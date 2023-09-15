Интернет помнит все: топ-5 самых обсуждаемых героев из «Давай поженимся!»

Фото: РИА Новости / Тарас Литвиненко

Некоторые участники программы сделали выпуски шоу гораздо интереснее одним своим появлением и спровоцировали горячие обсуждения в сети.

Телешоу «Давай поженимся!» притягивает зрителей к экрану с 2008 года. Изначально, у ныне известной на всю страну своей экстравагантностью программы, была благородная идея. Создатели хотели помочь людям найти свою любовь. Однако съемочная площадка проекта стала местом, куда многие приходили для того, чтобы искупаться в лучах славы и привлечь к себе внимание. За 15 лет существования проекта накопилось немало ярких сюжетов с конфликтными гостями, запомнившихся зрителям. Поэтому сейчас телешоу ассоциируется у аудитории с этажностью, скандалами и экспрессией.

В конце зимы 2022-го программа пропала с телевидения. Официально о закрытии не говорилось, поэтому поклонники надеялись на возобновление любимой передачи. И 28 августа 2023 года их ожидания оправдались. «Давай поженимся!» вернулось на экраны. Теперь шоу снимается в новой студии, и это не единственное нововведение. С момента перезапуска изменилась концепция, в основу которой легла цель создания пар со здоровыми взаимоотношениями.

На фоне таких обновлений зрители начали обсуждать старые выпуски и их героев. Пятый канал вспомнил, какие герои больше всего впечатлили аудиторию и стали поводом обсуждения в интернете.

Гламурные блондинки: Тиффани и Картье Бугатти

Программа с участием девушек, в которой Тиффани боролась за сердце жениха Сергея, решившего прийти на шоу в костюме человека-паука, вышла на экраны 28 октября 2019 года. Выпуск назывался «Жених-спайдермен». Не только странные имена, но и внешний вид гостий заинтересовал ведущих и телезрителей. Обе девушки с накаченными губами и длинными наращенными ресницами появились в студии в разноцветных плюшевых шубках. Многие считают, что они также прибегали к пластической хирургии.

С первых секунд Тиффани, пришедшая на шоу в сопровождении своей подруги Картье, показала нестандартный подход к жизни. Это вызвало бурную реакцию у зрителей. Эпатажная участница называла себя «профессиональной бездельницей», хоть и обмолвилась, что заочно учится в университете. Чтобы обеспечить себя, девушки воровали вещи и деньги у богатых людей.

Instagram* / tiffany_bugatti1

На этом странности не закончились. На вопрос ведущих о том, настоящие ли у них имена, девушки ответили утвердительно, ведь они перечеркнули данные в паспорте ручкой и сами написали себе новые. Сейчас участниц связывает общая фамилия Бугатти. Помимо этого во время шоу Тиффани утверждала, что Картье — ее «духовная дочь», а не подруга.

После показа выпуска на телевидении девушки обрели дурную славу на просторах интернета. Однако несмотря на негативное отношение общества, они по сей день имеют большое количество подписчиков в социальных сетях, а интерес к их жизни хоть и поутих, но окончательно не пропал.

Мужчина-ураган снес харизмой все на своем пути

Харизматичный Юрий стал главным героем выпуска от 25 февраля 2020 года. С самого начала выпуска и до финала его эмоциональность не угасала, поэтому эпизод так и назвали «Мужчина-ураган».

Лариса Гузеева заранее начала снимать его появление на телефон. Юрий ранее уже дважды появлялся в студии «Давай поженимся!», поэтому на этот раз он вбежал в студию прокричав: «А вот и я! Не ждали?!». Эти слова тут же стали мемом. Интернет-пользователи создали аудиодорожку, которую накладывали на свои видеоролики в социальных сетях.

Весь выпуск прошел эмоционально из-за бешенной энергетики Юрия. После эффектного появления мужчины ведущие отметили, что «еле оклемались» после предыдущих выпусков с его участием.

Двойник Гузеевой: две Ларисы за одним столом

В выпуске «Романтичный спасатель», вышедшем на телеэкраны 25 декабря 2017, появилась участница, которая с первых минут после выхода шокировала публику. Женщина Лариса Поздеева оказалась не только тезкой ведущей, но и практически ее внешней копией.

«Ну здравствуй, сестра», — такими словами встретила ее Гузеева. Звездные свахи были настолько удивлены внешним и именным сходством, что попросили у гостьи паспорт. Сама ведущая отметила, что она словно смотрится в зеркало. Зрители также были очень удивлены таким необычайным совпадением.

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Ольга Бузова пыталась увести чужого мужа?

Звезды тоже пробовали найти свое счастье на программе. Вот и знаменитая сегодня на всю страну Ольга Бузова в 2011-м решила попробовать отыскать вторую половинку в эфире «Давай поженимся!». Девушка появилась в выпуске от 31 мая, вышедшим под названием «Выбор телезвезды». Ольга сразу обозначила, что выберет того, кто выдержит ее образ жизни. Также звезда хотела чтобы избранник позволял ей «капризничать».

© РИА Новости / Владимир Астапкович

В эфире знаменитость показала себя с хорошей стороны и поразила публику прекрасной речью и открытой манерой общения. Спустя время в студии появилась женщина, которая резкими словами обвинила главную героиню в попытке увести у нее мужа, но даже в такой ситуации звезда вела себя достойно. Однако это не избавило ее от хейта в дальнейшем. В сети после выпуска появилась волна негативных комментариев и насмешек.

В конце шоу Ольга Бузова выбрала работника строительной компании, но вне стен студии не захотела продолжить с ним общение.

Горе-диетолог

В выпуске от 6 декабря 2021 года онлайн-диетолог Кристина Некич пришла на «Давай поженимся!» в поисках мужа, но они так и не завершились. Девушка сбежала из студии после вопроса ведущей о том, какой университет та окончила.

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Разговор начался с того, что Кристина назвала себя «диетологом-онлайн» с высшим образованием, что вызвало очевидные вопросы у свах. Они уточнили, какое образование у девушки и где она его получила. Единственный ответ, который был сказан: «до свидания». Участница не нашла что ответить, из-за чего ложь стала очевидной. Но девушка не сдалась без боя и устроила скандал. Она утверждала, что редактор не предупредил ее о том, что будут такие вопросы. После чего Кристина буквально выбежала из студии.

Видео-нарезки с разными частями этого диалога в эфире разлетелись в сети. Встретить их на просторах интернета можно и по сей день.

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