«Развод им к лицу»: 6 звезд, которые преобразились после тяжелого расставания

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Некоторые звезды, несмотря на тяжелое расставание со своими половинками, смогли найти силы прийти в себя и стать еще успешнее.

Разбитое сердце может ввергнуть человека в бесконечную пучину страданий и самокритики, однако в некоторых случаях болезненный разрыв становится стимулом для трансформации себя и своей жизни в лучшую сторону. 5 tv.ru рассказывает о знаменитостях, которые после расставания с партнером нашли в себе источник силы, сумели обрести личное счастье и получить множество престижных наград.

Адель

Благодаря невероятным вокальным данным Адель покорила множество сердец по всему миру. Перед талантом и обаянием певицы не устоял и лондонский бизнесмен Саймон Конекки. Казалось — жизнь идет в гору: ее неоднократно заносили в списки рекордов Гиннеса, вручали статуэтки «Грэмми», «Оскар» и ряд других наград. Скоро влюбленные поженились, а потом у них родился сын Анджело. Однако после 8 лет брака пара объявила о разводе.

«Я всегда мечтала, что у меня будут дети и что моя семья не распадется, мы останемся вместе», — откровенно призналась она в интервью Опре Уинфри.

Несмотря на подавленное состояние, певица решила пересмотреть свой стиль жизни. Она начала заниматься спортом и следить за питанием, благодаря чему похудела на 45 килограммов. А в 2021 году — впервые за 6 лет — она порадовала поклонников новым альбомом «30», который за несколько дней до релиза побил рекорда продаж в США и разошелся тиражом более 500 тысяч экземпляров. По словам певицы, побороть внутренние переживания ей помогла любовь к сыну и музыка. В настоящий момент Адель состоит в отношен+иях со спортивным агентом Ричем Полом.

Робин Райт

Звезда «Фореста Гампа» Робин Райт познакомилась со своим будущим мужем Шоном Пенном на съемках драмы «Состояние исступления» в 1989 году. Казалось, что они обрели счастье на земле. Их постоянно видели в обществе друг друга в неизменном black tie — классическом костюме и элегантном платье. Они прожили в браке 14 лет и воспитали троих детей. Однако в их личной жизни все было не так гладко. Ради образцово-показательной семьи ей пришлось отказаться от успешной карьеры актрисы, а после череды унижений, которым подвергал ее муж, Райт набралась смелости — и подала на развод.

Скоро актриса вернулась на экраны, а потом исполнила главную роль в политическом сериале «Карточный домик», который принес ей вторую популярность и «Золотой глобус». Кроме того, наладилась личная жизнь Робин — у нее завязался мимолетный роман со звездой «Альфа-дога» Беном Фостером, который на 14 лет младше ее. В настоящий момент актриса продолжает активно сниматься в кино, а в 2018 году она снова нашла личное счастье — в 2018 году она вышла замуж за fashion-менеджера Климента Жиро.

Селена Гомез

После разрыва с Джастином Бибером в 2018 году Селена Гомез еще долго залечивала душевные раны. Чтобы пережить разрыв она погрузилась в творчество. Так на свет появилась песня «Lose You To Love Me», в которой она пела «Мне нужно было отпустить тебя, чтобы полюбить себя». И действительно — спустя время она сменила имидж, став любимицей модных журналов. Это дало положительный эффект, потому что через внешний облик певица обрела внутреннюю гармонию.

«Я пережила тяжелый разрыв. Но за эти годы смогла стать личностью, которая не терпит никакой ерунды или неуважения. И я действительно горжусь собой», — поделилась она на интервью.

Хлои Кардашьян

Отношения Хлои Кардашьян с Ламаром Одомом напоминали американские горки — и в конце концов после четырех лет брака телезвезда подала на развод. Поначалу их по-прежнему тянуло друг к другу и им даже удалось на некоторое время воссоединиться, но из-за наркозависимости и измен Одома она нашла силы поставить точку и сфокусироваться на своей личной жизни.

«Я люблю Ламара всем своим сердцем и желаю ему всего самого наилучшего, но для меня это слишком тяжело», — призналась девушка.

Вскоре после развода Хлоя полностью преобразилась: похудела, занялась спортом, покрасила волосы в светлый оттенок и изменила стиль в одежде.

Оуэн Уилсон

Комедийный актер Оуэн Уилсон опроверг миф о том, что мужчины не плачут. Со своей будущей женой Кейт Хадсон он познакомился на съемках комедии «Он, я и его друзья» — их отношения развивались настолько стремительно, что блондинка развелась с мужем и отцом ребенка Крисом Робинсоном. Казалось, что в отношениях Оуэна и Кейт полная идиллия, однако скоро ветреная красавица променяла избранника на комедианта Дэкса Шепарда.

Когда ее фотографии с новым спутником попали в журналы, сердце Оуэна Уилсона было разбито. Сгоряча он даже решил покончить жизнь самоубийством, наглотавшись таблеток и порезав руки на запястьях. Однако его старший брат Эндрю успел прийти вовремя на помощь и вызвать скорую. Благодаря его поддержке актер скоро встал на ноги. И хотя через некоторое время Оуэн возобновил отношения с Кейт, пара снова распалась. На этот раз по инициативе актера. В настоящее время актер неженат, но воспитывает троих детей от разных женщин. Карьера Уилсона также пошла в гору — на его счету роли в фильмах Уэса Андерсона и Вуди Аллена.

Брэд Питт

У Брэда Питта было немало ярких отношений, в том числе с Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Энистон, однако судьбоносной стала его встреча с Анджелиной Джоли. Их страстный роман начался на съемочной площадке «Мистера и миссис Смит», в котором они сыграли влюбленных в друг друга шпионов. Папарацци то и дело преследовали красивую пару, назвав их союз «Бренджолина» — настолько они гармонично смотрелись вместе. Поженившись, Питт и Джоли завели шестерых детей, из которых трое родных и трое усыновленных.

Однако в 2016 году брак «дал трещину». Разногласия оказались настолько непримиримыми, что Джоли подала на развод, который сопровождался скандалами между супругами. Особенно общих знакомых волновало состояние Питта, который в течение двух лет добивался совместной опеки над детьми. По словам самого актера, он чувствовал, что «достиг дна» и пристрастился к алкоголю настолько, что потом приходил на курсы анонимных алкоголиков.

«Я очень огорчен этим фактом развода, однако наиболее важным сейчас является благополучие наших детей. Я сердечно прошу прессу дать им личное пространство, которого они заслуживают в такой трудный период», — прокомментировал Питт свой развод.

Несмотря на то, что рана Питта так не зажила, он полностью переключился на работу — исполнил главные роли в фантастическом фильме «К звездам» и криминальной драме «Однажды в Голливуде». Также актер предстал в новом образе для фотосессии в журнале Vogue. И хотя тоска по семье пока еще берет верх, недавно Питта видели в компании его первой экс-супруги Дженнифер Энистон.