Снять валенки, взять кольцо и погладить кота: как правильно отмечать Татьянин день 2024

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В праздник всех студентов издавна устраивали веселые гуляния, а девушки устраивали гадания на любовь и скорое замужество.

Студенческая жизнь — один из самых ярких периодов жизни. Эта пора запоминается не только напряженными буднями, успешными сессиями, но и совместными праздниками. Главным из них, конечно же, является Татьянин день, который отмечается 25 января. Этот день имеет давнюю историю.

С давних времен в указанную дату молодежь устраивает общие посиделки, проводит концерты, различные выступления. Но самое радостное для любого студента — с этого момента начинаются каникулы после сложной зимней сессии.

Как появился праздник и почему его дата отличается от международного дня студенчества, разобрался Пятый канал.

Почему российские студенты отмечают Татьянин день 25 января

Первый в России университет появился в 1755 году по указу императрицы Елизаветы Петровны. Идея создания учебного заведения принадлежала Ивану Шувалову, известному государственному деятелю и меценату своего времени, а также фавориту правящей особы. По его настоянию был основан не только Московский университет (ныне — МГУ имени Ломоносова), но и Академия художеств в Санкт-Петербурге.

Указ о запуске строительства учебного заведения в Белокаменной был подписан 12 января по старому стилю (25-го — по новому). Именно в этот день по церковному обычаю почитается день святой Татианы. Символично, что так звали мать Ивана Шувалова, которая оказала серьезное влияние на формирование сына, в 14 лет лишившегося отца. Таким образом имя родительницы основателя университета вошло в историю.

Именно в день Татьяны стали праздновать день основания университета, а следовательно и день студента. На территории учебного заведения даже основали храм духовной покровительницы отечественной науки.

О чем просят святую Татьяну 25 января

В церковной традиции 25 января считается днем памяти раннехристианской мученицы Татианы. К праведнице обращаются не только за помощью в учебе, но и об исцелении духовных и физических недугов, укреплении веры, а также защите от клеветы и несправедливости.

Святая появилась на свет в IV веке. Ее родители были христианами и воспитывали дочь в соответствии с традициями веры. Достигнув совершеннолетия, девушка отказалась от замужества и посвятила себя служению богу. За неприступную веру и благочестивую жизнь Татиана была посвящена в диакониссы и стала учить других женщин христианским законам.

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Однако в этот момент в Риме к власти пришел император Александр, который возобновил гонение на христиан. Узнав о благочестивой праведнице, язычники схватили Татиану, привели в храм Аполлона и попытались заставить ее преклониться перед статуей. Святая отказалась выполнять требования и начала молиться Иисусу Христу. Просьба святой была услышана — тотчас произошло сильное землетрясение, в результате которого обрушилась часть храма.

Но гонители пытались укротить веру Татианы, но она не отказалась от христианской веры. По молитве святой были разрушены три статуи языческих божеств. За непокорность женщину подвергли жестоким мукам, но они не причиняли ей вреда либо их последствия бесследно исчезали. Во время пыток святая произнесла молитву Господу, который послал к тем, кто мучил ее, четырех ангелов. После этого палачи уверовали во Христа.

Но чудеса не остановили гонителей. Мученицу вместе с отцом, научившимся основам христианской веры, приговорили к казни.

Мощи святой некоторое время находились в одной из римских церквей. Частички мощей хранятся в нескольких российских храмах, например, в Псково-Печерском монастыре хранится десница мученицы.

У праздника есть и другое, народное, название — Татьяна Крещенская. Оно связано с тем, что он выпадает на крещенские дни (отдание Крещения происходит только 27 января).

Когда празднуют день студенчества за рубежом

В международной традиции день студенчества приходится на другую дату — 17 ноября. Его история связана с событиями, произошедшими в Чехословакии в 1939 году, когда пражские студенты вместе с преподавателями вышли на улицы, чтобы отметить годовщину образования своей страны. На тот момент государство находилось в оккупации фашистскими войсками.

