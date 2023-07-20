Не тяни время, тяни губы: какое лицо теперь модно «заказывать» у пластического хирурга

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Меняются кумиры, а вместе с ними и запросы в кабинете пластического хирурга. За какими формами теперь охотятся девушки?

Тренды в пластической хирургии приходят и уходят с невероятной скоростью. Еще 5-7 лет назад весь мир гнался за формами, как у семейства Кардашьян-Дженнер. А в последние годы активно удалял комки Биша и делал блефаропластику, чтобы получить худое лицо и «лисьи глазки», как у Беллы Хадид.

А что особенно популярно среди бьюти-процедур сегодня? Ведь блогеры все чаще отказываются ретушировать фото перед публикацией, модные журналы пренебрегают «Фотошопом», а пользователи обсуждают возвращение моды на худобу.

На эти и другие вопросы эксклюзивно для Пятого канала ответил пластический хирург Антон Выходцев.

Платье Монро: кто создает тренды в пластической хирургии

Скорость развития индустрии красоты и пластической хирургии, в частности, просто поражают. Сегодня врачи способны скорректировать любую желаемую часть тела пациента без огромного риска осложнений и болезненного восстановления. Да к тому же и блогеры больше не стесняются говорить и показывать результаты очередных «глоу-апов» с операционного стола.

Возможно, именно это стало главной причиной, почему в последние годы на консультацию устремились целые очереди желающих что-то исправить и «улучшить». Пластика стала новой нормой в обществе. Кроме того, по мнению специалиста, еще совсем недавно в мире правил тренд на максимизацию: чем вмешательство заметнее, тем лучше.

«Было модно, чтобы была пластическая хирургия, <… > косметология. Это сразу же бросалось в глаза. На текущий момент она [мода] начинает потихонечку уходить. Сейчас, конечно, есть довольно много людей, которые имеют последствия того тренда, и это убрать сразу сложно», — комментирует эксперт.

Достаточно вспомнить ту же моду на увеличение губ. В какой-то момент один миллилитр гиалуроновой кислоты даже перестали считать увеличением, для хорошего эффекта нужно было минимум два, а то и три. Когда же тренд прошел, настало время растворять все накаченное. Вот только полной обратимостью процедура не обладает — растянутые ткани губ, если они до инъекций были небольшие, после гиалуронидазы превращались в «тряпочки» (как их называют косметологи).

Усы безнадежности: какие ошибки при увеличении губ портят лицо

Настолько же показательной стала история с Met Gala, ежегодного модного мероприятия, в 2022 году, на котором Ким Кардашьян появилась в культовом платье Мэрилин Монро. Важно отметить, что фигуры звезд совсем не похожи. Современной светской львице пришлось (по слухам) удалить импланты, чтобы уменьшить свои нашумевшие бедра, и дополнительно похудеть в зале на 7 килограмм за 3 недели, причем не самыми безопасными способами.

Кстати, именно после этого выхода пошли первые слухи, что в моду возвращается худоба из 90х. Раз уж семейство Кардашьян «сдувается», это точно будет трендом!

«Максимально естественно»: самый популярный запрос у хирурга

Да-да, оказывается, поддерживать веяния фешн и бьюти-сфер — не одно и тоже. Здесь не получится так же быстро достать все филлеры и импланты, как устаревшие скинни-джинсы из шкафа.

А делать это придется, если хочется быть на одной волне с последними тенденциями. Ведь сейчас набирает обороты мода на естественность. Пациенты все чаще приходят с запросом «сделать незаметно», чтобы ушли определенные возрастные проявления и при этом сохранилась индивидуальность.

«Сколько это просуществует — вопрос сложный, потому что такие запросы стали появляться в основном последние два-три года. Но их количество <…> с каждым годом растет», — отмечает хирург.

Но и не стоит забывать, что любые тренды в моде имеют определенную цикличность. Может уже через 10 лет максимизация снова наберет обороты?

Липофилинг или исправление трендов прошлого

Существенный недостаток пластических операций — восстановить то, что отобрали, организму, может быть очень проблематично. Объем мягких тканей после вмешательства уже никогда не вернется к прежнему состоянию. А в будущем, предостерегает эксперт, «это может повлечь определенные мимические проявления».

«Очень много пациентов после некогда очень популярной операции по удалению комочков Биша (операция по изменению формы щек и скул путем удаления части жировых телец щеки — Прим. ред.) сейчас активно приходят, и методами липофилинга мы им восстанавливаем объем в этой зоне» — пояснил Выходцев.

На этот счет показательными стали фотографии бывшей звезды детского кино Мэри-Кейт Олсен с красной дорожки. Помимо изрядной потери веса у актрисы проявились большие провалы в месте щек. Таковы последствия удаления комков Биша во взрослом возрасте. И единственный вариант это исправить — липофилинг, иначе трансплантация собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую.

Заполнение недостающих объемов ткани при помощи данной методики — новый тренд в пластической хирургии. К счастью, процедуру по восстановлению исходных контуров можно проводить на практически всех участках тела, а не только на щеках!

Как оставаться в моде и не перестараться

По мнению врача, в отношении каких-либо увеличений или уменьшений мягких тканей на лице, на груди, где угодно, всегда должна соблюдаться золотая середина.

«Мы исходно родились и нарастили определенный объем тканей в течение своей жизни. И здесь все сбалансировано как под внутренний объем, так и под кожный чехол. Все должно быть максимально естественно. Поэтому что-то избыточно уменьшать, конечно, <…> неправильно. Аналогичная ситуация и с точки зрения увеличения. Когда мы производим, допустим, увеличение груди, или же изменение контуров ягодиц. Все должно гармонизировать с целостность образом человека», — комментирует эксперт.

По этой же причине важно прислушиваться к мнению пластического хирурга. Врач поможет добиться желаемых результатов без нарушения общей гармонии. В особенности это касается операций по увеличению — импланты груди, ягодиц, филлеры скул и носа.

Придерживаясь этого несложного правила, можно сохранить не только деньги, которые понадобятся на исправление прошлых трендов, но и нервы!