Кризис, война или изоляция: почему взгляды всего мира прикованы к выборам в Тайване

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Неблагоприятный исход выборов президента Тайваня может обернуться международным экономическим кризисом.

Во многих странах 2024 год станет периодом президентских выборов. Первым в него вступает Тайвань — островное частично признанное государство в Азии, по поводу которого уже долгие годы ведутся международные споры. Уже 13 января около 23 миллионов граждан проголосуют за одного из трех кандидатов, имеющих совершенно разные взгляды на будущее страны.

Несмотря на небольшую площадь, политические изменения в Тайване способны значительно отразиться на судьбе всего мира, так как из-за разногласий с Китаем, которые могут вылиться в открытое военное противостояние, способна пошатнуться вся мировая экономика.

Почему за выборами в Тайване 2024 следит весь мир

Выборы в стране осложняет неопределенное политическое положение Тайваня (другое название — Китайская Республика). Некогда район полностью принадлежал Китаю, но после начала в нем гражданских войн на острове в 1949-м образовалось однопартийное государство.

За более чем семидесятилетнюю историю положение страны заметно изменилось. Появились еще две партии, что позволило выстроить демократические взаимоотношения между властью и народом. За годы даже жители острова привыкли считать себя независимыми от Китая. Но на самом деле суверенитет Тайваня не признан на международной арене. Только 12 стран, среди них Гватемала, Гаити, Ватикан поддержали его государственный статус. Решающую роль в данном вопросе сыграл Китай, который демонстративно не вступают в дипломатические связи с этими государствами.

Однако сам Тайвань не отказывается от международного сотрудничества. В стране расположено несколько крупных производств, которые имеют значение для экономики всего мира. Самым значимым не только для страны называют тайваньскую компанию по изучению и производству полупроводников TSMC, где производят микросхемы для электроники. Экономисты называют предприятие абсолютным лидером рынка. TSMC принимает заказы от ведущих мировых брендов электроники. Считается, что практически ни один гаджет не обходится без деталей, произведенных на острове.

В сотрудничестве с магнатом заинтересованы многие государства. Особенный интерес к ней проявляют США, что нравится не всем гражданам Тайваня, а также вызывает опасения у стран-соседей. Организация получает предложения по созданию подобных заводов на континенте. Такое положение вызывает беспокойства у тайваньцев. Многие боятся, что в подобном случае зависимость западных лидеров от островного региона пропадет.

Также особой востребованностью на международном рынке пользуется компания Foxconn, изготавливающая составляющие для электронных ведущих технологических брендов мира, а также занимающаяся сборкой смартфонов, оборудования для проводных и беспроводных локальных сетей под громкими лейблами.

Если после президентских выборов в стране начнется военный конфликт или Тайвань окажется в экономической блокаде, то мир может настичь дефицит высококачественных гаджетов. Именно поэтому считается, что за выборами кроется будущее не только данного региона, но и мировой экономики.

Какое будущее кандидаты в президенты предлагают Тайваню

В стране грядет серьезное изменение во властных структурах. Текущий президент Цай Инвэнь уходит с поста, так как заканчивается ее второй срок на посту президента. Главным ее преемником называют Лай Цин-те, занимающего пост вице-президента.

В своей предвыборной программе он пообещал, что продолжит политику предшественницы, ключевой тезис которой в том что Тайвань как суверенная страна больше не может вернуться в состав Китая. Однако оппозиционеры уверяют, что Лай будет более радикален, чем предыдущий лидер. Как-то Цин-те заявил, что мечтает войти в Белый дом и пожать руку представителям других стран так же, как это делают политики Японии или Южной Кореи.

Желания нового президента страны, если им станет Лай, могут привести к столкновению интересов Республики и Китая, заинтересованного в данном регионе. Противоречия способны повысить риск военного конфликта в регионе, куда могут быть вовлечены и США.

Вторым кандидатом на пост президента является Кэ Вэньчжэ, поддерживающий скептические настроения общественности по поводу расширения компании полупроводников TSMC в сторону США. Политик считает, что Вашингтон желает только заполучить активы производства, но не намерен просто так помогать Тайваню.

Третий кандидат представляет консервативную партию, нацеленную на выстраивание диалога с Китаем. Победа ее представителя — Хоу Юи — считается более выгодной для Китая, но вот остальные страны такой вариант может не устроить, так как, желая наладить дружеские отношения с КНР, лидер островного государства может пойти на уступки и, например, отказаться от некоторых экономических договоренностей с США.

Сценарии будущего Тайваня после президентских выборов 2024

В случае победы демократов политологи опасаются нового военного конфликта в мире, а также экономического упадка в результате того, что Китай введет свои войска на территорию Тайваня. Однако в данном случае неизбежны санкции и изоляция для Поднебесной, что поставит под угрозу ее экономику.

Для США этот конфликт тоже не особо выгоден, так как придется либо поддержать Тайвань и вступить в открытую конфронтацию с Китаем, либо оставить остров без поддержки, но лишиться сотрудничества с ведущим производителем полупроводников, в котором серьезно нуждаются. Несмотря на это, американский президент Джо Байден несколько раз заявлял, что отправит американские войска на защиту острова.

В случае, если военный конфликт начнется с действий КНР, то, вероятно, в ее сторону обрушится череда санкций. Это способно повлечь за собой мировой кризис, так как в стране сосредоточено огромное количество производств. По статистике, доля Китая в международной экономике составляет около 18%, и ограничения значительно затормозят промышленность в других странах.

Китай введет санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Несмотря на двоякое политическое положение, Китайская Республика — также важный торговый партнер для многих стран. Например, для Швейцарии, по оценкам некоторых экономистов, он входит в топ-5 по значимости деловых союзников в Азии.

Военный конфликт не выгоден и самому Тайваню, так как его экономическое процветание может в одночасье прекратиться.