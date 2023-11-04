От первой роли до тюрьмы: как жизнь и карьера Михаила Ефремова покатилась под откос
Михаил Ефремов хочет создать в колонии свой театр и ставить пьесы
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
За что до сих пор любят российского актера, и как он встал на путь, который привел его к колонии?
Михаилу Ефремову 10 ноября исполнится 60 лет. За свою жизнь артист сыграл более 150 ролей в кино и театральных постановках, а также выступал в качестве режиссера. О жизни и личных трудностях российского актера — в материале 5-tv.ru.
Детство и юность
Михаил Ефремов родился в московской театральной семье. Его отец — народный артист СССР Олег Ефремов, мать — актриса театра «Современник» Алла Покровская. Как рассказывал сам Михаил в одном из интервью, вспоминая свое детство, больше всего его воспитанием занимался дедушка Николай Иванович.
«Это самый хитрый человек в нашей семье, потому что в 1934 году, когда он понял, что скоро начнут всех сажать, завербовался на Север и работал в лагерях бухгалтером. Тем самым он уберёг семью от репрессий», — говорил Ефремов в беседе с изданием 7Дней.ru.
Первые шаги на актерском поприще
Впервые Михаил вышел на сцену в 13 лет, приняв участие в постановке МХАТа «Уходя, оглянись!». В 1976 году снялся в фильме «Дни хирурга Мишкина», а через несколько лет сыграл главную роль в ленте «Когда я стану великаном».
Кстати, именно Школа-студия МХАТ дала Ефремову актерское образование: после службы в армии он окончил курс Владимира Богомолова. Одновременно молодой артист играл в спектаклях, о которых, как сам признавался, казалось, только мог мечтать.
«На третьем курсе прикоснулся к шекспировскому материалу, мне дали роль Гамлета. Этот материал считается почетным, потому что его можно повернуть, интерпретировать хоть как. Точно также, как чеховскую «Чайку“», — рассказывал Ефремов в интервью изданию 74.ru.
Самые яркие роли
Михаил Ефремов сыграл более 150 ролей, однако некоторые из них можно выделить как самые запоминающиеся и любимые у российского зрителя. Среди них — образ Алексея Жгута в сериале «Граница. Таежный роман». И пусть роль является второстепенной, яркий талант Ефремова позволил его персонажу максимально раскрыться, а зрителю — проникнуться к герою симпатией.
То же самое можно сказать о роли в кинохите по роману Виктора Пелевина «Generation П», в котором появилось множество звезд российского кино, но выход Ефремова, по мнению зрителей, считается одним из самых ярких. Михаил сыграл в экранизации экстравагантного, порочного и вместе с тем притягательного Леонида Азадовского.
За роль в двенадцатисерийной ленте «Оттепель» стал лауреатом премии ТЭФИ как лучший актер.
Также можно выделить работы Ефремова в фильмах «12», «Супертеща для неудачника» и «Статский советник».
Проблемы с алкоголем
О том, что актер пристрастился к алкоголю, начали говорить почти 20 лет назад. Так, в одном из СМИ еще в 2005-м появлялась информация, что Ефремов обращался к наркологу. Правда, тогда сообщалось, что на этом настаивали его друзья, видя, что зависимость от спиртного начинает прогрессировать. Однако, вероятно, попытки повернуть ситуацию ни к чему не привели.
В какой-то момент Михаил начал позволять себе появляться на съемках, как говорится, подшофе. В 2011 году в интервью изданию KP.RU Ефремов признавался, что на его работу это никак не влияет.
«Я могу сниматься в любом состоянии. Другое дело, как меня воспринимает съемочная группа в любом состоянии!» — считал артист.
Чем громче становились слухи о пьянстве Ефремова, тем откровеннее говорил о своем образе жизни артист.
«Я не алкоголик, а жизнерадостный пьяница. Такое название мне нравится больше», — поделился Михаил в одном из интервью на YouTube-шоу в 2018 году.
ДТП с летальным исходом
Вечером 8 июня 2020 года Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Машина артиста выехала на встречную полосу, где столкнулась с автофургоном, водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице после полученным травм. Актер был признан виновным и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.
Находясь в следственном изоляторе, артист раскаялся в содеянном, а также обвинил своего адвоката Эльмана Пашаева в саморекламе за счет своего имени.
Жизнь в колонии
Михаил Ефремов отбывает наказание в ИК-4 пол Белгородом. По словам бывшего заключенного этой колонии, с которым беседовали журналисты издания StarHit.ru, актер не помнит четко саму аварию, но очень переживает и нервничает.
«Тяжело ему, но силы есть, справится. Еще он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов», — говорил мужчина.
По словам бывшего заключенного, Ефремов общается в ИК с иностранцами, которые отбывают там наказание, и учит их русскому языку. Его там называют не иначе, как «дядя Миша», и относятся очень хорошо, с уважением и пиететом.
А еще Ефремов хочет создать в колонии собственный театр и ставить пьесы.
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Поддержка друзей
Стоит отметить, что близкие Михаила Ефремова, в основном, поддерживают артиста, заявляя, что право на ошибку должно быть у каждого, равно как и право на исправление и искупление. Актера регулярно посещают друзья, например, Иван Охлобыстин, который переживает из-за его здоровья.
«Я ездил к нему, Гарик Сукачёв недавно ездил к нему. Все нормально, он поправил свое здоровье. Единственное, у него зубы выпали нижние. Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить», — поделился Охлобыстин с изданием ТАСС.
Кроме того, Ефремова навещают и другие российские знаменитости, среди них — Сергей Гармаш и Никита Высоцкий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что 19-летняя дочь Михаила Ефремова пошла по стопам отца.