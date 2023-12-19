Подчеркнуть достоинства: как накраситься на новогодний корпоратив

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

При нанесении макияжа зимой важно помнить про правильный уход за кожей.

Середина и конец декабря — пора новогодних корпоративов. Что выбрать для стойкого вечернего макияжа? Какие трудности ждут начинающего бьюти-блогера? Как не бояться создать свое дело и научиться работать на себя? Как защитить кожу в период холодов? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Как подобрать шикарный макияж для новогоднего корпоратива

Визажист Наталья Еремина уверена: главное оружие женщины — красота.

«Вот классический красный цвет. Цвет Chanel его еще называют. Один из самых модных оттенков сейчас», — показала она.

Делать женщин красивыми, подчеркивать их достоинства и скрывать недостатки — это профессия Натальи. Она опытный визажист и много лет работает в салоне. Но подруг может принять без предварительной записи, прямо у себя дома.

Задача Натальи: собрать Марию на новогодний корпоратив, где она должна выглядеть неотразимо. Прежде чем приступить к макияжу, визажист очищает и увлажняет кожу.

«Поскольку кожа немножечко сухая, я предлагаю нанести базу тебе не матирующую, а немножечко подсвечивающую… Мы выровняли тон лица, сделали небольшую скуловую коррекцию, очень натуральную, нанесли румяна и причесали брови… С макияжем мы закончили. Осталось уложить волосы», — объяснила Еремина.

Подруга поблагодарила визажиста за шикарный образ. Наталья теперь всерьез задумалась о работе на себя и официально преобразовании квартиры в домашний салон красоты.

Как защитить кожу зимой от сухости

В холодное время года красота и здоровый цвет лица напрямую зависят от грамотного увлажнения. Вот несколько советов:

Нужно отказаться от агрессивных скрабирующих средств.

Умывать лицо теплой, а не горячей водой.

Использовать увлажняющие крем и сыворотку.

Применять кремы с SPF-фильтром даже зимой.

Частые ошибки при использовании макияжа

Читайте также Подает сигналы: о чем расскажет праздничное платье женщины

Блогер Лана Пантович в бьюти-сфере давно и знает, как привлекать клиентов. Девушка снимает ролики, в которых делится секретами макияжа.

«Сейчас мы разберем самые частые ошибки, которые допускаются при использовании макияжа. С этой стороны тональный крем нанесен тонкой вуалью и правильно подобран под тон и цвет кожи. С другой стороны мы нанесли плотные румяна, не подходящие по оттенку нашей модели. Тем самым еще больше увеличили ту зону скульптурирования, которая у нас была до этого», — рассказала бьюти-блогер.

Лана Пантович советует визажистам привлекать клиентов с помощью подобных роликов в соцсетях. Но предупреждает: на просторах интернета можно обрести не только поклонников.

«Обязательно встретитесь с первыми хейтерами, которые вас просто размажут эмоционально своими комментариями. И мой совет: проходите мимо, не обращайте внимания», — подчеркнула она.

А вот к своим клиентам Лана рекомендует относиться бережно и с пониманием.

«Будут встречаться клиенты, которым не понравится ваша работа. Улыбнитесь вашему клиенту, который недоволен, и постарайтесь спокойно его выслушать. И если в ваших силах исправить то, что он хочет исправить, сделайте это и идите по тому совету, который он вам предлагает», — уточнила бьюти-блогер.

Такой подход помогает ей зарабатывать, не выходя из дома.