Татьянин день: какой древний способ 25 января поможет исполнить желание

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На Руси в этот день старшая хозяйка в семье пекла каравай, символизирующий солнце.

Православные верующие 25 января чтят память святой Татианы Римской — сегодня этот праздник хорошо известен как Татьянин день.

Татиана Римская

Святая Татиана родилась в богатой семье — родители были христианами и воспитывали дочь в своей вере. Достигнув совершеннолетия, девушка приняла решение отказаться от замужества. Она посвятила себя служению церкви. За свою добродетельную жизнь она была поставлена диакониссой.

Однажды во времена правления императора Александра язычники схватили Татиану и привели в храм Аполлона, где попытались заставить поклониться статуе этого бога. Святая начала молиться Иисусу Христу — тотчас произошло землетрясение, которое обрушило часть храма.

По молитве Татианы трижды разрушались статуи языческих богов, а жестокие мучения, которым подвергали святую, либо не причиняли ей вреда, либо за ночь следы их бесследно исчезали. Во время пыток святая вознесла молитву Господу, который послал к тем, кто мучил ее, четырех ангелов. После этого палачи уверовали во Христа.

И тогда испуганные гонители осудили мученицу на казнь мечом. Вместе с ней был казнен и ее отец, открывший ей истины христианской веры.

Мощи мученицы некоторое время находились в одном из римских храмов. Что с ними происходило дальше, доподлинно неизвестно. Но сегодня части мощей находятся в нескольких российских храмах, например в Псково-Печерском монастыре — десница мученицы.

Патриаршее служение в храме святой мученицы Татианы в Люблино. patriarchia.ru

Татьянин день или Бабий кут

На Руси праздник назывался Бабий кут — так называлось место у печи, где находились предметы домашней утвари. На Татьянин день старшая хозяйка в семье пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы кусочек.

Также крестьяне считали, что в этот день нужно сходить на реку за водой и выбить пыль из половиков.

Кроме того, на Бабий кут все девушки, мечтающие вступить в брак, делали символическую метлу из перьев и кусочков ткани, которую старались оставить в доме желанного жениха — причем так, чтобы свекровь не нашла. Считалось, что если это удастся, то девушка непременно выйдет замуж именно за этого парня, а жизнь их сложится счастливо. Этим обрядом пользовались матери сыновей — позволяя спрятать метелку одним девушкам и не позволяя другим.

Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец — крестьяне ждали хорошего урожая.

Другое название 25 января — Татьяна Крещенская. Это название связано с тем, что праздник выпадает на крещенские дни (отдание праздника Крещения происходит только 27 января).

В современной истории 25 января более известен как Татьянин день — праздник всех студентов. Обязательным стало считаться помолиться мученице о помощи в трудном учении и поставить свечку за успехи в учебе. Появилось и поверье, согласно которому тот студент, который хотел получить везение в учебе на весь год, должен был отстоять молебен в церкви, и только потом праздновать. А еще считалось, что сегодня студенты обязательно должны выпить, говорили, что если этого не сделать, учеба будет даваться трудно.

patriarchia.ru

Что можно делать 25 января

В Татьянин день обязательно нужно совершать добрые поступки — подавать милостыню и помогать нуждающимся, кормить птиц и бездомных животных, участвовать в благотворительных мероприятиях.

На Руси верили, что Татьяна в свой праздник обязательно исполнит любое желание. Для этого нужно было найти самое высокое место в округе (крыши домов и другие строения учитывать не надо), встать лицом к солнцу и произнести это желание громко и четко.

Икона святой мученицы Татианы в домовом храме МГУ. patriarchia.ru / Олег Варов

Что нельзя делать в Татьянин день

Категорически запрещено 25 января употреблять алкоголь — считается, что пьяного по запаху спиртного найдет нечисть и начнет вредить.

Учащимся нельзя выкидывать мусор из своей комнаты, чтобы не выкинуть вместе с ним и знания. Также студентам ни в коем случае нельзя сидеть тихо — иначе Татьяна не заметит их и не наделит удачей и светлым умом. Поэтому в Татьянин день обычно устраивают шумные вечеринки.

Не нужно 25 января ругаться и даже мирно выяснять отношения — всегда стремившаяся к миру и согласию святая не потерпит конфликтов в свой день.

Приметы на 25 января