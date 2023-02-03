Фото, видео: Олег Варов / patriarchia.ru; 5-tv.ru

Февральский праздник Сретение Господне является одним из древнейших и почитаемых у христиан.

Сретение Господне входит в число двунадесятых праздников, повествующих о земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии.

В нем отображается один из эпизодов земной жизни Иисуса Христа, описанный в Евангелии от Луки. В переводе с церковнославянского «сърѣтение» означает «встреча».

Сретение празднуется через 40 дней после Рождества Христова. Это точка во времени, где соединились Ветхий и Новый Заветы.

Какого числа празднуется Сретение Господне в 2023

Патриаршее служение в праздник Сретения Господня в Храме Христа Спасителя в Москве. Олег Варов / patriarchia.ru

Сретение Господне является непереходящим праздником. Он неизменно выпадает на 15 февраля (2 февраля по старому стилю). В 2023 году это будний день — среда.

Дату праздника всегда можно рассчитать самостоятельно. Сретение празднуют на 40-й день после Рождества Христова и на 32-й после Обрезания Господня.

Однако если Великий пост начинается 15 февраля и выпадает на понедельник первой седмицы поста (бывает крайне редко), тогда празднование Сретения переносится на 14 февраля и совпадает с Прощеным воскресеньем.

Икона Сретение — кто на ней изображен

Самое первое из ныне известных изображений сцены в Иерусалимском храме появилось в V веке в католическом соборе Санта-Мария-Маджоре в Риме. На древней мозаике изображена сцена в храме: сопровождаемая ангелами Богородица с Христом на руках, Иосиф Обручник, протягивающий к младенцу руки Симеон Богоприимец и священники.

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Примерно с IX века в православии начала складываться единая иконографическая традиция. На иконах и фресках Сретения писали образы пяти святых. Из первых изображений Сретения на Руси выделяют две фрески XII века — Кирилловской церкви в Киеве и в церкви Спаса на Нередице в Великом Новгороде.

В центре — Богородица. Она держит на руках младенца Иисуса и готовится передать его согнувшемуся в поклоне старцу. Также распространен вариант, когда Симеон уже держит Христа, получая его благословение. Слева, чуть позади супруги — святой Иосиф с белыми голубками. А справа, под сводом храма — пророчица Анна со свитком в руке.

Это очень важный момент, овеянный одновременно радостью и печалью. Старец держит на руках Спасителя, и весь мир в его лице исполняется Божеством и благословляется. Это уже не просто новорожденный ребенок. Он — Богочеловек, сошедший на землю ради спасения людей. А Мария склоняет голову, признавая Волю Божью.

Олег Варов / patriarchia.ru

История праздника Сретения

Праздник появился в IV веке. Он не был независимым, а завершал цикл Богоявленских праздников. Самостоятельность обрел в конце V века — в первой половине VI века.

По преданиям, спустя 40 дней после рождения Иисуса Мария и Иосиф отправились с новорожденным младенцем из Вифлеема в Иерусалим. По Моисееву закону им полагалось посетить храм, чтобы посвятить сына Богу и принести в жертву голубя и ягненка. Семья жила скромно, поэтому очистительной жертвой Богородицы стали два голубка. Так они воздали благодарность за рождение первенца.

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На пороге храма родителей с богомладенцем встретил святой Симеон, который позже стал зваться Богоприимцем. По преданию, старец ждал этой встречи почти 300 лет.

Много лет назад он переводил книгу пророка Исаи и прочел загадочные слова: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Ученый усомнился, как дева (в значении «девственница»), может родить. Ученый хотел исправить слово «Дева» на «Жена» (в значении «женщина»). Но ему явился Ангел и сказал, что Симеон не умрет, пока лично не убедится, что пророчество истинно. Когда праведный старец взял Иисуса на руки, исполнилось то, что было предначертано. Симеон провозгласил появление Мессии.

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля», — говорится в Евангелии от Луки.

Свидетельницей той встречи стала 84-летняя благочестивая вдова Анна-пророчица. После она проповедовала в Иерусалиме, что Мессия уже среди людей.

