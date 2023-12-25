Какая искусственная ель считается самой пожаробезопасной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert; 5-tv.ru

«Елочка, гори», — хором кричат дети, но самое главное, чтобы дерево действительно не воспламенилось из-за скачка напряжения или случайной искры.

Вместо салюта на главной площади — огненные шоу. В городе Тараз в Казахстане искусственная елка сгорела в первые минуты Нового года. Пока на место происшествия ехали пожарные, от 10-метрового дерева остался один каркас. То же самое может произойти и в любом доме. Только последствия будут куда серьезнее.

Из чего на самом деле делают искусственные ели? Правда ли, что некачественная елка может вспыхнуть от бенгальского огня? Как выбрать красивое и безопасное новогоднее дерево, которое не будет рассыпаться и прослушать не одно десятилетие? На эти вопросы нашла ответы «Самая полезная программа».

Сколько лет прослужит искусственная елка

Для эксперимента были приобретены три искусственные елки из ПВХ. Все по 150 сантиметров, но по разным ценам — 1200, 2200 и 3300 рублей.

На установку бюджетной модели ушло 7 минут.

«Все ветки двигаются. Это, конечно, большой плюс. То есть можно реально их влево-вправо двигать. Тогда елка будет еще пышнее. Но обратите внимание: если убрать елку, сколько на столе у нас осталось иголок. И это в первый же день. Получается, со временем дерево прилично поредеет», — сделал неутешительный вывод телеведущий Владимир Щеглов.

Елку за 2200 рублей получилось установить еще быстрее, всего за 5 минут. Но вот сама конструкция оказалась не очень устойчивой.

«Елка не кажется мне прямой. Она как будто кривоватая. Более того, видите, как шатается верхняя часть. Обратите внимание именно здесь шатается. То есть скрепление двух частей, к сожалению, слабое», — прокомментировал тестировщик.

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И это не единственный минус. Второй образец осыпается еще сильнее, чем первый. Вся надежда на дорогую ель. Она больше всего похожа на настоящее дерево.

«За счет того, что во время производства подрезали каждую веточки снизу вверх, мы получаем, что здесь большие иголки, а тут маленькие. И вот образуется тот самый эффект настоящей живой елки», — объяснил эксперт.

На сборку ушло всего 5 минут. А главное, дорогая модель почти не осыпалась.

В каком состоянии искусственное дерево будет через 10 лет? Чтобы узнать это, достаточно собрать и разобрать каждую ель 10 раз. Увы, но до конца испытания продержались не все образцы. У самой дешевой елки отвалилась нижняя ветка.

Хлипкие ветки могут сломаться или прогнуться даже под тяжестью украшений. Особенно если наряжать елку стеклянными игрушками. Для большего эффекта пришлось наполнить каждый елочный шар водой. Самая дешевая и средняя по цене елки испытание провалили.

«Если вы купите дорогой, может быть, даже хрустальный шар, такой красивый расписной, и повесите на такую елку, к сожалению вот что с ним может произойти (показывает на покатившийся по полу шарик — Прим.ред.)», — отметил ведущий.

А вот ветви дорогого дерева хоть и просели под весом шара, но удержали его.

Но это еще не все. Важно, чтобы елка была устойчивой и прочной. Во время праздника дома полно гостей. Одно неосторожное движение — и дерево уже на полу.

«Представим, елка не просто лежит, а по ней еще кто-то прошелся случайно. Может, вы оступились назад и наступили на елку», — сказал Щеглов.

Металлическая поставка сломалась, а ствол погнулся. Восстановить бюджетную ель уже не выйдет. На очереди второй образец — эффект схожий. Самое слабое место во всех елках — это поставка. Но каркас и ветки не пострадали. Можно заменить основание и пользоваться елкой дальше. Самой стойкой оказалась дорогая. Модель прекрасно переживает любые деформации, восстанавливает форму и чувствует себя прекрасно.

Какая елка не загорится от искры

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Но впереди еще главный эксперимент на пожароопасность.

Эксперты уверяют: самые пожароопасные — это литые елки из полиэтилена. Они могут вспыхнуть от малейшей искры. Более надежными считаются новогодние деревья из пластика. Это самые распространенные на рынке елки. Они не горят, отлично держат удар, не ломаются, а их ветви настолько прочные, что выдержат даже самые тяжелые игрушки.

Производители уверяют: елка из ПВХ не загорится. Для проверки зажженный бенгальский огонь поднесли к веткам.

«Посмотрите, она сразу начинает коптить. Но что приятно, елка не загорается. Все наши образцы целы», — удивлен эксперт.

Получается, ель из поливинилхлорида не станет причиной пожаров. А чтобы искусственное дерево служило как можно дольше, придется потратиться и выбрать модель подороже. Дешевая елка, скорее всего, развалится в первый же Новый год, а значит, может испортить праздник.

При покупку лучше помнить эти советы: