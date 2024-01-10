«Надеюсь, вы меня поймете»: Косенко записал видео с извинениями

Фото, видео: Instagram* / sergey_kosenko; 5-tv.ru

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Блогер считает скандальное видео плохой идеей.

Блогер Сергей Косенко, который подвергся массовой критике из-за неудачной шутки над своим малолетним сыном, опубликовал очередное видео со словами раскаяния. Мужчина заверил, что не одобряет идею съемки видео с полетом ребенка в сугроб.

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По словам Косенко, его многолетняя деятельность в интернете заключалась на съемках видео разных жанров, в том числе крайне экстремальных, которые многие люди на камеру, без камеры никогда бы не сделали.

«Я недавно стал отцом, я очень люблю Лео, Сашу, все делаю для того, чтобы в нашей семье все было отлично. Отцовство в первый раз. Я естественно никогда бы не стал подвергать опасности здоровье, жизнь близких мне людей, тем более своего сына. Даже использование образа ребенка, куклы я сейчас считаю плохой идеей, потому что семейные ценности очень важны», — высказался оскандалившийся блогер.

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Также он извинился перед всеми, кого задело нашумевшее видео. Сергей призвал других людей не брать пример у него.

«Никогда не буду снимать похожие видео и надеюсь, что вы меня поймете», — обратился к своей аудитории интернет-знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Косенко объяснил полет младенца в снег монтажом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.