Грандиозный успех и громкий разлад: история дуэта Modern Talking и судьба его участников

Знаменитый немецкий дуэт подарил миру множество хитов. Однако даже всемирная популярность не смогла спасти группу от распада.

В 1980-1990-х яркий поп-дуэт Modern Talking гремел на весь мир. Он был одним из самых известных за рубежом немецких музыкальных коллективов. Несмотря на то, что самой группы уже давно нет, ее песни стали настоящими хитами.

За все время своего сотрудничества участники Modern Talking прославились не только своими выдающимися талантами, но и бурными разладами. Дуэт два раза принимал решение оставить сцену и совместное творчество, подарившее фанатам множество музыкальных шедевров. Невзирая на все заявления, поклонники не переставали ждать своих кумиров и радовались их примирению. Однако в 2003 году Modern Talking окончательно прекратил свое существование.

Уже более десяти лет как вокалист Томас Андерс, так и основатель группы Дитер Болен, которому 7 февраля исполняется 70 лет, заняты сольной карьерой. Чем прославились немецкие артисты, что заставило их прекратить сотрудничество и как они живут сейчас?

Судьбоносная встреча Дитера Болена и Томаса Андерса

Дитер Болен родился 7 февраля 1954 года в небольшом немецком городке Берне. Его увлечение музыкой началось с любви к легендарной группе The Beatles. Вдохновившись творчеством знаменитых британцев, Болен самостоятельно научился играть на гитаре и начал писать песни. Уже в подростковом возрасте будущей звезде удалось основать собственную группу и сочинить не менее двухсот композиций, звучавших на городских праздниках.

Окрыленный мечтой о сцене, Дитер Болен не останавливался на достигнутом. В конце 1970-х он писал песни не только для себя, но и для уже состоявшихся артистов. Именно в это время и произошла встреча начинающего музыканта с его будущим коллегой — Томасом Андерсом, которого на самом деле звали Бернд Вайдунг. Он был моложе Болена на девять лет, но уже сделал первые шаги в мир профессионального творчества.

Томас Андерс родился 1 марта 1963 года в городе Мюнстермайфельд. С детства будущий исполнитель осваивал музыкальные инструменты и побеждал в различных конкурсах. Амбициозный юноша мечтал стать известным артистом. Уже в 1979 году он издал первый собственный альбом под названием Judy. А уже через год зародился тот самый псевдоним, о котором впоследствии узнал весь мир.

Идея создания сценического имени для обретения популярности принадлежит продюсерам начинающего музыканта. Так, фамилию Андерс певец выбрал, воспользовавшись обычным телефонным справочником, а на имени Томас он остановился руководствуясь тем, что оно знакомо людям в каждом уголке Земли. Однако такие труды не оправдали возлагаемых на них надежд. Слава к юному артисту все никак не приходила. Изменилось все лишь после знакомства Андерса с Дитером Боленом.

Встреча двух будущих легенд произошла в 1983-м в немецкой звукозаписывающей компании Hansa. Туда Томас Андерс приехал, отозвавшись на просьбу Дитера Болена принять участие в записи немецкоязычной версии песни Pick Up The Phone, входящей в альбом французского певца F. R. David. Музыканты сразу нашли общий язык и записали пять совместных композиций. После их выхода Болен и Андерс пришли к выводу, что для обретения мировой славы песен на немецком языке недостаточно, а значит, необходимо начинать творить на английском. В итоге дуэт записал кавер на хиты других исполнителей.

В 1984 году произошло важнейшее для артистов событие — родилась та самая поп-группа Modern Talking («Современный разговор»), которая состояла из сладкоголосого брюнета Томаса Андерса, занимавшего позицию вокалиста, и светловолосого хит-мейкера Дитера Болена, ставшим продюсером, автором песен и гитаристом.

