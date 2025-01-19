Не только пить: что правильно делать со святой водой на Крещение

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Считается, что вся вода в ночь на Крещение становится особенной и целебной.

На Крещение верующие традиционно ходят в храм, чтобы набрать освященную воду. Ее называют Великой Агиасмой на праздник Богоявления.

В каких случаях ее можно пить и как еще допускается ее использовать, эксклюзивно Пятому каналу рассказал священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

Когда набирать воду на Крещение

Домашние запасы святой воды (Великой Агиасмы — великой святыни) на Крещение пополняют 18 января в Крещенский Сочельник или 19 января в сам праздник Богоявления.

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Считается, что вода, освященная как накануне, так и непосредственно на праздник Чином Великого освящения воды, имеет одинаковую благодать.

Раздавать воду в храмах начинают утром после Литургии и Великого освящения воды 18 января. Успеть набрать воды можно в течение всего дня 19 января. В крупных храмах, где много прихожан, воду также раздают 20 и 21 января.

Всех желающих настоятельно просят приносить бутылки для набора воды без этикеток, чтобы соблюсти уважение к процедуре и не хранить святую воду с маркировкой кваса или газировки.

Когда нужно пить святую воду

Самым распространенным заблуждением считается, что святую воду нужно хранить для особого случая.

Однако это не так, и держать воду месяцами или даже годами, как делают многие верующие, — неправильно.

«Ее можно пить каждый день. Нужно пить утром натощак или можно вечером, но лучше утром. Можно пить вместе с просфорой. Не следует предавать ее забвению. Лучше по чуть-чуть каждое утро, а как только она закончится, приходить в церковь за новой», — объяснил священнослужитель.

Как использовать святую воду дома

Допускаются и другие способы применения освященной воды. Ей можно:

обтирать лицо;

помазывать больные места на теле;

окроплять жилище;

окроплять дачный участок;

окроплять пищу;

окроплять рабочее место;

окроплять посадки растений.

Почему на Крещение набирают воду

С конца IV века Крещение стало отдельным религиозным событием, связанным с важным событием в земной жизни Иисуса Христа. Спаситель принял крещение от пророка Иоанна Предтечи в водах реки Иордан.

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Во время погружения Христа в воду на него снизошел Святой Дух в виде голубя. В этот момент глас с небес провозгласил, что этот человек является Сыном Господа, несущим миру Его волю. Считается, что событие ознаменовало явление Святой Троицы: Бога — Отца, Бога — Сына и Бога — Святого Духа. Поэтому Крещение Господне называют также Богоявлением, главным символом которого является вода.

После крещения Христа река Иордан пошла вспять и изменила течение. Такое знамение повторяется каждый год. В Крещенский Сочельник православные пускают по воде деревянные кресты с зажженными свечами. Течение уносит их в Мертвое море, а 19 января приносит обратно.

Традиция освящать воду 18 января, по одной из версий, уходит своими корнями к древнехристианской практике крещения оглашенных после утренней службы Богоявления. А 19 января — связана с обычаем верующих Иерусалимской церкви шествовать в день Богоявления на Иордан к традиционному месту крещения Иисуса Христа.

Какими свойствами обладает святая вода на Крещение

Великая агиасма освящается только дважды в году: в Крещенский сочельник и в день Крещения. Крещенская вода сама по себе является великой святыней, поскольку это вода в том состоянии, в котором она была до грехопадения людей.

Поэтому она отличается от обычной святой воды. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что почерпнутая в праздник Крещения вода «год, а часто два и три остается свежей и неповрежденной».

Согласно церковным догматам, главное отличие святой воды от обычной заключается в том, что над ней молились миллионы человек, осеняли священническим благословением и призывали Божию благодать. Именно крещенскую воду Церковь позволяет давать в утешение тем, кто по какой-то причине отлучен от причастия.

Но поскольку крещенской воды не хватает на весь год на всех, священники малым чином регулярно освящают воду.

По данным ученых НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени Сысина РАМН, в период с 17 по 19 января в воде как из водопровод, так и из освященного водоема повышается уровень ион-радикалов и выравнивается кристаллическая структура. Специалисты объяснили этот факт «гравимагнитным взаимодействием между Землей и Солнцем».