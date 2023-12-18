Лентяи или философы: почему взрослые дети-зумеры не хотят работать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Год за годом все больше представителей поколения Z выходят во взрослую жизнь. Но в противовес предшественникам, заинтересованным сделать карьеру, современную молодежь трудно заинтересовать работой.

Времена меняются, но одно остается неизменным — родители не могут понять своих детей. Все дело в том, что, вырастая порой в кардинально противоположных политических, экономических, социальных ситуациях люди иначе видят мир и строят свою жизнь по совершенно иным принципам. У них отличные ценности и приоритеты. В последнее время мамам и папам все сложнее понять собственных чад, которые стали чаще отказываться от фундаментальных профессий, а просто проходят курсы и стремятся зарабатывать в интернете.

Стандартная модель, по которой жило несколько поколений — «школа-институт-работа», у молодежи заметно трансформируется. В социальных сетях даже появился тренд «работа для ленивой девушки», когда юные особы устраиваются на те вакансии, где не надо прилагать много усилий, а также есть возможность свободно приходить и уходить, но при этом неплохо зарабатывать. И увещевания родителей на тему того, что нужно найти стабильную работу со стабильным графиком, не помогают.

В чем на самом деле заключается конфликт между зумерами и бумерами и что делать мамам и папам, чтобы их ребенок построил успешную карьеру, эксклюзивно Пятому каналу рассказала маркетолог Юлия Ротман.

Как формировались поколения в России

Психологи разделяют ныне живущих людей на поколения, объединяя в возрастные группы, имеющие общие черты поведения и схожее мировоззрение. Одна группа обычно включает тех, кто родился за период в примерно 15-25 лет.

«Их делят для того, чтобы проще было управлять маркетингом, продажами, понимать как прогнозировать спрос или, например, развитие производства. Кому-то кажется это эзотерикой, то есть чем-то похожим на гороскопы, но на самом деле в основе лежит социология, статистические данные», — рассказала эксперт.

На данный момент выделяют пять поколений. Самым старшим и при этом самым малочисленным считается так называемое молчаливое, заставшее сложные годы Великой Отечественной войны. К нему относят рожденных с 1925 по 1944 годы. Эти люди выросли в суровое время, поэтому они достаточно закрытые, не стремятся выделиться, очень бережно относятся к накоплениям на черный день, а также строго блюдут законы и верят, что все следуют тому же.

Беби-бумеры: жертвовать всем ради светлого будущего детей

Более обширное на данный момент — поколение беби-бумеров. К нему относятся люди, которые появились на свет с 1944 по 1967 и выросли в атмосфере обещаний «светлого будущего». Они были уверены, что нужно приложить все усилия, чтобы потом дети жили в беззаботном коммунистическом времени.

«[Произошел] бум рождаемости после войны. <…> [Поколение придерживается] традиционных ценностей. Им очень важно строить карьеру. Чаще всего она одна на всю жизнь. <…> Этим людям нужно накапливать, то есть покупать собственную квартиру, машину, участки земли и так далее», — прокомментировала маркетолог.

Представители данной возрастной группы нацелены на то, чтобы создавать, прилагать все усилия к достижению глобальной цели, жертвовать собой, своими интересами и чувствами детей ради высшего блага. Они достаточно консервативны, поэтому им сложно дается освоение новых технологий.

Синдром Золушки: как детская сказка превращает женщин в неудачниц

Поколение Х: вечный поиск стабильности

Трудоголизм родителей и вера в далекое светлое будущее наложили свой отпечаток на их потомков. Следующее поколение, которому дали идентификатор Х, чаще всего придерживается совершенно других позиций. Те, кто родился с 1967 по 1984, с малых лет часто были предоставлены сами себе и не всегда могли понять рьяного усердия взрослых.

В своей жизни они привыкли трудиться на благо себя и своего будущего, стараясь при этом дать своим детям то, что у самих не было: заботу и внимание.

«Поколение Х пришлось как раз на период большого бума разводов, войну в Афганистане. Как раз появилась свобода мнения и так далее», — отметила эксперт.

Считается, что эти люди долго не могли понять, как действовать в постоянно меняющихся реалиях, поэтому им важно постоянное развитие и самосовершенствование. Они нацелены на карьерный рост, но перспектива потери рабочего места их ужасает, так как это способно привести к нестабильности.

Миллениалы: между двух огней

Более молодым поколением (его обозначают латинской буквой Y) являются миллениалы. К ним относят рожденных в период со второй половины 80-х до начала нулевых.