Идея названия группы принадлежит не самим участникам, а их секретарше. Она взглянула на плакаты музыкальных коллективов TALK TALK и MODERN ROMANCE и сказала, что назвала бы группу именно Modern Talking. Данное словосочетание отражает стремление участников создавать музыку, способную рассказать о современном мире и привлекать внимание слушателей, а также подчеркивает уникальность самого творчества дуэта.

Первый блестящий успех Modern Talking

Наброски англоязычной песни My love is gone («Моя любовь ушла»), впоследствии ставшей первой официальной работой Modern Talking, были сделаны Дитером Боленом еще до создания группы. Однако тогда композиция не была закончена, так как у автора возникли трудности с написанием припева. Проблема была решена спустя время, когда музыкант отдыхал на острове Майорка. В один из жарких дней на пляже Болен услышал песню английской группы FOX THE FOX, которую участники исполнили фальцетом. Тогда-то основатель Modern Talking и решил, что припев его недописанного детища должен быть исполнен именно высокими голосами. Впоследствии «пищащая» манера пения стала визитной карточкой поп-дуэта.

Такая задумка помогла Дитеру Болену реализовать сразу две идеи. У него получилось придать своим работам абсолютно новое и необычное звучание. Также музыкант смог гармонично звучать с певцом Томасом Андерсом, ведь со студенческих времен специальностью хит-мейкера был визг. С тех пор за припевом, исполненным высоким голосом вокалиста, следовала не менее пронзительная партия Болена. Так и зародилась та самая черта дуэта, которая перетекала из песни в песню и привлекала все новых и новых слушателей.

И уже в год создания Modern Talking новоиспеченные коллеги выпустили наконец дописанную песню My love is gone («Моя любовь ушла»), которая в итоге получила название You're My Heart, You're My Soul («Ты мое сердце, ты моя душа») и стала настоящим хитом. Синглу потребовалось всего три месяца, чтобы взлететь в топы в немецких и европейских чартов. В Германии композиция оставалась самой популярной на протяжении аж шести недель.

В апреле 1985 года свет увидел первый студийный альбом Modern Talking под самым простым названием — The First Album («Первый альбом»). Он вызвал настоящий фурор и стал платиновым. С тех пор поп-группа находилась на пике славы. О Дитере Болене и Томасе Андерсе знали все. В их творчестве гармонично сочетались диско, электронная и поп музыка. Такая многогранность работ отражала в себе настоящий дух 1980-х, а новаторский подход, продемонстрировал, что сочетать, казалось бы, несочетаемые стили возможно. Modern Talking покорили сердца множества слушателей, их пластинки покупали десятками тысяч, а концертные залы всегда были забиты до отказа.

Своеобразный стиль участников Modern Talking также привлекал внимание аудитории. В большинстве случаев Томас Андерс как в клипах, так и на сцене, появлялся в элегантных пиджаках, легких рубашках и кожаных брюках, а Дитер Болен отдавал предпочтение более удобной одежде — разноцветным спортивным костюмам и джинсам.

Всего через несколько месяцев после выхода The First Album поп-дуэт выпустил второй альбом, получивший название Let’s Talk About Love («Давай поговорим о любви»). В него входил еще один хит — Cheri, Cheri Lady («Дорогая, любимая леди»). Второй полноформатный релиз побил рекорд своего предшественника. За две недели было продано не менее двухсот тысяч его копий.

А третий студийный альбом Ready For Romance («Готов к роману»), вышедший в мае 1986-го, позволил Дитеру Болену добиться давно желаемых высот и войти в топ хит-парадов США. Так у Дитера Болена и Томаса Андерса появились поклонники и за океаном.

Вслед за первыми тремя успешными музыкальными сборниками последовало еще три альбома. Крайним из них стал In the Garden of Venus («В саду Венеры»), вышедший в ноябре 1987-го. За все три насыщенных года сотрудничества слава ни на секунду не покидала Modern Talking, но даже это не смогло предотвратить разлада внутри коллектива.

