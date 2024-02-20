Ефремов хочет выйти по УДО: кто может лишить его всех шансов на помилование

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Актер Михаил Ефремов, возможно, попытается выйти на свободу досрочно. Что этому может помешать, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: Михаил Ефремов может выйти на свободу раньше срока. Что по этому поводу думают близкие водителя, который погиб по вине заслуженного артиста России? Могут ли они помешать возвращению Ефремова домой? Как сейчас чувствует себя звездный арестант? И чем он занимается за решеткой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне очень жалко, что вся эта история с Мишей вообще произошла. Потому что он очень талантливый актер. Если бы не было этой истории, он мог бы подарить зрителям за это время огромное количество картин со своим участием», — высказался актер Георгий Дронов.

«Если бы не было фамилии Ефремова, во-первых, он столько срок не получил бы. Был бы другой человек — отпустили бы. По убийству отпускают на принудительную работу. И здесь преступление неумышленное», — выразил свое мнение юрист Эльман Пашаев.

Летом 2020-го Михаил Ефремов сел за руль нетрезвым и устроил ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Суд приговорил звезду кино к восьми годам колонии общего режима. Позже срок скостили до семи с половиной лет. Почти четыре из них он уже отсидел. И теперь, по информации прессы, собирается подать прошение на условно-досрочное освобождение (УДО).

«Он кардинально изменил свою жизнь, свое представление о жизни. И, конечно, этот эпизод, это послужит ему большим уроком. Я надеюсь, конечно, что он, когда выйдет, просто станет другим человеком», — отметил светский журналист Денис Сорокин.

Прошлой зимой Ефремов уже просил суд смягчить ему наказание. И заменить заключение на общественные работы. Однако потом отозвал свое заявление.

«Он просто осознавал, что его многие бы не поняли и началось бы народное негодование. Народ бы стал говорить, уличать его в каких-то связях. Почему его выпустили? Почему другие сидят? Поэтому он и отказался от этого», — предположил журналист Сорокин.

Но сейчас, видимо, Ефремов настроен идти до конца. Эксперты считают: актер вполне может рассчитывать на благополучный исход. Он ведет себя примерно, не устраивает скандалов. Выполняет свою работу в швейном цехе — делает молнии для защитных костюмов. Михаил Ефремов активно участвует в культурной жизни колонии. Помогал в организации чемпионатов по бильярду и настольному теннису. И даже снимает документальные фильмы.

«К нему нет никаких претензий: ни материальных претензий, ни морального вреда. Он возместил все. Также со стороны колонии, насколько мне известно, тоже нет нареканий. Он не нарушает внутренний режим, то есть максимум соблюдает Уголовно-исполнительный кодекс. У него есть все основания», — объяснил юрист Пашаев.

«Ему выпивать не дают. Большим уважением он в тюрьме пользуется, потому что человек ответственный», — поделился актер Иван Охлобыстин.

По словам друзей, артист свыкся с новыми реалиями и не жалуется на жизнь. Единственное, что беспокоит приятелей, — здоровье Ефремова. Он сильно похудел. У него обострилась бронхиальная астма и выпали нижние зубы.

«Потому что меловая вода. А там надо ортодонта вести. У них есть зубной. Но профессионально нужно делать. Мы уж дождемся, когда его выпустят. Будем делать», — заявил Охлобыстин.

Поклонники пишут звездному сидельцу письма. И надеются, что после освобождения он снова будет сниматься в кино. Но даже если Ефремов решит оставить актерскую карьеру, ему будет на что жить. Недавно Михаил получил солидное наследство. Дядя, концертмейстер Александр Покровский, оставил ему две квартиры в центре Москвы. Одну из них специалисты оценили в 50 миллионов рублей, другую — в 30.

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«Надеюсь, что Мишины крылья отрастут, и он опять полетит и будет радовать нас всех», — сказал Дронов.

Из-за элитной недвижимости разразился громкий скандал. Алексей и Наталья Громовы заявили, что 20 лет ухаживали за Покровским и его женой. А те в обмен на заботу обещали отписать им квартиру на Олимпийском проспекте. Но в дело вмешалась супруга Ефремова. И часть квартиры оформили на Михаила.

«Они уверяли нас, что им ничего не надо. У них своего наследства хватает. И к этой квартире никакого интереса или претензий не будет», — поделился Алексей Громов.

Сам актер успокаивал пару. Говорил, что после смерти дяди перепишет свою часть жилплощади на Громовых. А когда концертмейстера не стало, пошел на попятную.

«На связь к нам никто не выходит. Мы тоже не можем с ним связаться. Письмо, которое мы ему отослали еще в сентябре прошлого года, ответ мы так и не получили. Он как человек оказался, который слова свои не держит, не соблюдает. Это меня очень удивило и расстроило», — отметил Громов.

Теперь у Ефремова есть выбор, где жить после возвращения из колонии. В своей квартире недалеко от Арбата или в апартаментах, которые достались от дяди. Если все получится, артист выйдет на свободу уже летом. Однако этим планам могут помешать родственники погибшего водителя. Дело в том, что ходатайство о досрочном освобождении должны одобрить не только судья и руководство колонии, но и потерпевшие. Получается, судьба Михаила Ефремова сейчас в руках этих людей.

«Если законодательство наше разрешает человеку ходатайствовать о том, что он может выйти условно-досрочно, человек может этим воспользоваться… Недавно совсем ко мне обратились действительно представители Михаила Олеговича Ефремова с просьбой связаться с моими бывшими доверителями, клиентами. Называйте, как хотите. И выяснить их позицию. Мы разговариваем с одним из сыновей. Люди находятся в процессе обдумывания», — уточнил адвокат Александр Добровинский.

Ирину Стерхову, с которой погибший водитель жил в последние годы, не признали потерпевшей. Женщина уверена: даже если Михаил Ефремов отсидит весь срок, он не сможет искупить вину.

«Ему искупать это до конца дней придется. У него свой крест. И ему его нести», — подчеркнула она.

Семья Сергея Захарова пока не определилась со своей позицией. Объясняют: с одной стороны, им жалко Ефремова. Но с другой — он виновен в убийстве их близкого. А значит, должен ответить за свой поступок.

«На них висит довольно тяжелая ответственность. Потому что они должны сказать человеку, который, в общем-то, в кавычках убил. Конечно, очень тяжело так говорить. Человек, который был виновником смерти мужа и отца, и брата людей, которые должны сегодня сказать: да, мы согласны или нет, мы не согласны», — рассказал адвокат Добровинский.

СМИ пишут: Ефремов сможет подать прошение в марте. Именно тогда потерпевшие должны будут принять решение, станут ли они препятствовать освобождению артиста. Или позволят ему вернуться домой.