Читайте также Еще 20 лет назад представить не могли: как метавселенная изменит быт человечества

Перестройка, войны, развал СССР, а также развитие новых технологий сыграли большую роль в их формировании. Они еще будучи детьми познакомились с компьютером, поэтому представителей указанной поры называют «цифровыми аборигенами». Однако сложности, что их закалили, заставляют более осторожно подходить к действительности. Эти люди долго ищут себя и не решаются создать собственную семью.

Нередко поколение Y считает важными инструментами для продвижения финансы и нужные знакомства, поэтому они очень доверчивы. Нежелание и неумение копить деньги заставляет их обращаться за кредитными картами и займами. Они не готовы к решительным действиям, поскольку привыкли, что родители во всем их поддерживают и обеспечивают их «хотелки», поэтому не стремятся к карьерному росту.

Однако воспринятая от родителей мысль, что необходимо иметь стабильную работу, прочно закреплена в их сознании. Поэтому данным людям очень сложно реализоваться, так как с одной стороны хочется делать что-то для души, но и постоянный заработок им тоже важен.

«Они на стыке традиционных ценностей, вроде, им нужно и карьеру строить, и накапливать, но все-таки уже застали новый цифровой мир, более открытый. Это поколение любит путешествовать, смотреть на другие культуры», — отметила эксперт.

Из-за противоречивости в желаниях миллениалы не могут справиться с душевными волнениями и разрываются между тем, что нравится, и тем, что необходимо.

Поколение Z: взгляд в будущее

Уже в цифровую эпоху — в 2000-х — появилось поколение Z или, как принято называть, зумеры. Их способности кардинально отличаются от того, какими обладали предыдущие поколения, поэтому конфликты между ними и их родителями, которых нередко обобщают словом «бумеры», изрядно возросли и накалились.

Главная сложность заключается в том, что они не придерживаются определенных шаблонов и сценариев, по которым жили их предки, а готовы искать свой путь. При этом они очень чувствительно реагируют на происходящее вокруг и зачастую эмоционально нестабильны. Им важен не результат (получение высшего образование, хорошая должность), а сам процесс и душевное удовлетворение.

Поколение Z не любит стоять на месте. Рутинные однообразные задачи вгоняют его представителей в скуку, поэтому они не могут долго работать на одном месте и постоянно ищут сферу, где им было бы интересно. Все чаще молодежь задумается о стартапах и фрилансе, чтобы самостоятельно себя обеспечивать.

Также они серьезно подходят к созданию семьи, так как живое общение, а особенно совместное проживание, ценятся молодежью гораздо больше, чем предыдущими поколениями.

«Зумеры лучше относятся к официальным бракам. Считают, что жить вместе гораздо спокойнее, выгоднее. <…> То есть возвращение семейных ценностей произойдет естественным образом», — отметила эксперт.

Мама лучше знает: какие ошибки в воспитании «крадут» у ребенка будущее

Как зумеры могут поменять экономику

Через 10-15 лет, когда основная масса молодых людей станут платежеспособными гражданами, придется глобально перестраивать рынок.

«В 2040-м будут, в основном, покупать зумеры, а они совершенно иначе мыслят, покупают совершенно другие товары. И производители в свою очередь должны понимать, что нужно перестраивать экономику, продвижение продуктов для того, чтобы существовать», — отметила эксперт.

Основными законами экономики, которые точно изменят зумеры, можно назвать следующие.

Фокус экономического внимания переместится в Азию , не просто потому, что культура восточных стран отличается особым колоритом. В Китае, Индии, Индонезии и некоторых других государствах население больше, чем на Западе, поэтому в них больше потребителей. В России зумеров гораздо меньше, так как их родители пережили суровые 90-е и не стремились быстрее обзаводиться детьми.

, не просто потому, что культура восточных стран отличается особым колоритом. В Китае, Индии, Индонезии и некоторых других государствах население больше, чем на Западе, поэтому в них больше потребителей. В России зумеров гораздо меньше, так как их родители пережили суровые 90-е и не стремились быстрее обзаводиться детьми. YOLO-экономика (от английского «You live only once» — живем один раз). Зумеры считают, что все нужно попробовать, поэтому готовы рискнуть и финансами, и карьерой ради интереса, увлечения.

«Если у них есть мечта, и они хотят ее осуществить, они готовы бросить какую-то сложившуюся карьеру в банке, в крупном городе и уехать жить куда-то на острова и лечить животных. Это люди, которые, если они с детства мечтали быть ветеринарами, в итоге становятся ветеринарами, потому что не изменяют своей мечте», — рассказала специалист по маркетингу.

Шеринг-экономика (от английского share — делиться). Зумеры не стремятся к накоплению. Для них непривычна манера родителей, которые хранят красивую одежду и вещи до какого-то особо торжественного случая или копят на какие-то блага: машину, квартиру и так далее. Молодежи проще взять понравившуюся вещь в кредит или напрокат.