Личная жизнь участников Modern Talking на волне популярности

Любовная сфера жизни участников Modern Talking складывалась совершенно по-разному. Дитер Болен впервые женился в 1983 году. Его избранницей стала Эрика Зауерланд, которая в дальнейшем родила супругу троих детей. Но брак не выдержал бешеной популярности музыканта, вокруг которого было множество поклонниц. Болен завел роман с девушкой по имени Надя, и в 1994-м Зауерланд подала на развод. Однако следующей женой любвиобильного музыканта стала вовсе не Надя, а телеведущая Верона Пут, но и этот брак продлился недолго. А в 2005 году новая избранница артиста Эстефания Кюстер родила ему четвертого ребенка. На этот раз союз также оказался непрочным, и пара быстро распалась.

В то время как Дитер Болен не спешил остепеняться, Томас Андерс предпочитал стабильную семейную жизнь. В 1981-м он познакомился с девушкой из богатой семьи — Норой Баллинг. На момент первой встречи будущих супругов Андерс только начинал свой творческий путь и даже не подозревал, каких высот ему удастся достичь, а у его избранницы на руках уже был диплом визажиста-косметолога.

Томас Андерс с супругой Норой. www.globallookpress.com / Horst Galuschka via www.imago-im

В 1984 году пара связала себя узами брака, а в 1985-м супруги обвенчались в католической церкви. С тех пор в паспортах Норы и Томаса значилась двойная фамилия — Вайдунг-Баллинг. Также девушка заняла должность менеджера и личного визажиста своего звездного мужа, из-за чего стала сопровождать музыкантов на всех гастролях.

Брак Томаса Андерса и Норы Баллинг сложно было назвать счастливым. Девушка обладала тяжелым характером, и вскоре об этом узнала пресса. Супруга была своенравна, властна и ревнива. Эти черты не только становились причиной конфликтных ситуаций, но и мешали деятельности дуэта, в котором ни одно решение не принималось без ведома Норы. Она контролировала все действия своего звездного мужа — указывала, как ему нужно одеваться, как вести себя и запрещала стричь его волосы. Однажды она даже не пустила Томаса на сцену. Однако музыкант, искренне любивший жену, закрывал на это глаза и покорно мирился со своей участью.

Первый распад дуэта Modern Talking

Для фанатов оглашенная в конце 1987 года новость о распаде группы стала неожиданностью, ведь казалось, что весомых причин для этого просто нет. Продажи альбомов приносили огромную прибыль, а концертные залы всегда были полны поклонников. Такому успеху могли позавидовать многие исполнители. Однако немецкая поп-группа все равно прекратила свое существование.

www.globallookpress.com / United Archives

С тех пор Томас Андерс начал строить сольную карьеру, а Дитер Болен основал музыкальную группу Blue system. Пока музыканты трудились по отдельности и иногда давали колкие комментарии в адрес друг друга, слушатели Modern Talking гадали над причиной разлада в отношениях коллег. Одной из версий стало поведение жены Томаса Андерса Норы.

Девушка, которая со временем стала частью бэк-вокала дуэта, не пропускала ни одних гастролей. Она постоянно контролировала своего супруга, тщательно следя за его сценическим образом и поведением. На некоторых фотографиях можно увидеть, что на шее Андерса красуется большое украшение с именем жены. Многие считали, что это была прихоть самой Норы.

Помимо этого, девушка, которую не устраивала позиция бэк-вокалистки, хотела выбраться из тени супруга и стать третьим участником Modern Talking. И однажды тяжелый нрав Норы сыграл против деятельности дуэта. Дитер Болен признавался, что их выступление в программе Top Of The Pops было сорвано именно из-за капризного поведения жены Андерса. Известно, что это не единственное событие, которое она испортила.

Однако сам Томас Андерс придерживался версии того, что Modern Talking распались из-за конфликтов и усталости от чересчур загруженного графика.

А в 1999-м Андерс и Баллинг все же развелись, но вовсе не из-за сложного характера супруги. Причиной разрыва отношений стала любовь Норы к другому мужчине.