Гитлеровцам не понравилось массовое выступление людей даже в мирных целях. Праздничную демонстрацию силой разогнали. В результате подавления акции погиб студент медицинского факультета Ян Оплетал. Похороны несправедливо застреленного учащегося переросли в протест. Итог у забастовки был печальный. 17 ноября рано утром немцы окружили здание студенческого общежития. Свыше 1200 человек были арестованы и отправлены в концлагерь Заксенхаузен, девять студентов казнили в казематах тюрьмы, а чехословацкие вузы смогли возобновить работу только после войны.

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В 1946 году в Праге состоялся Всемирный конгресс учащихся, на котором был утвержден Международный день солидарности студентов — 17 ноября. После этого мероприятия памятная дата стала отмечаться ежегодно.

В настоящий момент Международный день студента празднуется во многих мировых державах, в том числе и в России. Однако традиции отечественного праздника оказались популярнее всемирной даты. В честь 250-летия основания Московского университета в 2005 году правительство России утвердило 25 января Днем российского студенчества.

Как празднуют Татьянин день в России: история и современность

С давних времен День студента отмечался шумно и с размахом. Городовые и жандармы в этот день не наказывали разгоряченных студентов, а вежливо сопровождали их туда, куда они направлялись. Представители правопорядка с пониманием относились к виновникам торжества, ведь учение — нелегкое занятие.

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В морозный январский день студенты развлекались, как могли: катались на санках, устраивали бои снежками и отмечали день своей покровительницы, а заодно и конец сессии. До сих пор завершение зимнего периода экзаменов и зачетов приходится на Татьянин день, поэтому ярче всех 25 января веселятся те, у кого в зачетке хорошие отметки.

Однако и тем, у кого имеются «хвосты», не стоит в данный праздник расстраиваться — Татьянин день призывает забыть о невзгодах, поддаться хорошему настроению, а уже потом придумывать способы облегчить свою участь. По народным приметам, повторять лекции и учиться в Татьянин день ни в коем случае не рекомендуется, иначе в последующем учеба может затрудниться.

В Советском Союзе дата праздника перестала быть значимой. Вспомнили о торжественном событии в 1990-х. Тогда же вновь стал доступным для посещения храм мученицы Татианы при МГУ.

Гадания в Татьянин день 25 января

Яркая пора студенчества связана не только с учебой, но и постоянно бурлящими жизненными событиями. Разобраться в перипетиях судьбы, своих чувствах и отношениях студентам не всегда просто.

Если нужно получить ответ на какой-то вопрос срочно, то стоит обратиться к традиционным гаданиям. Особенно эффективно 25 января задавать вопросы, связанные с личной жизнью. Издавна девушки в этот день проводили обряды и ритуалы, чтобы хоть немного приоткрыть завесу грядущего и увидеть того, кто предназначен судьбой.

Гадание с кольцом

С помощью обыкновенного украшения можно узнать, скоро ли девушка выйдет замуж. Чтобы провести ритуал нужно выполнить следующие действия:

1. взять свое украшение и подойти к стене напротив входной двери;

2. начать катать кольцо по полу и внимательно следить за направлением его движения.

Если оно сразу покатится к выходу, значит, брак не за горами. Суженый уже на пороге, а если у дамы уже есть избранник, то желанное предложение руки и сердца произойдет совсем скоро. Однако движение украшения в обратную от порога сторону свидетельствует, что самых главных слов придется подождать.

Гадание на луковицах

Этот вариант подойдет для тех, у кого есть выбор из нескольких кавалеров. Чтобы провести гадание, потребуется выполнить следующие действия:

1. взять столько луковиц, сколько у девушки потенциальных избранников;

2. написать на них мужские имена претендентов на руку и сердце и поставить в емкость с водой, чтобы корешки были погружены в жидкость полностью, а верхушка оставалась на поверхности;

3. через несколько дней проверить содержимое.

Луковица с каким именем прорастет быстрее, тот суженый и сделает предложение первым.

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Гадание с котиком

Этот способ подойдет тем, у кого есть домашние любимцы. Для этого нужно:

1. вечером 25 января погладить кошку или котика;

2. понаблюдать за поведением любимца.

