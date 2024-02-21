Бунтарь, творец или шут: какой у вас архетип личности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

Архетипы личности могут многое рассказать о характере человека и его восприятии мира вокруг. А иногда они даже способны помочь найти свое место в жизни.

Личность каждого человека настолько многогранна, что порой некоторые ее черты остаются загадкой даже для самого обладателя. Психологический портрет формируется с самого детства, поддаваясь влиянию близкого окружения, различных жизненных обстоятельств, социума и пройденного опыта. Однако кроме индивидуальных особенностей, любой личности свойственны фундаментальные базовые характеристики, именуемые архетипами. Они отражают то, как человек действует, воспринимает окружающую реальность и контактирует с другими людьми.

Основоположником современной теории об архетипах в психологии является швейцарский ученый Карл Юнг. Со временем у него появились последователи, которые выделили определенное количество архетипов, опираясь на исследования известного ученого. А сейчас одной из самых известных классификаций является работа американского психолога Кэрол Пирсон. К ней обращаются, чтобы понять свою личность, исследовать свои сильные и слабые стороны, раскрыть таланты и найти свой путь в жизни.

О том, что такое архетипы и какими они бывают, согласно теории Пирсон, эксклюзивно Пятому каналу рассказала специалист по архетипам Ольга Шаймарданова.

Что такое архетипы

Термин «архетип» произошел от греческих слов «arche» — начало и «typos» — образ, что переводится как начальный образ или первообраз. Об архетипах мир впервые услышал в 1919 году, когда Карл Юнг представил читателям свою книгу под названием «Архетипы и коллективное бессознательное». Ученый обращался к мифологии, сказкам, сновидениям. И на основе знаний, полученных в ходе анализа героев, он написал множество работ, рассказывающих об одном из самых сложных лабиринтов в мире — человеческой личности.

«Люди могут жить в разных концах света, не общаться друг с другом, воспитываться в абсолютно разных культурах. Но, тем не менее, всех объединяет коллективное бессознательное. Единые образы, которые всем понятны», — объясняет Шаймарданова.

Иными словами, каждому человеку в мире знакомы базовые образы личности героев, часто встречающихся в фильмах или книгах. И этим психологическим образам свойственны черты, являющиеся частью личностей людей в реальной жизни.

«Это такие термины, которые всем понятны. Даже просто слово „Шут“ [создает] свой образ. И он будет отличаться, например, от Правителя. То есть мы понимаем, что это абсолютно две разные личности с абсолютно разным проявлениям. Именно сочетание этих архетипов добавляет яркости и оттенков нашей личности», — приводит пример эксперт.

Архетип способен раскрыть часть скрытых черт психологического портрета, понять поступки и мотивы действий человека. Также он формирует его восприятие окружающего мира, манеру поведения и взаимодействия с окружающими.

Основные архетипы Карла Юнга

Психолог и психиатр Карл Юнг выделял следующие основные архетипы:

Эго;

Персона;

Анима;

Анимус;

Тень.

Персона — та часть личности человека, которую он показывает миру и окружающим. Зачастую это может быть маска, которая представляет лишь созданный выгодный образ. А архетип Эго представляет собой соединенные воедино чувство целостности, уникальности и других аспектов личности. И сочетание именно этих двух архетипов обеспечивает своему обладателю комфортную жизнь.

Анима и Анимус — это женская и мужская части индивидуального бессознательного. Они представляют собой противоположный человеку гендерный аспект. Иными словами, в каждом мужчине есть его женская часть, а в каждой женщине есть ее мужская часть.

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Мужская часть в женщине помогает ей достигать желаемых результатов, становиться более собранной и умело брать власть в свои руки. В то время как женская часть в мужчине — источник чувствительности, эмоциональности, творчества и романтики.

Однако эти архетипы могут проявляться и в негативном ключе. Если в женщине рассматриваемый аспект преобладает, то ее умение властвовать перерастает в диктаторство или даже в тиранию. Такие «побочные» эффекты могут перерасти в проблемы со здоровьем, отношениями и в другие трудности.

А женская часть, живущая в мужской душе, делает своего владельца излишне эмоциональным. Он становится скандалистом, интриганом, а порой даже изменником.

Архетип абсолютной Тени — это темные и негативные аспекты, сокрытые в глубине души. Такие черты в большинстве случаев сокрыты от разума человека. А когда он видит со стороны кого-то с такими же качествами, то этот встречный вызывает необъяснимое чувство раздражения. Именно эта часть личности становится источником неприятных ситуаций и не принимается самим обладателем.

