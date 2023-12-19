Как продлить молодость: названы самые популярные бьюти-процедуры в 2023 году

В 2023 году клиенты чаще всего шли к косметологу за естественной красотой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

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Наиболее востребованными в России в уходящем году стали шесть процедур. Объединяет их одно — они все дают быстрый омолаживающий эффект.

Мода и тренды ежегодно меняются не только на одежду и прически, но и на внешний вид. Современная косметология позволяет клиентам улучшить внешний вид, не прибегая к хирургическим вмешательствам, поэтому вместе с возможностями клиник растут и запросы клиентов.

Какие услуги чаще всего выбирали россияне в уходящем году, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог Шарманова Анастасия.

Самые популярные бьюти-процедуры в 2023 году

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Самыми популярными у клиентов процедурами в 2023 году стали те, которые дают быстрый видимый результат. К примеру, ботулинотерапия, контурная пластика, либо биоревитализация.

Все они имеют минимальный реабилитационный период, что позволяет буквально за выходные посвежеть.

«Пациенты практически сразу уходят в хорошем состоянии. Практически нет покраснений на лице. И люди сразу могут быть социально активными», — объяснила косметолог.

Ботулинотерапия. Показана как молодым, так и возрастным клиентам для расслабления мышц лица. Клиенты в возрасте от 18 до 25 лет в основном жалуются на так называемые заломы в области межбровья, поэтому им вводят препарат в конкретную зону. Люди постарше ждут от инъекций эффект помолодевшего и расслабленного лица.

«Раньше существовал миф, что получится лицо-маска, но сейчас, конечно, такого нет. Инъекционная косметология претерпела изменения, и сейчас инъекции вводятся таким образом, что морщины не закладывается, но мимика сохраняется», — подчеркнула эксперт.

Контурная пластика. Восстанавливает недостающий объем и убирает складки, делающие лицо уставшим.

«Есть один миф, который часто беспокоит пациентов: если они будут инициировать, например, препараты гиалуроновой кислотой, то есть филлеры, то через какое-то время их лицо станет одутловатым и будет выглядеть неестественно и некрасиво. Мы должны понимать, что косметологические препараты тоже сейчас инновационные, и они не притягивают столько воды, как препараты из предыдущего поколения», — прокомментировала специалист.

Биоревитализация. Направлена на улучшение качества кожи. Она проводится курсом, чтобы добиться гладкой, сияющей и увлажненной кожи.

Из более травмирующих, но при этом действенных врач выделила еще три косметические манипуляции.

«После них требуется пройти курс реабилитации, но они дают более выраженный результат — уплотнение кожи, сокращение кожного лоскута, видимый лифтинг тканей», — пояснила врач.

Игольчатый RF-лифтинг. Уплотняет кожу лица и улучшает ее качество.

Лазерная шлифовка. Выравнивает рельеф кожи, стирает видимые неровности и исправлет дефекты.

Нитевой лифтинг. Дает результат, близкий к пластической операции. Перемещает и перераспределяет ткани в область волосистой части головы для выраженного лифтинг-эффекта.

Как изменились запросы клиентов в сфере красоты за 2023 год

По словам косметолога, за прошедший год пожелания пациентов сильно поменялись.

«Раньше акцент был на губы и носогубные складки. И раньше косметологи смотрели на пациента в формате 2D, то есть так, как человек смотрит на себя в зеркало. Сейчас же на клиента смотрят в проекции 3D. Например, если наблюдается нависание в области носогубной складки, врач понимает, откуда оно берется, и работает в средней трети лица в области скуловой дуги или области нижней челюсти с помощью контурной пластики или препаратов со стимулирующим действием, чтобы получить естественный результат», — перечислила Шарманова.

По ее словам, на сегодняшний день все манипуляции косметологов направлены на достижение именно ествесственной красоты и верное функционирование всех физиологических процессов в коже.

При этом закончился тренд на чрезмерное подчеркивание какой-то конкретной области. Так, в прошлом году наблюдались тенденции на увеличение скуловой дуги, углов нижней челюсти и подбородка. Теперь же больше внимания уделяется качеству кожи.

«Конечно, мы можем придать определенные акциенты. Например, добавить объем губам или выделить область подбородка или скуловой части для бьютификации пациента», — добавила врач.

Какие процедуры не теряют популярности уже несколько лет — тренды в красоте

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Предугадать запросы пациентов можно, отслеживая популярные тренды в бьюти-сфере. Если результаты какой-то процедуры стали активно мелькать в соцсетях, то большинство людей обратят на это внимание и тоже захотят попробовать такую манипуляцию.

Однако есть и устоявшиеся представления о красоте.

«Акцент на губы — это вне времени. Наверное, это самая востребованная процедура, и она будет всегда. Конечно, немножко меняются техники инъекций. Но в любом случае, наверное, губы- это превалирующая область для введения различных препаратов», — отметила косметолог.

Еще один частый запрос — это исправление асимметрии лица. Например, людей беспокоит видимый перекос нижней трети лица, который не могут убрать стоматологи-ортодонты. В таком случае косметолог выравнивает лицо с помощью контурной пластики.

Кроме того, не теряет актуальности борьба с рубцовыми деформациями.

«Это уже относится к лечению. Мы можем применять уже более агрессивные процедуры, такие как лазерные шлифовки. Они способствуют разрушению старых колагенных волокон и образованию новых. Таким образом, место рубцовой деформации значительно сглаживается, и мы получаем очень хороший эффект», — пояснила дерматовенеролог.

Какие процедуры популярны в разные сезоны года

Зимой, как правило, клиенты приходят, чтобы удалить новообразования.

«Зимнее время для этого прекрасно подходит, потому что мы можем очистить кожу. И пройдет некоторый период времени, все заживет до новой порции загара. Заживает ддостаточно быстро, приблизительно неделя — две недели, и кожа становится ровной и красивой», — сказала врач.

Весной и осенью в топ выходят аппаратные методики, чтобы кожа могла восстановиться в отсутствие солнечной активности.

Летом популярностью пользуется ботулинотерапия.

«Когда мы приезжаем на юг, наша кожа загорает, а, например, в области глаз, мы называем эти морщины гусиными лапками, остаются белые полоски от того, что мы жмуримся на солнышке. Чтобы этого не было, мы можем при помощи ботулинотерапии расслабить мышцы на лице. И таким образом, когда вы поедете на юг, у вас будет ровный загар и красивое лицо», — объяснила эксперт.

На втором месте в летний период — мезотерапия. К ней прибегают, чтобы восполнить недостаток питания витаминами, аминокислотами и макроэлементами.