Примирение и новый старт Modern Talking

Участники немецкого поп-дуэта не общались более десяти лет. За это время музыканты не сказали ни слова друг другу. Однако упоминаний в интервью было множество. В большинстве случаев это оказывались негативные комментарии в адрес сольных карьер или личности бывшего коллеги.

Несмотря на то, что ни Дитеру Болену, ни Томасу Андерсу не удалось в одиночку повторить тот успех, которого они добились в составе Modern Talking, от предложений возобновить сотрудничество артисты долго отказывались.

www.globallookpress.com / imago stock& people

Однако в 1998-м музыканты признали, что пришедшая с годами мудрость помогла им забыть старые обиды, и легендарный коллектив все же воссоединился. В том же году вышел сборник ранних хитов исполнителей, который произвел даже больший фурор, нежели старые работы. Тогда же Modern Talking впервые дали концерт в России.

На протяжении пяти лет Modern Talking радовали поклонников совместным творчеством, новыми релизами и яркими выступлениями, но в 2003 году группа распалась окончательно. Об этом на одном из концертов в родной стране объявил Дитер Болен. На этот раз данное заявление стало шоком не только для фанатов, но и для Андерса с менеджерами.

Официальной причиной второго и окончательного распада Modern Talking стали сольные гастроли Томаса Андерса, которые прошли под именем дуэта. С тех пор между экс-коллегами вновь наступило молчание. Оно прервалось лишь два раза. И оба они были в суде. Тогда музыканты обвиняли друг друга в клевете и оскорблениях, появившихся в автобиографиях друг друга.

Как сейчас живет Томас Андерс

www.globallookpress.com / Christian Charisius

В 2000-м году Томас Андерс вновь женился. На этот раз его избранницей стала переводчица Клаудия Хесс. А в 2002-м у супругов родился сын, которого назвали Александром. Сейчас в личной жизни артиста царят счастье и гармония, о чем свидетельствуют опубликованные в сети семейные снимки. Пара проводит много времени вместе и активно путешествует по миру.

Творческая жизнь 60-летнего Томаса Андерса также бьет ключом. Музыкант гастролирует, исполняя как репертуар Modern Talking, так и собственные композиции. В 2012 году он также давал концерты в разных городах России. В 2015-м артист перезаписал синглы дуэта 1990-х, исполнив их сольно. А его музыкальная биография после распада Modern Talking не переставала активно пополняется песнями на немецком, английском и испанском языках.

Помимо этого, Андерс зачастую принимает участие в радиоэфирах и появляется на немецком телевидении, участвуя в различных телешоу в качестве профессионального наставника.

Как сейчас живет Дитер Болен

www.globallookpress.com / Rudi Gigler

В личной жизни 70-летнего Дитера Болена, ранее полной романтических перипетий, наступила стабильность. После множества несложившихся романов артист встретил свою истинную любовь — Карину Вальц. Он познакомился с девушкой в 2000-х годах на Майорке. Вальц, которая была моложе звезды Modern Talking на 31 год, работала администратором в отеле, где и остановился музыкант. Карина мгновенно завоевала сердце ветреного артиста, что навсегда изменило его жизнь. Он отказался от употребления алкоголя, начал вести здоровый образ жизни и стал настоящим семьянином. Сейчас в счастливой семье экс-участника Modern Talking и Вальц растут два ребенка.

В творческой деятельности Болена был длительный застой, продлившийся 16 лет. Сейчас музыкант работает с молодыми исполнителями, занимаясь их продвижением и создавая для них песни. Также композиции знаменитости можно услышать в немецких телесериалах, фильмах и шоу. А в 2019 году он прилетал с концертом в Москву.

Кроме того, он создал автобиографический мультипликационный фильм. А в последние годы Дитер Болен, как и его экс-коллега Томас Андерс, начал принимать участие в телешоу в качестве члена жюри.