«Они любят каршеринг, понимают, что можно взять машину в прокате: зачем ее обслуживать и тратить на нее деньги, содержать ее. <…> Их вполне устраивает общественный транспорт, такси или как раз аренда автомобиля с друзьями», — пояснила спикер.

Также отсутствие интереса к собственной недвижимости можно объяснить тем, что квартира или машина привязывают к определенному городу, поэтому им ближе арендовать жилье и ни от чего не зависеть.

«В Европе — в России пока не принято — распространены старые добрые общежития из прошлого. Они стали моднее. Там живут молодые люди <…> вместе со своими друзьями просто для того, чтобы снизить нагрузку на какие-то бытовые расходы и потому что так веселее и проще содержать какую-нибудь, например, большую квартиру», — отметила маркетолог.

Развитие интернет-технологий. Люди, которые родились в цифровую эпоху, не могут отказаться от гаджетов. В маленьком устройстве заключена практически вся жизнь молодежи.

«Есть такая шутка, что если у зумера отобрать смартфон, у него закончится жизнь. И в этом есть доля правды, потому что все контакты, эмоции, переживания, сохраненные впечатления, картинки находятся в телефоне, и они практически ничего не делают на бумаге или записывают в блокнот», — рассказала эксперт.

Крах влиятельных «гигантов». Крупные бренды часто подвергаются сомнению зумерами. Они более доверительно относятся к небольшим локальным, но качественным брендам.

«Существует такой термин girl next door, то есть девочка по соседству. То есть они доверяют людям, похожим на них: микроблогерам, тем, кто просто от души что-то рекомендует», — отметила эксперт.

Если сейчас родители боятся, что ребенок попадет под влияние какого-нибудь блогера-миллионника, то они сильно ошибаются. Огромные цифры в подписках современную молодежь не волнуют.

Почему зумеры не хотят работать

Взрослые часто критикуют молодежь за инфантильность и низкий, как им кажется, интеллектуальный и культурный уровень. Однако на самом деле это не совсем так. Современное поколение умеет быстро искать информацию, понимает, нужны данные сведения или нет.

Читайте также Чертоги разума: как устроен мозг гениев и можно ли специально воспитать вундеркинда

«Это так называемое восьмисекундное потребление информации. То есть за считанные мгновения зумер способен понять, нужно ему читать дальше этот текст или нет. Они не накапливают фундаментальные знания, но очень быстро ориентируются в материале», — отметила эксперт.

Также молодые люди креативно подходят к решению вопросов, поскольку видят больше вариантов. Однако в коллективе чувствуют себя тяжело из-за тонкой душевной организации. Если с коллегами отношения не зададутся, то и сотрудник долго не проработает.

«Они увольняются, даже если им платят хорошую зарплату, потому что деньги — для них не самая большая ценность в отличие от предыдущих поколений», — рассказала эксперт.

Таким образом, работодателю, который будет нанимать зумеров, придется создать красивый офис, в котором будет доступ к воде, кофе и приятная атмосфера, а также обеспечить возможность гибкого графика, потому что многим молодым сотрудникам более комфортно работать из дома. При этом придется взять на себя ответственность за урегулирование конфликтов в компании, так как токсичность — прямой путь к постоянной текучке кадров.

Мотивировать новых работников можно обратной связью по поводу какого-то конкретного проекта. Молодежи нужно понимать, для чего она что-то делает и как у нее это получается.

Как родителям помочь ребенку выбрать профессию и построить карьеру

Многие родители переживают, что их дети ничего не добьются. Если говорить о карьерной лестнице, то, вероятно, молодежь чаще всего не собирается ничего строить. Такой банальный, казалось бы, лет 10-20 назад вопрос на собеседовании: «Кем вы себя видите в нашей компании через определенный срок?» — может поставить потенциальных сотрудников в тупик.

Отсутствие у молодых людей целей на будущее очень пугает родителей. В данном случае стоит задумываться не о каком-то социальном статусе (хорошей должности в крупной компании), а о развитии талантов. Понимая свое предназначение, сильные и слабые стороны, ребенку будет легче выбрать любимую профессию и реализовываться в ней.

«Совет всем родителям, у которых растут зуммеры: попробуйте найти предназначение, какие есть у вашего ребенка таланты и к чему он предрасположен, для того чтобы он выбрал любимую профессию, хотел в ней реализовываться», — порекомендовала эксперт.

Не стоит мешать чаду достигать результатов в том направлении, которое он избрал, иначе можно только подорвать доверительную атмосферу в семье. Ребенок способен закрыться от близких и страдать из-за отсутствия самореализации.