Реакция питомца подскажет характер будущего мужа:

— замурлыкал — добрый и ласковый;

— начал мяукать — разговорчивый;

— выпустил коготки — эмоциональный и грубоватый;

— убежал — о свадьбе в этом году мечтать не стоит.

Гадание на напитках

Для этого нужно поставить на столе шесть рюмок: с молоком, чаем, водой, квасом, соком и кофе. После этого надо закрыть глаза и попросить кого-нибудь переставить емкости в другом порядке, наугад взять рюмку и пригубить напиток:

— молоко — будущий муж будет красивым и здоровым;

— чай — супруг будет состоятельным;

— вода — спутник окажется честным и простым;

— кофе — не исключено, что избранник окажется смуглым иностранцем;

— сок — возможен скорый союз с человеком ярким и творческим,

— квас — супруг может иметь слабость к алкоголю.

Гадание на валенке

Несколько похожее на предыдущее гадание можно провести, если дома есть валенки или сапоги большого размера. Достаточно в обувь положить несколько символических предметов: монетку, рюмку, кольцо, кусочки ткани, сладость и луковицу. После подготовки нужно вытянуть из ботинка один предмет наугад. Он будет символизировать будущую жизнь с мужем.

Согласно традиции, значения у предметов следующие:

— монетка — к богатству;

— рюмка — к пьющему супругу;

— кольцо — к скорой свадьбе;

— ткань — к переезду;

— сладость — к счастливому браку;

— луковица — к слезам.

Гадание на яйце

Нужно налить в емкость холодную воду, разбить в нее сырое куриное яйцо и внимательно посмотреть на образовавшийся узор. Наблюдения подскажут, чего ожидать в ближайшем будущем.

Что можно делать в Татьянин день 25 января

Считается, что в Татьянин день обязательно нужно совершать добрые поступки и помогать тем, кто в этом нуждается. Поступок может быть не слишком глобальным. Можно, например, подать милостыню просящему, покормить птиц и бездомных животных, поучаствовать в благотворительной акции.

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На Руси верили, что Татиана в свой праздник обязательно исполнит любое желание. Чтобы задуманное исполнилось, следует выйти на самое высокое место в районе (крыши домов и других строений для обряда не подойдут), встать лицом к солнцу и произнести свою мечту громко и четко.

Также в данный день традиционно можно позвать госпожу Халяву. 25 января студенты могут выйти на балкон или выглянуть в окно и потрясти зачеткой с криками: «Халява, приди!» Благоприятным знаком будет считаться, если кто-либо из прохожих ответит: «Уже в пути!»

Еще одна эффективная и интересная примета — рисовать на последней страничке «зачетки» домик с трубой. Чем больше на картинке изобразить дым, тем легче будет сдаваться сессия.

Что нельзя делать в Татьянин день 25 января

Считается, что в Татьянин день студентам нельзя наводить уборку и выкидывать мусор из своей комнаты, иначе вместе с бытовыми мелочами можно выбросить и полученные знания.

Татьянин день не стоит проводить в тишине, иначе удача может обойти стороной. А вот шумные вечеринки позволят на целый год зарядиться позитивом и легкостью для новых учебных свершений.

Также 25 января не подходит для споров и выяснения отношения. Лучше разобрать спорные моменты в другой день.

Приметы на Татьянин день 25 января

На Татьянин день обращают особое внимание на погоду. Состояние природы 25 января способно показать, каким будет лето.

— Снег в Татьянин день — лето окажется дождливым.

— Солнечный рассвет — к ранней весне.

— Метель и сильный ветер — засуха, скудный урожай и плохой рыбный улов.

— Ясное небо и морозец — плодов будет много.

Также в этот день обязательно пекли каравай, по форме которого тоже старались прогнозировать будущее. Если образовывалась горка наверху, то удача обязательно будет сопровождать в течение года. Гладкий и ровный хлеб — к спокойной и размеренной жизни. Загорелую корочку хлеба обязательно должна была съесть хозяйка, чтобы она смогла достойно пройти все испытания. А вот потрескавшееся угощение считали тревожным сигналом.