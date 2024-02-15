Чужое бремя? Можно ли носить нательный крестик умершего человека

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Многие считают крестик оберегом или талисманом, однако на самом деле он несет более глубокую функцию.

Нательный крест (нательник) — вовсе не праздное украшение, а напоминание об идеях церкви, поэтому важно выбрать соответствующий канонам атрибут. В этом деле есть множество нюансов, которые должен соблюдать каждый верующий.

За многовековую историю данный обычай оброс различными суевериями и предубеждениями, разобраться в его правильной трактовке эксклюзивно Пятому каналу помог священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

Зачем православные носят крестик

Традиция носить нательный крестик имеет давнюю историю. Уже с IV века в литературе и других произведениях искусства встречаются описания и изображение христиан с данными религиозными символами.

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Почитать крест стали через три столетия после казни и воскрешения Иисуса Христа, когда мать императора Константина, святая Елена, совершила паломничество в Иерусалим и нашла крест, на котором распяли Спасителя. Тогда он из орудия убийства стал символом победы над смертью.

На Руси обычай появился в X столетии после всеобщего принятия христианства. Поначалу кресты изготавливались из дерева. Только знатные люди могли позволить себе ювелирные изделия.

«Раньше вообще металлических крестиков почти не было. Его было сложно технологически изготовить», — рассказал священнослужитель.

Сейчас нет разницы между тем, из какого материала сделан религиозный символ, главное — вера человека.

Поначалу на нательниках не изображалось распятие, чтобы оно не подвергалось воздействию грязи и пота человеческого тела. Однако впоследствии данное правило упразднили, и на современных крестиках появилась фигура Спасителя, а на обратной стороне коротка молитва: «Спаси и сохрани».

Распространено мнение, что крестик выполняет функцию оберега или талисмана от злых сил и негативного воздействия.

Нательный крест на цепочке надевают на шею в знак того, что он стал новым членом Церкви. Крестик призван быть ежедневным напоминанием о том, что Иисус умер за всех людей страшной смертью во искупление всех человеческих грехов. И каждый человек носит по жизни свой крест — из трудностей, бытовых проблем, болезней, ограниченности, обязанностей, неудач и горестей — чтобы в конце жизненного пути прийти в Царствие Небесное.

По устоявшейся традиции, принято прятать нательный крест под одеждой, скрывая его от посторонних глаз. Это благочестивое правило введено для того, чтобы не возникало соблазна хвастаться им как красивым ювелирным украшением и не впадать в грех гордыни, а также не возникало желания у окружающих сорвать или украсть дорогую вещь.

Можно ли надевать крестик младенцам

Первый освященный крестик каждый верующий получает после обряда крещения. Нательный атрибут сопровождает его всю жизнь.

«Христиане носят крестик всегда. Конечно, раньше была такая традиция, что при мытье крестик снимали. Это делалось для того, чтобы атрибут не потерся, на него не попала грязь. <…> Но в настоящее время этот обычай, честно говоря, уже ушел», — прокомментировал священник.

В православной церкви принято крестить детей на 40-й день после рождения. Это связано с тем, чтобы мама малыша к моменту проведения обряда успела восстановиться. Перед таинством обязательно религиозный символ нужно освятить в церкви.

Некоторые родители сомневаются, можно ли вешать крестик сразу после таинства. Священник говорит, что нет ничего страшного в том, чтобы начать носить религиозный символ сразу.

«Некоторые мамы боятся, и поэтому крестик вешают рядом на кроватку. Но лучше все-таки, чтобы он всегда был на ребенке», — посоветовал эксперт.

Если все-таки малыш активный и любознательный, то можно надеть нательник маме, пока ребенок не достигнет более сознательного возраста.

Какие виды крестиков можно носить верующим

Так как нательный крестик имеет особый религиозный смысл, все детали на нем неслучайны. Поэтому при выборе изделия нужно обращать внимание на форму.

«Все-таки мы стараемся смотреть, чтобы он был каноническим. То есть был похож на крест и не имел какого-то искаженного образа», — рассказал эксперт.

Есть некоторые различия между католическими и православными нательниками. На Западе можно нередко увидеть на шее верующих четырехконечные кресты. В православной традиции принято использовать несколько другое изображение.

«Мы, православные, чаще используем восьмиконечный крест, то есть с нижней и верхней перекладинами. Но при этом мы ни в коем случае не уменьшаем значение и четырехконечного креста западного», — рассказал священник.

Строго к данным изделиям относятся старообрядцы. Они отдают предпочтение только четырехконечным крестам.

Некоторые народы, принявшие христианство, имеют свои религиозные символы. Например, в Эфиопии наряду с крестом верующие носят на цепочке кольца как символ связи с божественной силой, а жители Северной Африки и Ближнего Востока наносят изображение креста на тело в виде татуировок.

Можно ли заменить крестик на иконку-медальон

В последнее время набирает популярность ношение на груди изображения Божьей Матери и других святых покровителей.

На этот счет у православной церкви нет предубеждений. Верующий может вместе с крестиком носить на груди икону. Однако если носить сразу два атрибута по каким-либо причинам не получается, то лучше отдать предпочтение крестику.

Можно ли носить чужой крестик

В народе до сих пор живо мнение, что, надевая на себя чужой атрибут, особенно принадлежащий покойному, человек якобы берет на себя судьбу предыдущего владельца. Считается, что даже примерять вещь категорически нельзя. Однако мистические предрассудки не имеют ничего общего с православной верой.

«Тут не должно быть никаких у нас предубеждений по поводу того, что от другого человека <…> какие-то энергии, духовные болезни могут перейти. Это все не по-христиански. То есть можно носить крест любого человека, даже если тот не был идеалом с точки зрения поведения и благочестия. Это никак не повлияет», — отметила эксперт.

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Священнослужитель напомнил, что все зависит только от поступков самого человека, его веры и добродетели. Конечно, ношение крестика благочестивого родственника или знакомого будет сподвигать к личным духовным подвигам.

«Мы должны помнить, что это -, хороший пример благочестия, но ни в коем случае благочестие другого человека не спасет нас, помимо наших заслуг и воли. То есть некоторый знак любви, но не способ возложить на того правильного человека свою какую-то ответственность или заплатить за свои грехи чьими-то добродетелями», — прокомментировал священник.

Некоторые люди также задумываются над вопросом: можно ли дарить свой крестик другому человеку. Согласно канонам православия, запретов на это нет.

Что делать, если крест сломался или цепочка порвалась

Некоторые принимают за особый негативный знак ситуации, когда цепочка от крестика или сам атрибут веры рвется или ломается. Распространено мнение, что так проявляется недоброе предзнаменование. Однако священник назвал это предрассудками.

«Не следует это как-то преувеличивать, искать мистический смысл и очень сильно на эту тему переживать», — отметил эксперт.

Если цепочка или веревочка разорвалась, то можно ее починить или подыскать другую.

«Цепочки можно менять как угодно. Сама она не освящается, то есть уже выбирается на усмотрение человека», — отметил эксперт.

Если же потерялся крестик, то можно приобрести другой, освятить его в церкви и продолжать носить.