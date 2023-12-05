Разбивали друг о друга предметы: чем завершился многолетний конфликт Гузеевой и Харламова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Долгие годы Гарик Харламов высмеивал Ларису Гузееву в интернете. Как после этого сложилась совместная работа двух звезд, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Гарик Харламов и Лариса Гузеева помирились после многолетнего конфликта. Из-за чего поссорились юморист и заслуженная актриса России? За что Харламов высмеивал Гузееву в интернете? Почему она была уверена, что актер ее ненавидит? И как Гарик едва не спровоцировал ссору на съемках совместного фильма? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы думали, что да, ненавидит человек. Все время троллит, что происходит. Оказывается, это огромная любовь, которая таилась и ждала своего», — высказалась дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова.

Противостояние Гарика Харламова и Ларисы Гузеевой длится уже несколько лет. Все началось с того, что юморист выложил у себя на странице фрагмент мультфильма «Простоквашино». На знакомую картинку был наложен звук передачи про женитьбу, которую вела актриса.

Подписчикам понравилось. Тогда Гарик продолжил шутить над коллегой. Он высмеивал ее программу, делал пародии. Однажды даже сказал, что его девичья фамилия Гузеев.

«Это авантюра же чистая, конечно. Я же сколько, пять лет веселился с кусочками с передачей. У меня, в принципе, мой „запрещеннограм“ взлетел после этого. И я столько этим занимался», — заявил юморист Гарик Харламов.

Лариса Гузеева долго терпела. Но однажды заявила, что Харламов ее достал.

«Мама такая: «Боже, он меня ненавидит». Я говорю: «Да ладно, о чем речь вообще?». Она говорит: «Нет-нет, все. Я блокирую его«», — вспомнила Ольга Бухарова.

«Слушайте, это же наша взаимовыгодная история. Я же ее не оскорблял нигде, не говорил ничего плохого. Я просто делал ролики из передачи», — подчеркнул юморист.

Гарик Харламов уверяет: он не хотел обидеть Ларису. Ведь на самом деле относится к ней с большим уважением. И когда ему предложили сыграть вместе с ней в кино, без раздумий согласился.

«Такая идея, не новая. Но самое важное: ты — зять, а теща — Лариса Гузеева. И вот здесь, здесь я заинтересовался сильно», — признался Харламов.

Их первую встречу ждали все. Артистка сразу предупредила: на съемочной площадке шуток и розыгрышей не допустит. И вообще, она подходит к этому процессу очень ответственно. И того же требует от коллег.

«Лариса сказала: „Если ты опоздаешь хоть раз, это будет большой конфликт“. И он, естественно, случился. Но конфликта не было. Нам этот нерв нужен был для роли, потому что мы зять и теща, которые друг друга недолюбливают. Соответственно, нужно было этот нерв донести на экран. И я опаздывал для этого», — объяснил юморист Харламов.

Гарик решил, что градус накала не должен опускаться. Поэтому каждый день ходил по лезвию ножа и испытывал терпение Ларисы Гузеевой на прочность.

«Я человек ночной, а она дневной. Из-за этого у нас были конфликтные моменты, потому что я, например, активизируюсь ближе к вечеру. А Лариса как раз днем. И мы встречались где-то посередине и успевали поймать этот момент, где я активный и Лариса тоже», — уточнил Харламов.

«Солдат ребенка не обидит. Он мне, слушайте, сын по возрасту. Как я могу к нему относиться? Как к любимому мальчику», — призналась Гузеева.

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Артистка стойко переносила поведение коллеги. Но зато оторвалась в кадре. По сценарию их герои ненавидят друг друга. Лариса и Гарик с удовольствием включились в процесс.

«Мы мало того, что друг на друга падали. Мы в пять утра в луже на Кремлевской набережной друг на друге… В общем, чего у нас только не было. Разбивали друг о друга разные предметы», — рассказал юморист.

Оба признаются: съемки в фильме помогли им лучше понять друг друга. Гузеева больше не обижается на подколы Харламова. А он пообещал впредь быть помягче. Но предупредил: шутить про Ларису не перестанет. Ведь эти юмористические ролики приносят ему слишком много лайков и восторженных комментариев.