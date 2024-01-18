Чудо или выдумка: можно ли набрать святую воду на Крещение из-под крана

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В данном вопросе сталкиваются церковные догмы, научные исследования и народные поверья.

Считается, что в ночь с 18 на 19 января на Крещение вся вода, в том числе и водопроводная, приобретает особые свойства. Она долго не портится и приравнивается к святой.

Можно ли такую воду действительно использовать как освященную и как ее правильно набрать на праздник, эксклюзивно Пятому каналу рассказал священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

Почему вода на Крещение считается особенной

Ученые НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени Сысина РАМН, исследовавшие свойства воды в период с 17 по 19 января, зафиксировали, что в любой в воде, в том числе водопроводной, аккурат к православному празднику повышается уровень ион-радикалов и выравнивается кристаллическая структура. Специалисты объяснили аномалию перераспределением полюсов гравимагнитного поля между Землей и Солнцем.

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Однако не только физико-химические свойства делают воду на Крещение особенной. Только дважды в году — 18 января в Крещенский сочельник и 19 января в Богоявление в православных храмах совершается чин великого освящения воды.

Ее называют Великой Агиасмой (великой святыней), поскольку это вода в том состоянии, в котором она была до грехопадения людей. Именно крещенскую воду Церковь позволяет давать в утешение тем, кто по какой-то причине отлучен от причастия.

Давно замечено, что крещенская вода остается свежей целый год, а иногда и дольше, и не портится.

Когда нужно набирать крещенскую воду

Крещенскую воду начинаются раздавать в церквях утром 18 января после Литургии и чина Великого освящения воды. Успеть набрать святой воды можно в течение всего 19 января. В крупных храмах, где много прихожан, воду также раздают 20 и 21 января.

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Считается, что вода, освященная как накануне, так и непосредственно на праздник, имеет одинаковую благодать.

Обычно воду разливают по пластиковым бутылкам или канистрам. Главное, чтобы на таре не было посторонних рекламных этикеток.

Можно ли набрать святой воды дома на Крещение

Несмотря на то, что вся вода — в реках, озерах, прудах и даже водопроводе — приобретает особые свойства именно на Крещение, приравнивать ее к церковной святой воде неправильно. Ведь над такой водой никто не читал молитв и не проводил службу. Кроме того, если источник загрязнен, например, отходами производства, там не может обитать Святой Дух.

«Все таки это благочестивое народное поверье. Вся вода освященной не становится. Набирать ее из-под крана не совсем правильно. За освященной водой нужно идти в церковь», — прокомментировал Николай Савченко.

При этом он отметил, что очень часто на праздник молебны служатся на реках перед началом купаний на Крещение. В таком случае допускается набрать воду прямо из реки или другого природного источника, где произошло освящение.

«Хотя если нет никакой возможности, поблизости нет никакой церкви, то и такое тоже допустимо», — добавил священнослужитель.

Крещенской водой по правилам нужно напоить всех домочадцев, а также окропить жилище.