Инфракрасный, масляный или конвекторный: какой обогреватель спасет в мороз

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg; 5-tv.ru

Чтобы пережить сильные морозы, важно думать не только о температуре в помещении, но и о пожарной безопасности.

Почему обогреватели стали самым продаваемым товаром этой зимы? Как согреться и не умереть? Чем опасны электроприборы? Какой обогреватель лучше купить для дома? А от какого безопаснее отказаться?

«Страна советов» проверила самые популярные обогреватели и узнала, какие греют, а какие только сушат воздух.

Почему обогреватели часто приводят к пожару

Искры летят во все стороны. Слышен треск стекол и шифера. Это Темрюк — Краснодарский край.

Спустя год после трагедии на место пожара пришла Светлана Лушина.

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«Обгорели слишком стены, сгорел полностью потолок», — осматривает она помещение.

В ту ночь в пожаре Лушины потеряли члена семьи.

«Вызвали пожарную, кинулись спасать хозяина дома, который являлся братом моего мужа. Но уже спасать было некого», — рассказала Светлана Лужина.

Причину пожара специалисты назвали практически сразу: погибший отапливал дом самодельным обогревателем.

«Не мог себе позволить купить другой, и о технике безопасности он не задумывался», — подтвердила родственница.

Жители Подольского района встретили начало года без отопления. Был прорыв на теплотрассе.

Вера Епанчинцева дома шапку не снимает. Боится простыть, ведь на термометре — всего 12 градусов.

«Я одеваю на себя теплый спортивный костюм, я одеваю теплый халат, шерстяные носки обязательно. Очень холодно», -жалуется она.

«Я купила масляный безопасный обогреватель, и в принципе он включен у меня весь день», — рассказала жительница Подольска Вера Епанчинцева.

«Я с пятого этажа, холод собачий просто!» — возмущается соседка.

«Не могу больше никак ходить — в валенках. В валенках и шерстяных носках. Очень холодно», — вторит ей другая женщина.

В городских магазинах были раскуплены все обогреватели — жители объясняют, в каждой квартире по несколько штук. Так теплее, но владельцы электроприборов столкнулись с другими проблемами — сухостью воздуха и даже риском возникновения пожара. Что же выбрать и как правильно использовать?

Какие бывают обогреватели

Как устроены современные обогревали и безопасно ли оставлять их включенными на ночь?

Россияне используют несколько видов обогревателей:

конвекторы;

Конвекторный — вроде теплового вентилятора — прогоняет через себя холодный воздух и выдает горячий.

масляные радиаторы;

Масляный — действует благодаря накаливанию поверхности.

инфракрасные обогреватели.

Инфракрасный прибор распространяет невидимые лучи, нагревая предметы рядом.

«Если человеку нужно просто догреть с 18 до 22, например, у помещения 15-20 квадратов, то можно исходить из логики полтора килоВатта на 20 квадратных метров. Этого будет достаточно», — отметил эксперт по климатической технике Данил Мельниченко.

А какой из обогревателей лучше справляется со своей задачей?

Какой обогреватель лучше греет

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Павел Трухачев обожает проверять, как работают разные гаджеты. В этот раз техноблогер решил узнать, что лучше греет? Теплопушка, инфракрасный или масляный обогреватель. В руках у него специальный датчик, который замеряет температуру, влажность и уровень загрязнения воздуха.

Первой проверяет теплопушку — по сути — это вентилятор с обогревателем. Он включен на полную мощность.

«Температура повысилась до 36 целых 5 десятых градуса, загрязнение также осталось 0 целых 17 сотых, но влажность уже 24%. Это, в принципе, для человеческой кожи недостаточно. Среднее для человека, ну, где-то должно быть 30-35%», — сказал он.

Следующий вариант — инфракрасный обогреватель.

«Соотношение влажности также осталось 26%. Загрязнение, ну в любом случае, оно осталось также 0 целых 17 сотых. Ну а температура воздуха, в принципе, оптимальна — 42 градуса Цельсия», — доволен тестировщик.

Этот прибор нагревает помещение чуть быстрее теплопушки. А теперь настало время проверить, как работает масляный обогреватель.

«Он греется, все никак не разогреется. Температура сейчас 41 градус, зато влажность понизилась все-таки. Соотношение влажности здесь уже 18%. То есть, он в любом случае начал сушить воздух», — недоволен Трухачев.

Пока масляный обогреватель начал греть помещение — прошло около 7 минут. Это худший результат из всех.

Если взвесить все плюсы и минусы, то приемлемым вариантом для офиса или небольшой комнаты можно назвать теплопушку. Но при этом именно она может навредить аллергикам.

«Когда скопилась пыль, и это вентиляционный обогреватель, он на большую территорию распространит аллергены. Поэтому вентиляционный в этом случае будет более опасный», — предостерегла аллерголог-иммунолог Мария Польнер,

Правила безопасности при использовании обогревателей

Чтобы не стать жертвой пожара, крайне важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Запрещено размещать электрические обогреватели рядом с легковоспламеняемыми материалами — прислонять к мебели, занавескам или шторам.

Нельзя накрывать или сушить на них одежду и обувь.

Не оставлять работать на ночь.

«Когда человек ложится спать, он беспомощен не только перед лицом пожара, но и в принципе мы понимаем, что спящий человек не может быстро среагировать ни на какую чрезвычайную ситуацию», — объяснил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности МЧС России Алексей Михан.

Если обогреватель все-таки необходимость — лучше использовать качественный прибор, соблюдая правила пожарной безопасности и следуя инструкции.