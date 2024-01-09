«Очень дорого обойдется»: как возможный конфликт на Тайване повлияет на Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; Личный архив Миксима Чиркова; 5-tv.ru

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Иностранные аналитики считают, что с экономической точки зрения противостояние станет одним из самых масштабных в современной истории.

Возможный конфликт на Тайване обойдется в десять триллионов долларов, что ударит по экономикам всех стран мира, считают эксперты Bloomberg Economics. Однако, в первую очередь, проблемы возникнут у участников противостояния, к коим Россия не относится. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

По мнению эксперта, противостояние действительно очень дорого обойдется мировой экономике. Однако, на России возможный конфликт на Тайване скажется куда в меньшей степени, нежели на других странах, особенно, на потенциальных участниках прогнозируемых событий. Речь идет, разумеется, о Китае и США.

«Если эти две страны — сегодняшние экономические лидеры — будут ощущать экономическое давление, экономические потери испытывать, то для России, в общем-то, как мне кажется, каких-то плохих последствий не будет. Более того, скорее всего, мы будем занимать все новые и новые ниши в мировой экономике», — считает специалист.

Максим Чирков подчеркивает, что некоторых сложностей, связанных с напряженностью на мировых рынках, избежать все-таки не удастся, но, так как Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, неподъемных последствий именно для РФ не предвидится.

Более того, по мнению экономиста, возможное обострение в Тихом океане может способствовать развитию некоторых отраслей. Точно так же, например, произошло в результате санкционного давления на Россию, когда компании РФ только увеличили свою конкурентоспособность. Что, кстати, стало неприятным сюрпризом для того же Запада.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Китай введет санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню.