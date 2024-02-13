Сначала цветы, потом кислота: что делать, если преследует бывший возлюбленный

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Случается так, что бывшие возлюбленные не могут смириться с расставанием: ждут после работы, следят за социальными сетями, а иногда даже угрожают расправой, пытаясь вернуть вторую половинку.

С навязчивыми поклонниками и упрямыми бывшими, которые все никак не оправятся после расставания, хотя бы раз в жизни сталкивались многие женщины. Однако, столь серьезную проблему до сих пор упорно игнорируют, называя вместо этого ухаживанием и знаками внимания.

Сегодня у сталкеров стало намного больше возможностей следить за своей жертвой. Достаточно открыть социальные сети, чтобы узнать все о человеке — месте его проживания, работе, увлечениях, друзьях и близких. После чего донимать бесконечными звонками и сообщениями, или же поджидать в переулках.

Как наиболее эффективно защитить себя и свою семью, не довести ситуацию до момента, когда угрозы перерастут в физическую расправу, и есть ли вообще смысл обращаться в полицию, эксклюзивно Пятому каналу рассказала адвокат Екатерина Калинина.

Что такое сталкинг

О том, что бывший возлюбленный или подозрительный знакомый устроил слежку (в современном сленге чаще именуется сталкингом от английского «выслеживать» — Прим. ред.), многие узнают далеко не сразу. Проходит немало времени, прежде чем тот прибегает к активным действиям — звонкам, встречам и даже угрозам или манипуляциям.

Сначала экс-партнер скрупулезно собирает всю возможную информацию о жертве, нередко доходя до крайностей. Ему мало знать близких друзей, дату рождения и место работы, поэтому сталкер начинает искать старые фотографии, любимые заведения, потенциальных ухажеров.

«Сталкинг — это проблема, которая существовала всегда и везде. Зачастую это бывает у бывших супругов, у людей, которые расстались. <…> Нередко сталкер поджидает на улице, у подъезда, идет за тобой следом», – рассказала специалист.

Главная проблема заключается в том, что на первых порах действия сталкера похожи на ухаживание и не воспринимаются окружающими всерьез. Если бывший возлюбленный продолжает писать и ищет встреч, многие посчитают, что его чувства просто еще не угасли и он хочет все исправить.

Вот только между одержимым контролем и искренне раскаивающимся человеком есть большая разница — последний адекватно реагирует на просьбы оставить в покое и не угрожает физической расправой за игнорирование или общение с другими людьми.

Дополнительными признаками, указывающими на сталкерство, могут быть:

наличие фейк-аккаунта;

отслеживание всех публикаций жертвы в социальных сетях;

съемка на камеру без разрешения;

чрезмерное внимание — дорогие подарки, частые звонки, желание постоянно общаться;

распространение лживой и порочащей честь пострадавшего информации;

попытки связаться через других людей (передача различных посланий, просьб разблокировать или ответить).

Узнав, что бывшая вторая половинка после расставания продолжает спокойно жить, общаясь с другими людьми, сталкер может стать крайне ревнивым. Депрессивный тип зачастую начинает угрожать самоубийством. Более агрессивный — расправой над самим человеком и его близкими.

В ряде случаев угрозы претворяются в реальность. Обозлившись, преследователи пытаются изувечить и психологически подавить человека — избить, плеснуть в лицо кислоту, отрубить или сломать конечности. Ведь потеряв красоту и обаяние, их жертва уже точно никому не понравится, повышая шансы сталкера на взаимное внимание.

«У них в голове меняется картина [мира]. <…> Для того, чтобы оградить свою, как он думает, любимую женщину от других мужчин, он ей причиняет вред», — пояснила специалист.

Намного сложнее обстоит ситуация у бывших супругов с общими детьми. В таком случае у сталкера появляется весомый рычаг давления, которым он непременно воспользуется. В таком случае нередко приходится идти на радикальные меры — переезжать и менять место работы. Ведь экс-партнер уже знает большую часть мест, куда может отправиться жертва.

Существует ли в России статья за преследование и слежку

Во многих странах сегодня преследование считается уголовным преступлением. Зачастую сталкеру выписывают запретительный ордер, после чего любые встречи и попытки связаться с жертвой караются штрафом или тюремным сроком до одного года. В России сталкинг незаконной деятельностью не считается, потому преследуемым нередко приходится справляться с навязчивым поклонником в одиночку. Вот только и здесь потерпевший рискует нажить себе проблем.

«Девушке, которая подвергается сталкингу необходимо запомнить основные правила: ни в коем случае нельзя нападать [первой], <…> в дискуссии впадать тоже не надо», — рассказала адвокат.

Получив увечья, бывший возлюбленный может также пойти в полицию. Вот только обвинения в слежке и навязчивом поведении правоохранительные органы вряд ли посчитают достаточной причиной для атаки и встанут на сторону «пострадавшего». Выяснение отношений и грубые фразы могут задеть чувства сталкера, который впоследствии обозлится. Потому общения лучше избегать.

Несмотря на то, что в уголовном кодексе нет наказания за преследование, потерпевший все еще может подать заявление в полицию по другим сопутствующим статьям.

К примеру, если непрошенный ухажер исписывает или пачкает дверь квартиры или ломает личные вещи, то с этим можно обращаться в полицию по факту хулиганства. Чем больше информации удастся собрать, тем выше шансы быть услышанным и получить помощь в кабинете участкового.

Почему киберсталкинг более опасен и как с ним бороться

Сталкинг существовал во все времена, но сегодня возможности одержимых поклонников серьезно расширились. Появление интернета и социальных сетей, без которых современному человеку сложно прожить даже день, позволило сталкерам быстро и без труда находить всю интересующую информацию о жертве.

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«Люди в социальных сетях думают, что они защищены. Это, знаете, как будто они за экраном и, кажется: „а что он мне сделает?“. [Позднее] человек все же начинает испытывать нервное напряжение, но по факту зачастую ты [противостоять нападкам] не можешь», — пояснила эксперт.

Сталкер получает доступ не только к личным данным девушки, но и к информации о ее родственниках и друзьях, которые также могут подвергаться преследованиям. Через общение с ними навязчивый ухажер пробует втереться в доверие и внушить, что он вовсе не опасен. А при наличии совместных детей — манипулировать и через них.

Случаются и более пугающие сценарии, если у фанатичного поклонника был или есть непосредственный доступ к телефону человека. В таком случае он может установить программу для шпионажа, чтобы всегда знать о перемещениях бывшей второй половинки или следить за ней через камеру.

При наличии подобной угрозы следует как можно скорее проверить настройки приватности, а также подозрительные приложения в телефоне. Активность в социальных сетях с появлением сталкера также придется сократить. Кроме того, сегодня на многих платформах доступна функция «закрытый профиль». Это значит, что основная информация о пользователе видна лишь друзьям.

Поэтому для собственной безопасности следует:

Проверить список подписчиков в социальных сетях на наличие подозрительных личностей или аккаунтов без имени и фото, после чего провести чистку;

Убрать геолокацию на фотографиях и сторис. Скрыть те, по которым можно идентифицировать домашний адрес, место учебы или работы;

По возможности создать дополнительную почту для регистрации на сайтах и в приложениях;

С осторожностью указывать личный номер телефона в интернете;

Не использовать одинаковые ник и фото профиля во всех социальных сетях, в крайнем случае — изменить реальное имя и фамилию на псевдоним, а также дату рождения;

Отключить функцию геолокации, реже включать GPS.

Желательно выделить время и собрать ссылки на собственные профили в различных социальных сетях. Возможно часть из них совсем не используется и их можно деактивировать. Также нельзя забывать о приложениях для знакомств, которые нередко требуют точных данных и реальных фото. Лучше на время скрыть аккаунт или же указывать неполную информацию, а также скрупулезно изучать потенциальных собеседников.

Как справиться со сталкингом и не довести до уголовщины

Попав в подобную ситуацию, в первую очередь, важно уяснить, что каждое действие сталкера должно быть задокументировано.

«Что в этот момент девушке нужно делать? Снимать это все на видео. <…> Потому что в телефонах всегда есть метаданные для экспертов. В случае, если будут возбуждать уголовные дела, им будет легче провести экспертизу, что это не монтаж, а именно видео, которое человек записал на телефон. Когда это было, в какое время», — объяснил специалист.

Пока материал для похода в полицию накапливается, жертве сталкинга крайне важно придерживаться мер предосторожности. В первую очередь, относиться к происходящему серьезно. Даже если на данный момент фанатичный ухажер не совершает никаких преступных действий, это совсем не значит, что до них не дойдет. Поэтому к любым угрозам, даже если они звучали шуточно, стоит относиться с опасением.

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Также жертве рекомендуется:

По возможности не выходить на улицу в темное время суток или всегда находиться в сопровождении надежных знакомых и близких;

Установить номер доверенного лица для экстренной связи;

Договориться со знакомыми, к которым можно пойти при встрече со сталкером, чтобы не выдать текущий адрес проживания.

Однако наиболее эффективный метод борьбы с назойливым и агрессивным поклонником — широкое распространение истории. Чем больше людей будут знать о происходящем, тем легче будет подключить правоохранительные органы к решению проблемы.

«Мой совет — начинайте это освещать в социальных сетях. Не бойтесь об этом писать, вас за это никто не ругает. А если кто-то и начнет осуждать, не обращайте внимания. Вы защищаете себя, кроме вас самих, защитить вас иногда некому. Поэтому вы должны четко понимать, что отстаиваете свою зону комфорта, интересы и права», — отметила эксперт.

Главное, стараться найти выход из ситуации. Не закрываться от друзей и семьи, и не убегать в затворничество, ведь именно этого сталкер ждет — когда жертва останется без защиты и присмотра. В крайних случаях можно обращаться в специализированные центры, помогающие скрыться от насилия и преследования.