Сколько архетипов может быть у человека

Личность человека формируется с самого рождения. С первых дней жизни у нового члена общества нет одного определенного архетипа. В психологическом портрете есть все 12 образов, выделенных последовательницей Карла Юнга — Кэрол Пирсон. Все они проявляются в разной степени и в разное время, однако преобладающими всегда бывают всего до 5 архетипов.

«Каким-то архетипам, для того, чтобы они проявились в личности, иногда нужны какие-то события, сложные ситуации, встречи и так далее», — объясняет специалист.

Архетипы Кэрол Пирсон

Дитя

Кадр из фильма Амели_режиссер Жан Пьер Жёне, 2001 г; 5-tv.ru

Люди с преобладающим архетипом Дитя самые оптимистичные и наивные. Их иногда даже называют простодушными. Они открыты этому миру, искренне доверяют всем вокруг и всегда верят в лучшее.

Личности данного архетипа видят позитив во всем. Им кажется, что счастье можно найти даже в темные времена. Такой подход к реальности может вдохновлять других, а также стать маленьким шагом навстречу гармонии между людьми.

Однако в то же время Дитя проявляет инфантилизм.

«Он может ждать, что за него все сделают. Он не берет на себя ответственность, потому что он — дитя. Ему так комфортно», — объясняет специалист по архетипам.

Кроме того, личность представителей данного архетипа — открытая книга для окружающих. Их непосредственность и обаяние не сокрыты масками.

Славный малый

Кадр из фильма Бриллиантовая рука, режиссер Леонид Гайдай; 5-tv.ru

Представители этого архетипа легко находят контакт с окружающими, вливаются в коллектив и становятся частью большой компании. Славные малые не только умело находят общий язык с новыми знакомыми, но и умеют объединять других людей.

Этому архетипу свойственно не отделяться от коллектива и не выделяться из толпы. Однако это не делает их «серой мышкой». Их цель проста — показать, что они такие же, как и окружающие. Такая жизненная позиция помогает Славным малым поддерживать равенство в том обществе, в котором они оказываются.

Личности данного архетипа — приверженники справедливости. Они призывают других соблюдать дисциплину и не ставить свои интересы выше других.

Также Славным малым трудно носить маску. Даже если обстоятельства вынудят их притворяться, они быстро почувствуют себя не в своей шкуре.

Опекун

www.globallookpress.com/ STELLA; 5-tv.ru

Опекун — самый заботливый архетип. Его яркими представителями являются любящие родители.

«Когда появляются дети, люди себе уже не принадлежат, они всецело отдают себя детям. Потому что они под опекой, и, собственно говоря, они правят балом. И для родителей это счастье», — приводит пример специалист.

Опекун, равно как и родители, ощущает потребность дарить тепло и заботу. Однако у личности этого архетипа такое желание возникает не только по отношению к родным, а ко всем вокруг. Они постоянно стремятся окутать других своей заботой, прийти на помощь в трудную минуту и создавать уютную атмосферу везде, где бы они ни находились.

Окружающие чувствуют тепло и доброту, струящиеся из души Опекунов, и искренне хотят проводить рядом с ними как можно больше времени. А сами представители архетипа всегда готовы принять других в свои объятья и помочь при необходимости советом.

Герой

www.globallookpress.com/ Supplied by FilmStills.net; 5-tv.ru

Ситуации, когда нужно дать вырваться наружу скрытому в душе герою, встречаются в жизни практически каждого человека. Порой необходимо проявить смелость, чтобы победить кого-то, а иногда для того, чтобы сохранить самообладание и стойкость. А люди, основным архетипом которых является Герой, на живут по данному принципу постоянно.

«Герой — это воин, спортсмен, он номер один. Ему важно вовремя проснуться. Вовремя лечь. Дисциплина, все по полочкам, все по графику», — делится эксперт по архетипам.

Герои не боятся рисковать. Иногда, даже сами того не осознавая, они идут самым сложным путем, ведущим к решению задачи. Такой подход к делу мотивирует окружающих на достижение их целей. И люди, глядя на уверенную личность этого архетипа, делают первые шаги к мечте.

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Некоторым может показаться, что Герои импульсивные и взбалмошные. Однако в большинстве случаев такое впечатление обманчиво. И несмотря на внешнюю оболочку, представители данного архетипа дисциплинированные и стойкие люди, готовые работать на благо общества и для того, чтобы самим стать лучше.

Искатель

Кадр из фильма Хоббит Нежданное путешествие, режиссер Питер Джексон; 5-tv.ru

Название архетипа само говорит о смысле жизни его представителей. Искатели всегда находятся в поиске чего-то нового. В их сердцах живет неутолимая потребность изучить все, что существует в мире. Многие личности этого типа за всю свою жизнь успевают исследовать множество сфер, профессий и других всевозможных вещей.

Искателями движут желания познать окружающий мир и найти истину. Данный архетип выделяется из толпы благодаря своей самостоятельности и независимости. Лишь в его душе загорится идея исследовать ту или иную вещь, он сразу примется исполнять желаемое без посторонней помощи.

«И для кого-то со стороны кажется, что пора уже успокоиться. Нужно найти что-то одно. А Искателю не надо успокаиваться, потому что это его предназначение — перебирать, перебирать, перебирать», — объясняет специалист.

Личности с данным архетипом в большинстве случаев необходимо делиться полученной информацией с окружающими. Неудивительно. что именно эти люди часто становятся преподавателями и философами.

Бунтарь

Кадр из фильма Круэлла, режиссер Крэйг Гиллеспи, 2021 г; 5-tv.ru

Этап Бунтаря знаком, так или иначе, каждому. В школьные годы большинство подростков предпочитают нарушать правила и отвергать стандарты, навязанные взрослыми. С помощью таких протестов демонстрировалось неудовлетворение происходящим вокруг. И в жизни некоторых архетип Бунтарь остается преобладающим даже спустя года.

Данный архетип — символ трансформации. Бунтарю свойственно разрушать ограничения, которые стоят на пути к его цели или просто кажутся ему устаревшими или шаблонными. Представителей данного типа можно смело назвать новаторами. Они не боятся делать шаги навстречу неизвестному и прощаться с тем, к чему другие уже привыкли.

Также они способны смело сказать правду в лицо, не боясь даже задеть чужие чувства. Это становится причиной того, что Бунтарей порой считают «неудобными», ведь далеко не каждый готов услышать правду, громко озвученную владельцем архетипа.

И Бунтари принимают свою личность со всеми ее недостатками. Они прекрасно осознают, что их эмоциональность может отпугивать окружающих. Однако для них это не станет поводом меняться.

Любовник

www.globallookpress.com/ Hollywood Photo Archive; 5-tv.ru

Время Любовника зачастую наступает тогда, когда этап Бунтаря уже преодолен. Этот архетип является самым страстным, чувственным и сексуальным. Его умение наслаждаться собой, своей красотой и окружающим миром вдохновляет на это других. Такое поведение нередко помогает представителям данного типа произвести впечатление и без особых усилий получить желаемое.

«Это про чувства. Причем это про любовь на всех уровнях. Любовь к себе, принятие своего тела, принятие своей внешности», — рассказывает эксперт.

Зачастую мыслями Любовников овладевает навязчивая идея того, что все в их жизни должно быть безукоризненно красиво. Все вещи, которые ими используются, все места, которые они посещают, обязательно должны радовать глаз. И немудрено, что такие требования распространяются и на собственный внешний вид.

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Также порой архетип откликается в негативном проявлении, что прослеживается в сфере романтических отношений. Союзы с Любовниками практически всегда становятся зависимыми. Причем это проявляется как и в любовной паре, так и во взаимоотношениях с друзьями, родителями и даже коллегами.

Творец

www.globallookpress.com/ Horst Ossinger; 5-tv.ru

Творцу свойственно жить в любви и гармонии с самим собой. Этот архетип всецело принимает свою личность и всегда удовлетворен своими действиями. В его жизни нет места самокритике. Как правило, тот, в чьей личности преобладает данный тип, уже преодолел этапы бунта и геройства и научился выстраивать собственные границы.

Такой человек всегда прислушивается к внутреннему голосу и понимает, чем именно он хочет заниматься в жизни и что ему хочется творить. Данному архетипу не свойственно работать по указке. Любое дело, сделанное на заказ, не будет исходить из души Творца.

Личности данного типа — креативщики, которые постоянно ощущают потребность делиться своим потенциалом с миром. Их нестандартное мышление и собственный взгляд на жизнь находят отражение не только в искусстве. Талант Творцов может проявиться в абсолютно разных сферах. И лишь одно останется неизменным — владелец этого архетипа всегда отразит в желанных работах свой внутренний мир.

Несмотря на качества, характерные Творцу, он остается настоящим перфекционистом. Вопреки всеобщему мнению, хаос и беспорядок — это не про него. В жизни представителей этого архетипа всегда все лежит на своих местах и происходит по заранее подготовленному плану.

