Неочевидные сигналы организма: какие симптомы говорят о заражении гриппом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky/photothek.net via; 5-tv.ru

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Гриппом болеют люди любого возраста. Разные симптомы сигнализируют о его наличии. Некоторые из них относят к нетипичным для данного недуга.

Грипп — распространенное заболевание в зимний период. Большая часть его симптомов хорошо известна. Однако есть и нетипичные признаки, которые также свидетельствуют о наличии недуга. Если не принимать их во внимание, можно запустить состояние.

Что такое грипп

Гриппом называют инфекционное заболевание, обладающее выраженной сезонностью. Оно активизируется в осенне-зимний период. Возбудителями инфекции выступают разные виды вируса, чаще всего A и B.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире регистрируют до миллиарда случаев сезонного гриппа, среди которых три–пять миллионов эпизодов относят к тяжелой форме заболевания.

Недуг чаще всего передается воздушно-капельным путем (во время чихания, разговора или кашля). Иногда случается контактно-бытовая передача через посуду, предметы обихода, поручни в общественном транспорте и дверные ручки.

Типичные симптомы гриппа

Симптомы гриппа обычно проявляются в течение четырех дней после заражения и длятся около недели. При присоединении бактериальной инфекции признаки заболевания присутствуют дольше.

К типичным симптомам гриппа относят лихорадку, головную боль, першение и боль в горле, сухой надсадный кашель, боль в мышцах и слабость и насморк. Часто они не проявляются одновременно, а возникают друг за другом.

Также у детей и подростков часто наблюдается постгриппозная астения. Это состояние характеризуется слабостью и повышенной утомляемостью. У маленьких детей может проявиться длительный кашель.

Люди болеют гриппом в любом возрасте. При этом у части населения он может протекать тяжело. К группе риска относятся:

дети в возрасте до пяти лет и взрослые люди старше 65 лет;

лица с иммунной недостаточностью;

пациенты с серьезными хроническими заболеваниями, избыточным весом, онкологической патологией;

беременные женщины;

курящие.

Нетипичные симптомы гриппа

Заболевание также может сопровождаться нетипичными симптомами, которые встречаются нечасто. К ним относят:

Светобоязнь;

Конъюнктивит;

Носовые кровотечения;

Нарушения работы ЖКТ (желудочно-кишечного тракта).

Последствия гриппа

Нередко инфекция приводит к развитию осложнений. Наиболее частым считают пневмонию и другие воспалительные процессы: бронхиты, синуситы, миокардиты, менингиты и энцефалиты.

Грипп оказывает отрицательное влияние на работу органов, что может привести к ухудшению течения имеющегося заболевания или развитию нового. Вирус бьет по защитным силам организма. Это грозит развитием бактериальной инфекции.

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Особую опасность грипп представляет для беременных. Заражение может привести к угрозе выкидыша, аномалиям развития плода, преждевременным родам.

Лечение гриппа

Грипп лечат симптоматически, если пациент не входит в группу повышенного риска. Человеку назначают постельный режим, обильное питье, прием жаропонижающих, противокашлевых препаратов, изотоническую воду для промывания полости носа и сосудосуживающие капли. Используются противовирусные средства с доказанной эффективностью. Однако любые препараты должен назначать врач. В случае тяжелого течения болезни и возникновения осложнений лечение проводят в стационаре.

Диета при гриппе должна включать овощи и фрукты, соки, морсы, травяные чаи, рыбу, нежирное мясо, молочные продукты и яйца. Тяжелые жирные и жареные блюда следует избегать. Это относится также и к алкоголю, какао, свежей выпечке.

Защита от гриппа

Единственным надежным средством профилактики вирусного заболевания является вакцинация. В России применяют несколько вакцин от гриппа. Они вводятся внутримышечно в сентябре — октябре перед началом роста заболеваемости. Состав препаратов меняется ежегодно в зависимости от того, какой штамм вируса прогнозируется в текущем сезоне.

Врач перед вакцинацией должен провести осмотр человека. собрать анамнез и исключить противопоказания к процедуре, чтобы избежать негативных последствий от введения медицинского вещества.