочей.

Придется педантично наводить порядок в личной жизни, рабочих моментах, бизнес-стратегии.

Пятерка

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«Это год стрекозы (отсылка к басне Ивана Крылова „Стрекоза и муравей“ — Прим.ред.), которая все время пляшет и поет. На пятом цикле человек получает какие-то первые плоды своих вложений за предыдущие четыре года. То есть время собирать камни», — отметила специалист.

Год предусматривает получение бонусов, подарков и наград — у каждого в той сфере, куда он вкладывался. Например, если речь про карьеру, то ожидается повышение по работе, увеличение зарплаты, получение крупной премии и так далее.

Увы, бонусы в виде негативных результатов так же вероятны. Если, допустим, до этого человек не уделял внимания второй половинке, то это может проиграться скандалами, ссорами, крупными проблемами.

Стоить быть готовым к тому, что пятерка потянет к новым активностям.

«Почти всегда смена работы, перемены в семейном статусе — либо венчание, либо расставание, повышение квалификации, смена места жительства, смена профиля бизнеса. То есть год непредсказуемый», — подытожила она.

Шестерка

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«Шестой цикл означает налаживание личных отношений либо рабочих моментов. Это год про выбор. Успеть и в личной жизни, и в работе не получится», — объяснила эксперт.

Придется расставить приоритеты и всеми силами пытаться удержать баланс, чтобы ни взаимоотношения с партнером, ни продвижение по карьерной лестнице не пострадали. Решение полностью сосредоточиться на чем-то одном в ущерб второму — неверное. Поэтому 2024 год пройдет под девизом: баланс, золотая середина и гармония.

Кроме того, это период небольших внутриличностных и внешних потерь. По шестерке отпадут все неактуальные планы, задачи, связи и контакты. Бороться и пытаться оставить все как есть не нужно. Лучше принять перемены и отпустить все со спокойным сердцем.

Вероятны материальные или денежные потери, ухудшение здоровья, расставание с друзьями и коллегами, потеря работы, смена окружения. При наихудшем сценарии возможно также потеря смысла жизни.

Семерка

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«Семь — это про анализ, интроверсию, уход в себя. Год абсолютного замедления и отдыха», — прокомментировала нумеролог.

Следующие 12 месяцев необходимо посвятить размышлениям о жизни, сеансам психотерапии, духовным практикам, врачеванию душевных травм. Все это нужно для переоценки ценностей, поиска новых смыслов и целей в жизни.

Не стоит воспринимать 2024 год как время тоски. Наоборот, это благоприятная пора для обретения внутреннего стержня и смысла жизни, а как следствие, гармонии и умиротворения. Только целостная личность способна покорять новые вершины.

Восьмерка

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«Восемь — это хороший богатый цикл. Большие награды и регалии, деньги, крупные приобретения или продажи, повешение по карьерной лестнице. Это год-материалист, когда нужно предпринимать активные действия во всем, что касается денег, недвижимости, юридических дел, судов. И вы получаете те результаты, которые наработали в предыдущие семь лет», — объяснила Диана Влади.

Год предоставляет хорошие возможности для увеличения собственного авторитета, власти, доходов и жилплощади.

С точки зрения эзотерики 2024 год станет кармическим. Если человек за предыдущие семь лет уверенно шел к цели, то ему «прилетит» успех, награда и всевозможные блага. Если же нет, то бумерангом принесет негативный урожай. И тогда по итогам годам можно сделать вывод о собственных ошибках и верных шагах.

Девятка

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«Это завершающий цикл и по логике вещей он про завершение проектов или отношений, отпускание, освобождение и расхламление на всех уровнях и потери. Принимайте их с благодарностью. Представьте себя воздушным шаром, который не взлетит на новый уровень в следующем первом цикле, пока не выкинет из корзины все грузики с песком», — объяснила специалист.

Будут уходить люди, проекты, вещи — все, что не понадобится на следующем витке развития.

Год представляет из себя что-то вроде генеральной уборки во всех сферах жизни.