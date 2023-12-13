Бедствия, научные открытия и новые союзы: к чему готовиться в год Дракона

Новый 2024 год во многом станет переломным моментом во всех сферах. Трансформации коснутся не только жизни каждого человека, но и большой политики.

Неопределенность будущего всегда вызывает смешанные эмоции. С одной стороны появляется предвкушение, что в следующем году произойдет множество счастливых событий, но периодически на смену позитивному настроению приходит волнение. Ведь сложно вообразить, с какими испытаниями придется столкнуться на своем жизненном пути.

Получить подробный прогноз позволяют различные методы гадания, например, расклады на картах Таро. Этот древний способ позволяет пролить свет не только на текущие события, но и на определенный грядущий период. Нужно лишь четко сформулировать запрос и разложить карты.

Если возможности провести магическую процедуру нет, то стоит заглянуть в прогноз, который эзотерик Аделина Панина подготовила эксклюзивно для Пятого канала.

Предсказание для каждого на 2024

Новый 2024 год станет трансформационным для многих. Людей охватят мысли о правильности собственной жизни. Может появиться осознание, что что-то в судьбе происходит не так, как хотелось бы: работа не приносит удовольствия, партнер позволяет себе недопустимое отношение или, наоборот, появится неукротимое желание сделать все самое лучшее для любимого человека. В любом случае внутренний подъем поможет понять, что еще не поздно все изменить.

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«Многие поменяют вид деятельности. У кого-то какая-то область жизни перевернется с головы на ноги, а у других с ног на голову. Многие люди добьются успеха, получат признание. Те планы, которые мы сейчас вынашиваем, могут реализоваться в следующем году», — отметила эксперт.

Перемены в жизни принесут глобальный успех, признание и прибыль. Настанет время пика или пожинания плодов. Многие решат переквалифицироваться, пройти какое-то обучение или направят энергию в русло романтических отношений.

Однако если человек упорно не будет видеть своих возможностей, станет закрываться от мира и пренебрегать подарками судьбы, то колесо Фортуны в 2024 году повернется совершенно в другую сторону.

Что ждет в политической сфере в 2024 — расклад карт Таро

Та неопределенность, которая царила весь предыдущий год, наконец-то уйдет, и обстановка на политической арене стабилизируется.

«Мы подходим к завершению конфликта, который царит сейчас и достаточно в широком глобальном масштабе. Многое никогда не станет прежним, поменяет свое направление», — увидела в раскладе карт Таро эксперт.

Неизбежны смены настроений в разных странах по отношению друг к другу из-за появившихся на политической арене новых лидеров и масштабных рокировок во властных структурах. Следствием такого поворота событий может стать открытие или закрытие границ, ослабление или усиление визового режима между некоторыми государствами, образование новых альянсов и международных коалиций.

Некоторые страны могут понести утрату знаменитостей, причем не только связанных с политикой.

«Мы потеряем несколько достаточно известных личностей», — рассказала эзотерик.

Весь мир в 2024-м ждет некий пик, который медленно пойдет на спад, и к 2026-му все ситуации на глобальном уровне окончательно нормализуются и перейдут в более благоприятное русло.

Что ждет мировую экономику в 2024 — расклад карт Таро

В финансовой сфере предполагаются тоже глобальные перемены. Масштабных кризисов не предвидится, но некоторые колебания все-таки возможны. Особые трансформации, скорее всего, произойдут на валютном рынке.

«Будет скорее всего, падение курса доллара», — предрекла эзотерик.

В России, по раскладу карт Таро, ожидаются позитивные перемены в сфере кредитования и материальной поддержки граждан.

«Появятся какие-то интересные предложения, связанные с ипотекой. Кому-то (определенной категории граждан. — Прим. ред.), может быть, дадут льготы, скидки, государство выдвинет новые проекты для своего народа», — отметила эксперт.

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Что произойдет в социальной сфере в 2024 — расклад карт Таро

В мире ожидаются масштабные открытия. Возможно, в интернет будет бурлить от сообщений о новых разработках в разных сферах.

В общественном плане многое будет зависеть от каждого человека в отдельности. Однако серьезных социальных волнений, согласно раскладу карт Таро, не произойдет.

Особое внимание нужно уделить не только вопросам семьи и детей, но и экологии.

«Берегите природу. Этот лозунг всегда был знаком, а сейчас стал очень актуальным. Природа может бунтовать и бушевать», — предупредила эзотерик.

В целом, как заключила эксперт, год окажется интересным и наполненным множеством приятных новостей и сюрпризов.