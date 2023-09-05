Выпали зубы? Что происходит с Михаилом Ефремовым в колонии

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Недавно находящегося в заключении артиста посетили коллеги по цеху.

Актер Иван Охлобыстин заявил ТАСС, что состояние здоровья Михаила Евремова, который находится в заключении, ухудшилось.

«Я ездил к нему, Гарик Сукачёв недавно ездил к нему. Все нормально, он поправил свое здоровье. Единственное, у него зубы выпали нижние. Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить», — поделился артист.

Однако помочь Ефремову в ближайшее время не представляется возможным. Его друзья и родные находятся в поисках других способов решения ситуации. При этом Охлобыстин выразил надежду на скорейшее возвращение актера в профессию.

Ефремов отбывает срок длиной в семь с половиной лет в исправительной колонии общего режима. Выйдет ли он по УДО, как надеются юристы звезды, пока не ясно.

«Я думаю, что в качестве режиссера в „Современнике“ том же самом, это родной его дом, он очень нужен сейчас. Сейчас появляются новые режиссеры, но он бы не помешал культуре», — отметил Охлобыстин.

Ранее 5-tv.ru писал, что 19-летняя дочь Ефремова пошла по стопам отца.