Подает сигналы: о чем расскажет праздничное платье женщины

Фото: Кадр из к/ф «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай, 1968 г.

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Новый год — чудесная пора, когда есть шанс повстречать и личное счастье. Смотрите в оба: чем вас могут удивить?

«Ваша одежда говорит, пока Вы молчите», — это утверждение уже стало аксиомой, как и то, что встречают тоже по одежке. И да, стиль — мощнейший инструмент по управлению впечатлением.

Специально для vmodeonline.ru трансформационный коуч-стилист Кристина Швец подготовила гид по стилю, с помощью которого можно узнать, какие «тайные» знаки женщина выражает через платье, сама подчас того не понимая.

Что значит платье женщины в Новый год?

Через свой внешний вид мы выражаем этому миру свои глубинные ценности, цели, стремления и задачи, свой статус и свое состояние. Поэтому часто люди, слепо следующие трендам, разочаровываются после очередного похода в магазин, поскольку популярная в настоящий момент одежда совсем не про них сейчас. Так человек вновь возвращается к своему любимому костюму, свитеру, платью.

Именитый кутюрье Джанни Версаче когда-то сказал: «Не увлекайтесь трендами. Не давайте моде власти над собой. Сами решайте, что хотите выразить своей одеждой и своим образом жизни».

Конечно, самым женственным элементом является платья, но именно то каким это платье будет может по-разному выразить ваше состояние. Сверяйтесь с чек-листом и помните: при создании своего уникального гардероба слушайте себя.

Платье с воротничком

Сегодня одним из самых популярных является платье с воротничком. Практически каждая девушка хотела бы его приобрести, но перед покупкой, особенно к Новому году, стоит задать вопросы: «А у меня сейчас действительно состояние легкости, игривости и романтичное настроение?» Это платье подходит именно таким девушкам или девушкам с таким внутренним состоянием.

«Если же вам близок спортивный стиль, то добавьте к образу вместо туфелек Золушки грубые ботинки, так вы проявите свой внутренний огонь», — пояснила коуч.

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Платье мини или макси

Платье мини или макси длины с глубоким вырезом облегающего кроя — точно не про романтичность. Девушка в таком платье заявляет миру о внутреннем позволении, подчеркивает свою смелость, дерзость и сексуальность. Оно без сомнения вызывает самые восхищенные взгляды, однако позволить себе такой наряд могут исключительно уверенные в себе девушки. Если же вы не чувствуете этого в себе, внешний мир моментально считает вашу зажатость.

Платье-комбинация

Элегантное платье-комбинация в целом говорит о состоянии внутренней женственности, уверенности, выражает вашу эстетику и элегантность. Такой образ можно дополнить жакетом более строго кроя или уютным объемным свитером (особенно актуально в осенний сезон).

«Обратите внимание на свое состояние при смене времен. Иногда хочется укутаться в уютный трикотаж природного цвета: беж, молочный, коричневый. Иногда наоборот — одеться в мини яркого цвета. Мы неосознанно через одежду выражаем свое состояние, важно это признать и научиться это делать», — подчеркнула эксперт.

Платье-свитер

Если у вас состояние нежности, то на праздник можете смело надеть платье-свитер, которое максимально отражает желание и состояние уюта, комфорта, очага, удобства.

«Помимо состояния платье также может отвечать и учитывать ваши задачи. Бывает и такое, что хочется одеться в платье-свитер, но это не по обстановке, тогда используйте платье-жакет. Поверьте, ваш образ изменит ваше состояние», — заключила Кристина Швец.

Это тоже один из лайфкахов: когда ваше внутреннее состояние не соответствует общему настрою, просто попробуйте поменять что-то в одежде. Тогда праздник точно удастся, а окружающие считают ваши «тайные знаки», проникнувшись вашим настроем.