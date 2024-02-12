Инфракрасный, масляный или конвекторный: какой обогреватель спасет в мороз
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg; 5-tv.ru
Чтобы пережить сильные морозы, важно думать не только о температуре в помещении, но и о пожарной безопасности.
Почему обогреватели стали самым продаваемым товаром этой зимы? Как согреться и не умереть? Чем опасны электроприборы? Какой обогреватель лучше купить для дома? А от какого безопаснее отказаться?
«Страна советов» проверила самые популярные обогреватели и узнала, какие греют, а какие только сушат воздух.
Почему обогреватели часто приводят к пожару
Искры летят во все стороны. Слышен треск стекол и шифера. Это Темрюк — Краснодарский край.
Спустя год после трагедии на место пожара пришла Светлана Лушина.
«Обгорели слишком стены, сгорел полностью потолок», — осматривает она помещение.
В ту ночь в пожаре Лушины потеряли члена семьи.
«Вызвали пожарную, кинулись спасать хозяина дома, который являлся братом моего мужа. Но уже спасать было некого», — рассказала Светлана Лужина.
Причину пожара специалисты назвали практически сразу: погибший отапливал дом самодельным обогревателем.
«Не мог себе позволить купить другой, и о технике безопасности он не задумывался», — подтвердила родственница.
Жители Подольского района встретили начало года без отопления. Был прорыв на теплотрассе.
Вера Епанчинцева дома шапку не снимает. Боится простыть, ведь на термометре — всего 12 градусов.
«Я одеваю на себя теплый спортивный костюм, я одеваю теплый халат, шерстяные носки обязательно. Очень холодно», -жалуется она.
«Я купила масляный безопасный обогреватель, и в принципе он включен у меня весь день», — рассказала жительница Подольска Вера Епанчинцева.
«Я с пятого этажа, холод собачий просто!» — возмущается соседка.
«Не могу больше никак ходить — в валенках. В валенках и шерстяных носках. Очень холодно», — вторит ей другая женщина.
В городских магазинах были раскуплены все обогреватели — жители объясняют, в каждой квартире по несколько штук. Так теплее, но владельцы электроприборов столкнулись с другими проблемами — сухостью воздуха и даже риском возникновения пожара. Что же выбрать и как правильно использовать?
Какие бывают обогреватели
Как устроены современные обогревали и безопасно ли оставлять их включенными на ночь?
Россияне используют несколько видов обогревателей:
- конвекторы;
Конвекторный — вроде теплового вентилятора — прогоняет через себя холодный воздух и выдает горячий.
- масляные радиаторы;
Масляный — действует благодаря накаливанию поверхности.
- инфракрасные обогреватели.
Инфракрасный прибор распространяет невидимые лучи, нагревая предметы рядом.
«Если человеку нужно просто догреть с 18 до 22, например, у помещения 15-20 квадратов, то можно исходить из логики полтора килоВатта на 20 квадратных метров. Этого будет достаточно», — отметил эксперт по климатической технике Данил Мельниченко.
А какой из обогревателей лучше справляется со своей задачей?
Какой обогреватель лучше греет
Павел Трухачев обожает проверять, как работают разные гаджеты. В этот раз техноблогер решил узнать, что лучше греет? Теплопушка, инфракрасный или масляный обогреватель. В руках у него специальный датчик, который замеряет температуру, влажность и уровень загрязнения воздуха.
Первой проверяет теплопушку — по сути — это вентилятор с обогревателем. Он включен на полную мощность.
«Температура повысилась до 36 целых 5 десятых градуса, загрязнение также осталось 0 целых 17 сотых, но влажность уже 24%. Это, в принципе, для человеческой кожи недостаточно. Среднее для человека, ну, где-то должно быть 30-35%», — сказал он.
Следующий вариант — инфракрасный обогреватель.
«Соотношение влажности также осталось 26%. Загрязнение, ну в любом случае, оно осталось также 0 целых 17 сотых. Ну а температура воздуха, в принципе, оптимальна — 42 градуса Цельсия», — доволен тестировщик.
Этот прибор нагревает помещение чуть быстрее теплопушки. А теперь настало время проверить, как работает масляный обогреватель.
«Он греется, все никак не разогреется. Температура сейчас 41 градус, зато влажность понизилась все-таки. Соотношение влажности здесь уже 18%. То есть, он в любом случае начал сушить воздух», — недоволен Трухачев.
Пока масляный обогреватель начал греть помещение — прошло около 7 минут. Это худший результат из всех.
Если взвесить все плюсы и минусы, то приемлемым вариантом для офиса или небольшой комнаты можно назвать теплопушку. Но при этом именно она может навредить аллергикам.
«Когда скопилась пыль, и это вентиляционный обогреватель, он на большую территорию распространит аллергены. Поэтому вентиляционный в этом случае будет более опасный», — предостерегла аллерголог-иммунолог Мария Польнер,
Правила безопасности при использовании обогревателей
Чтобы не стать жертвой пожара, крайне важно соблюдать правила пожарной безопасности.
- Запрещено размещать электрические обогреватели рядом с легковоспламеняемыми материалами — прислонять к мебели, занавескам или шторам.
- Нельзя накрывать или сушить на них одежду и обувь.
- Не оставлять работать на ночь.
«Когда человек ложится спать, он беспомощен не только перед лицом пожара, но и в принципе мы понимаем, что спящий человек не может быстро среагировать ни на какую чрезвычайную ситуацию», — объяснил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности МЧС России Алексей Михан.
Если обогреватель все-таки необходимость — лучше использовать качественный прибор, соблюдая правила пожарной безопасности и следуя инструкции.