В чем истинный смысл Сретения Господня

Сретение олицетворяет большую радость, так как на Землю снизошел Спаситель. Поэтому на иконах Иисус изображается не в образе беспомощного младенца. Его божественная суть подчеркивается сияющим нимбом над головой. Он восседает на руках праведного старца, благословляя его и всех людей.

Но в празднике присутствует и светлая грусть. Богородица, сильно любившая своего сына, понимала, какая судьба ему уготована. Но она проявила смирение и приняла Волю Божью. Ведь это принесет людям спасение.

Особенности богослужения на Сретение

Сретение — праздник Господский, то есть посвященный Иисусу Христу. Но в первые века христианства в этот день чествовали Богоматерь. Поэтому в современном прочтении он сочетает в себе черты и Господского, и Богородичного.

На Сретение в православных храмах проходит праздничная литургия. Двойственность Сретения повлияла на цвет облачений священнослужителей на службе. Они могут быть белыми как в Господские праздники (символизируют Божественный свет) и голубыми как в Богородичные (символизируют чистоту и непорочность Девы Марии).

Традиции на Сретение — 2023

Старейшая традиция, дошедшая до современности, заключается в освящении свечей. В храме перед началом литургии совершается особый «Чин благословения свещъ». Над свечами произносится молитва, затем их окропляют святой водой и раздают верующим. Свечи приносят домой, хранят и зажигают во время молитвы на протяжении года.

Нередко сретенским свечам приписываются чудесные, даже магические свойства. Например, особая способность отгонять злых духов или, к примеру, оберегать дом от попадания молнии.

Однако духовенство считает, что приписывание таких свойств имеет языческие корни. Главное — это искренняя молитва, для которой и должна зажигаться свеча.

Что делать с огарком сретенской свечи после молитвы дома

Что можно делать 15 февраля

Сретение Господне отличает светлая и радостная атмосфера. Поэтому важно провести день в кругу семьи и близких, простить обиды и примириться с родственниками или устроить домашний праздник. В качестве подарка можно преподнести икону.

Обязательно стоит посетить храм и помолиться.

На Сретение освящают воду и свечи. Вода считалась целебной. По поверьям, она исцеляет от болезней и сглаза. А свечи зажигали, чтобы обратиться с особой просьбой к Богу, отогнать нечистую силу и защитить сглаза.

© РИА Новости / Виталий Аньков

Существовал обычай в полночь на Сретенье набирать воды из трех колодцев. Ей придавали чудодейственные свойства. Жидкостью окропляли больных, домашний скот, в ней купали детей.

Девушки могли погадать на будущего жениха, хотя церковь этого и не приветствовала.

Считалось, что 15 февраля можно вознести благодатную молитву иконе Божией Матери «Умягчение злых сердец», дабы обрести исцеление от психических болезней и эпилепсии.

Что нельзя делать на Сретение

Олег Варов / patriarchia.ru

15 февраля отмечается чистый и светлый праздник, поэтому нельзя ругаться и сквернословить. Как и на любой важный православный праздник на Сретение нельзя заниматься бытовыми делами, работать по дому.

Нельзя выметать сор из дома и заниматься домашним хозяйством. Это время лучше посвятить духовному.

Не рекомендуется покидать надолго свое жилище или уезжать в дальнюю поездку. По преданиям, разлука может стать роковой или долгой.

Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Народные приметы на Сретение Господне

Фото, Видео: Олег Варов / patriarchia.ru; 5-tv.ru

В народе считалось, что 15 февраля зима встречалась с весной. Особое внимание обращали на погоду, приговаривая: «Какова погода на Сретенье, такова и весна будет».

Звездное небо— к поздней весне.

Солнце перед закатом выглянет значит прошли последние морозы.

Солнце перед закатом не покажется — ждать трескучих морозов.

Началась капель — быть урожаю на пшеницу, а если вьюга — хлеба не будет.

Петух напьется воды — весна будет ранняя и теплая.

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Погода на Сретение — 2023

Игорь Палкин / patriarchia.ru

По прогнозам синоптиков, в среду 15 февраля ожидается морозная погода. Столбик термометра опустится до -6 градусов ночью. Днем температура воздуха прогреется до -1 градуса. Возможны обильные осадки в виде снега.