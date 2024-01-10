Из какого материала лучше покупать надежную автомобильную лопату

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; 5-tv.ru

Верный спутник в дороге или ненадежный инструмент — все зависит от материала, из которого изготовлена автомобильная лопата.

Вместо щетки — садовый пылесос. С помощью такой воздуходувки можно очистить машину от снега за считанные минуты и при этом не бояться поцарапать лакокрасочное покрытие.

Но если за ночь на стоянке выросли настоящие сугробы, тут уже не обойтись без автомобильной лопаты. Какую лучше выбрать и какая прослужит дольше, выяснила «Самая полезная программа».

Из каких материалов лучше покупать автомобильную лопату

Что из себя представляет автомобильная лопата? Это усеченный вид самой обыкновенной длинной лопаты. У автомобильной лопаты черенок короче. Это необходимо, чтобы инструмент поместился в багажник. Кроме того, на рынке можно встретить модели с раздвижной или, как еще говорят, телескопической ручкой. Но опытные автомобилисты их брать не рекомендуют — ломаются на раз-два.

На проверку куплены четыре классических образца. Все со стандартным черенком, но из разных материалов. Комбинированная лопата с металлической рукояткой и пластиковым ковшом обошлась в 400 рублей.

«Я уже вижу, что на черенке максимально сэкономили. Это полая трубка из алюминия. Она очень хлипкая. Если вдруг вы попадете, например, в сложный участок, где будет лед, то при большом усилии трубка может прогнуться», — предупреждает ведущий Владимир Щеглов.

Второй инструмент за 600 рублей тоже комбинированный. Ручка из пластика, а ковш из алюминия.

«Это довольно толстый слой металла. Тут миллиметра, наверное, четыре, а то и может быть, все 5. Что хорошо, конечно, что она не прогнется от первого использования», — оценил он.

Третий образец целиком из пластика, а четвертый полностью из металла. При этом стоят они одинаково — по 1400 рублей. Есть ли смысл отдавать такие деньги за обычную лопату?

Какая лопата лучше справится со льдом

Важно обращать внимание на вес инструмента. Тяжелой лопатой работать эффективнее, потому что она лучше раскалывает лед. С другой стороны, чем легче лопата, тем легче ей работать.

Комбинированные модели весят меньше полкилограмма. Цельнопластиковая лопата тяжелее почти в полтора раза — 715 граммов. Четвертый образец — 1 килограмм 255 граммов.

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Как вес и материал автомобильных лопат повлияют на качество работы? Настало время это проверить на закопанном в снегу автомобиле. Прежде всего нужно освободить колеса и немного днище.

Для каждого колеса своя лопата. Самая маленькая за 400 рублей вся ходит ходуном из-за съемной ручки. Она продержалась всего 15 секунд. Когда лопата попала в лед, она треснула и выбыла из состязания.

Комбинированная лопата с металлическим ковшом согнулась от первых ударов о плотный снег Конечно, лопату можно выправить, но как долго она потом послужит? После небольшого ремонта автомобильная лопата за 600 рублей с задачей справилась.

Пластиковая лопата за 1400 рублей смогла вычистить даже промерзший снег и наледь, а главное, нисколько не пострадала.

«Я не ожидал, что она будет настолько прочной, настолько хороший пластик. Я бы никогда не стал покупать пластиковую лопату для таких дел. Но эта лопата меня прямо порадовала», — удивлен специалист.

Для металлической лопаты снег и наледь тоже не стали проблемой. Но чтобы откопать колесо, пришлось попотеть.

«Проблема у этой лопаты — это ее ковш. Он настолько мал, что вычерпывать снег на самом деле очень труднозатратно. Машешь очень долго, устаешь. Наверное, я не вспотел так сильно ни у одного колеса, как у колеса с этой лопатой», — оценил покупку он.

Какая автомобильная лопата самая прочная

Хорошая автомобильная лопата должно справляться не только со снегом, но и со льдом.

«Передо мной залит ледяной островок, и мы сейчас попробуем наши лопаты на прочность», — прокомментировал ведущий.

Первым в бой идет комбинированный образец за 600 рублей. Вот это поворот! Пластиковый черенок сломался пополам. Второй образец тоже сходит с дистанции.

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А вот модели подороже свою цену оправдали. Не погнулись, не сломались и с легкостью раскрошили толстый слой льда.

Чтобы выбрать победителя, нужно провести еще один тест и сравнить, какой вес способны поднять инструменты.

Если на пути автомобиля встали камни и ледяные глыбы, их нужно приподнять и сдвинуть с места. В качестве препятствия поставили бетонный блок весом 25 килограммов.

Удивительно, но пластиковая лопата взяла вес и даже не погнулась. А вот 50-килограммовой нагрузки лопала уже не выдержала. Черенок сломался у самого ковша, чинить бесполезно.

Вся надежда на металлическую лопату. Она смогла как домкрат поднять два бетонных блока и даже не погнулась.

Итак, пройти все испытания до конца смогла только одна автомобильная лопата из цельного металла. Стоит она 1400 рублей, но зато компактная и прочная — поможет откопать машину из плотного снега и разрубить лед.