Правитель

www.globallookpress.com/ imago stock& people; 5-tv.ru

Люди, в личности которых преобладает архетип Правитель, настоящие руководители. Они предрасположены к тому, чтобы контролировать все происходящее вокруг и поддерживать строгий порядок.

«Это как раз про четкость создания структур, про то, чтобы организовывать, руководить. Про то, чтобы властвовать и давать рабочие места. Вообще экономическая задача Правителя — это дать рабочие места», — объясняет эксперт.

Для того чтобы Правитель ощущал себя на своем месте, ему необходимо перекладывать большую часть работы на подчиненных, занимая пост опытного управленца. И если представитель этого архетипа будет выполнять поставленные задачи исключительно своими силами, то он не будет исполнять свое предназначение, что в итоге может отразиться на моральном состоянии.

Порой в глазах окружающих Правитель предстает тираном и эгоистом. Однако в большинстве случаев это суждение далеко от истины. На самом деле личностям этого архетипа необходимо стоять во главе дела своей жизни. И не важно бизнес это или домашнее хозяйство.

Маг

Кадр из фильма Властелин колец Братство Кольца, режиссер Питер Джексон; 5-tv.ru

Маг — один из самых таинственных и даже волшебных архетипов. Он интуитивно чувствует и осознает то, что незаметно другим. Эта проницательная способность архетипа позволяет ему понимать глубинную суть вещей и держать контроль над своим разумом и духовным состоянием.

Маг может помочь тем, кто запутался, разобраться в себе. Поэтому представители данного типа часто становятся психологами и, используя свои способности, меняют как свою реальность, так и жизнь окружающих.

Иногда Маги используют свою проницательность для того, чтобы манипулировать окружающими. Им не составит труда повлиять на чужое мнение и изменить поведение окружающих. И личности данного архетипа делают это так умело, что зачастую люди даже не чувствуют, как поддаются их чарам.

Однако не всегда Маг может полностью осознать и описать то, что он чувствует. Порой ощущения так и остаются на уровне его интуиции.

Мудрец

Кадр из фильма Звёздные войны Эпизод 5 — Империя наносит; 5-tv.ru

Мудрец — синоним слова интеллектуал. Представители этого архетипа являются настоящими аналитиками. Они привыкли всегда опираться исключительно на факты и доверять лишь тому, что можно доказать. И порой окружающим даже может казаться, что этот тип личности весьма дотошный.

«Мудрецы самые умные, но при этом они очень аскетичные. Это те самые люди, которые уходят куда-то в горы, на Тибет, и познают мудрость этого мира. И к ним приходят ученики за каким-то важным советом, наставлением», — объясняет специалист по архетипам.

Основной вопрос, стоящий перед Мудрецом, — это «В чем смысл жизни?». За долгое время поисков истины, люди данного архетипа вобрали в себя огромный опыт, которым делятся с окружающими. Порой одного короткого слова Мудреца достаточно для того, чтобы обратившийся к нему человек пересмотрел свой подход к делу и увидел истину там, где раньше не мог ее разглядеть.

Также Мудрец часто трудится над собственными книгами. Его подход к написанию отличается от манеры авторов других архетипов тем, что ему свойственно творить скрупулезно, стараясь не упустить ни одной малейшей детали. А все его труды останутся на века.

Шут

Кадр из фильма Маска, режиссер Чак Рассел, 1994 г; 5-tv.ru

Услышав об этом архетипе, многие вспоминают образ вечно веселого балагура, целью жизни которого является смех, забавы и радость. Однако в действительности в душе Шутов скрывается личность, прошедшая все остальные типы.

«Казалось бы, Шут — это же клоун. Но именно этот весельчак в себя уже вобрал все дары предыдущих типов. И он легко и весело доносит мудрость, легко и весело несет какое-то творчество, легко и весело может даже править», — объясняет эксперт.

У Шута нет предназначения развлекать людей. Он способен искать решения важных проблем и непринужденно озвучивать мудрые вещи, предварительно повеселив того, до кого он хочет донести свои слова. А человек, который услышит речь представителя этого типа личности, ощутит прилив счастья, забыв про отягощающие трудности и дела.

Также Шуты способны перетянуть на себя все взгляды и стать центром всеобщего внимания в любой компании. Можно с уверенностью заявить, что лучше спикера, чем этот архетип, не найти. Он способен не только заинтересовать окружающих, но и манипулировать их чувствами и эмоциями.

Помимо этого, Шут может легко справляться с режимом многозадачности. Ему свойственно делать масштабные, нестандартные дела, расширяя любые рамки. Такой подход к делу дарит человечеству много нового.