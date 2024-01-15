Ответит перед законом: какое наказание грозит бросившему сына в сугроб блогеру Косенко

Блогера Сергея Косенко могут лишить родительских прав за видео с сыном в сугробе

Фото, видео: Instagram* / sergey_kosenko; 5-tv.ru

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Блогер Сергей Косенко пытается оправдаться за скандальное видео с сыном. Почему многие не верят его объяснениям, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Видео блогера Сергея Косенко вызвало гнев у общественности. Действительно ли мужчина бросил своего двухмесячного сына в сугроб? И чем ему грозит экстремальная съемка? На что знаменитости готовы пойти ради лайков? Зачем они с малых лет делают из наследников звезд? А кто, наоборот, хочет как можно дольше скрывать от всех внешность детей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Блогер Сергей Косенко продает курсы по заработку в интернете. Он обещает своим ученикам успешную жизнь. Устраивает марафоны по продвижению. За личное наставничество берет от пяти до десяти миллионов рублей. Недавно предприниматель заявил, что снимет видео, которое станет самым популярным в соцсетях. И сдержал слово. Ролик, в котором он бросает своего двухмесячного сына Лео в снег, теперь обсуждает вся страна.

Подписчики негодовали. И очень волновались о судьбе ребенка. Поступок мужчины возмутил не только пользователей интернета, но и общественные организации. К делу подключились правоохранительные органы.

«Было видно, что ребенок в ужасе. Поэтому для меня это просто конченая тварь, которую нужно проверить вдоль и поперек, а то и лишить прав. Отцом у меня его язык не поворачивается назвать. Все, что о нем слышала, что он инфоцыган, что он обманщик, разводила. Естественно, там куча неуплаченных налогов, я уверена. Очень много вранья про его какие-то миллионы, миллиарды. Ничего он не стоит, обычный балабол. И вся его суть видна в этом видео», — высказалась певица Елена Князева.

СМИ пишут: глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил возбудить уголовное дело против Косенко. А также проверить предпринимателя на соблюдение налогового законодательства.

«Здесь для него могут найтись две или три статьи уголовных. Как минимум, его могут сразу лишить родительских прав, если ребенок его», — уточнил юрист Александр Трещев.

«И Сергей Косенко, и Sasha Belair (мать ребенка. — Прим. ред.), конечно, должны лишены быть родительских прав после такого случая, однозначно. Но я думаю, что надо заняться и расследованием их афер. Сергей Косенко, я думаю, уже около шести-семи лет занимается обманом людей. Обороты курсов и афер могут доходить до нескольких миллиардов рублей в год», — отметил общественный деятель Андрей Ковалев.

После того как ситуация приняла такой оборот, Косенко заявил, что на видео был не ребенок, а кукла. А лицо Лео подставлено с помощью специального приложения.

«Я, естественно, никогда не стал бы подвергать опасности здоровье, жизнь близких мне людей, тем более своего сына. Никогда в жизни. И даже использование образа ребенка (куклы) я сейчас считаю, что это плохая идея», — сказал блогер Сергей Косенко.

Но многие думают, что это ложь. И он просто пытается оправдаться.

«Этим будут заниматься эксперты-криминалисты. Я пересмотрел это видео после его объяснений, что это была кукла. У меня ощущение, что это настоящий ребенок», — выразил свое мнение юрист Трещев.

«Там же уже сделали раскадровку. Видно, что ребенок открывает глаза. Во-вторых, по весу видно, потому что кукла легкая. Она в снег не уйдет», — уверен Ковалев.

«У ребенка не сформирована еще мускулатура в области шеи. Он не держит голову. Могут возникнуть даже небольшие кровоизлияния в мозге, которые, соответственно, влияют дальше вообще на формирование нервной системы», — объяснила психоаналитик Дарья Панкратова-Бородина.

По словам адвоката, даже если мужчине удастся доказать, что ролик — монтаж, ответить перед законом все равно придется.

«Для уголовно-правовых последствий неважно, вы нападаете на человека с пистолетом, пусть он даже игрушечный. Здесь важно, как это воспринимает жертва. Люди приходили в шок. Люди писали свои комментарии. Люди выражали свое мнение. Если у тебя большая аудитория, то для тебя серьезнее наступают последствия», — рассказал юрист Трещев.

«Он устал платить, я думаю, тысячи долларов за накрутку. Решил сделать контент на детях. Думал, что все повеселятся, но в итоге веселиться будет только он наедине со Следственным комитетом, я надеюсь», — высказалась певица Князева.

Это уже не первый случай, когда поведение блогеров по отношению к своим наследникам вызывает резонанс. Иногда погоня за лайками приводит к трагедиям. Прошлой весной у интернет-гуру Максима Лютого умер месячный сын. Выяснилось, что родители пропагандировали сыроедение. А новорожденного ребенка пытались перевести на питание солнечным светом. Кроме того, мальчика не зарегистрировали в ЗАГСе, а когда он заболел, не повели к врачам. Естественно, все это освещалось в соцсетях. В итоге он скончался от истощения.

«То, что они творят с детьми, это просто ужас. Немедленно из таких семей должны изыматься дети», — подчеркнул общественный деятель Ковалев.

Горе-отец попал в тюрьму, где вдруг отказался от своих идей и с удовольствием употребляет в пищу мясо.

«Все эти люди — это просто пациенты Кащенко. Просто, естественно, а на чем еще делать контент? Если сами не могут трех слов связать. У них ни образования, ни интереса, ни масштаба личности, ни каких-то талантов», — заявила Елена Князева.

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Психологи уверены: ранняя популярность не несет в себе ничего хорошего. В погоне за лайками родители не задумываются о последствиях.

«Родитель дает такое послание ребенку: я тебя люблю, если ты сделаешь вот это. И тогда вся самооценка человека начинает формироваться вокруг этой идеи: я любим, если я буду делать что-то, если я буду хорошим, если у меня будет много лайков, если у меня будет признание. Тогда я молодец», — объяснила психоаналитик Панкратова-Бородина.

Звезды шоу-бизнеса не понаслышке знают, что такое слава и чрезмерное внимание. Поэтому многие, наоборот, прячут детей от камер. Не выходят с ними в свет и не показывают лица в блогах. Такой позиции придерживаются Виктория Дайнеко, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков и другие.

«Каждая семья выбирает свое поведение какое-то, свою линию и свой путь», — сказала певица Юлия Савичева.

По мнению экспертов, во всем должна быть золотая середина. Главное, не забывать, что дети хоть и маленькие, но личности. И в первую очередь думать об их благополучии.

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