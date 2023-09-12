«Готова даже налысо побриться»: чего страстно желает Ольга Бузова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Теледиву Ольгу Бузову считают одной из успешных женщин страны. Как ей удалось стать кумиром миллионов, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине. Как покорить сердце звезды? Есть ли у нее время ходить на свидания? Какую свою мечту Ольга до сих пор не исполнила? Ради чего артистка готова побриться налысо? И что общего у российской теледивы и американской певицы Бритни Спирс? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Меня часто и на обложки крутых журналов не ставили, и часто на премии крутые не приглашали. А сейчас обрывают телефон. Но просто у меня нет дат», — рассказала звезда.

В последнее время Бузова — редкий гость в Москве. Съемки в Африке, гастроли и выступления в разных городах и странах. Кажется, Ольга больше времени проводит в самолете, чем в своей новой квартире.

«Сцена у нас забирает все. То есть я принадлежу сцене, я принадлежу ТВ-экрану, я принадлежу людям», — заявила Бузова.

Теледива делится: она счастлива, что востребована в профессии. Добилась почти всего, о чем мечтала. Осталось только покорить кинематограф.

«Я играю в театре. Я снимаюсь в кино, в эпизодах. У меня мечта большая — сняться в большом кино», — призналась звезда.

Ради осуществления этого Бузова готова пойти на любые жертвы.

«Если это потребуется для роли, я готова даже налысо побриться. Как моя мама говорит: „Волосы не зубы, они всегда отрастут“», — заявила она.

Вот только фанаты переживают: а как же личная жизнь? Ведь с таким графиком Бузовой некогда встречаться с мужчинами.

«Мне кажется, когда ты постоянно в работе, ты можешь выгореть», — высказалась актриса Марина Петренко.

«Личную жизнь если выстраивать тоже в партнерстве с человеком, который такой же деятельный, такой же активный…» — уточнил актер Алексей Гаврилов.

Судя по видео, которые выставляет Ольга Бузова, она не страдает без внимания поклонников. Девушка каждый день хвастается роскошными букетами. Правда, заветного кольца на ее пальце до сих пор нет.

Звезда заявляет: она, конечно, хочет создать семью, стать женой и мамой. Но торопиться не собирается. Боится совершить ошибку.

«Должен появиться человек, которому не надо ничего говорить и ничего представлять», — уверена певица.

Бузова слишком много обжигалась. Предательство бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, тяжелый развод, затем роман с блогером Давидом Манукяном и снова скандальное расставание. Ольга решила, что больше не хочет страдать.

«Если любовь уничтожает, значит, это не любовь. Если плохо, слезы, тебе тяжело, ты морально истощена — это не любовь. Любовь — это только позитив. Это сложно, это работа, но это точно не про страдания», — заявила Бузова.

Она жалеет, что осознала это только сейчас. А не когда молча слушала оскорбления в своей адрес от возлюбленных. Или плакала от неразделенной любви в школе под песни Бритни Спирс.

«Я очень ее люблю по-человечески. Помню, когда просто в школе я делала такие же два хвостика, и многие говорили, что мы похожи», — рассказала теледива.

Бузова признается: ей тяжело наблюдать за тем, что сейчас происходит с поп-принцессой. Но телеведущая не понаслышке знает, через какие сложности той пришлось пройти.

«Я как никто другой знаю, как сложно справляться и с хейтом, и когда предают люди, и еще если в семье проблемы. Я лично вижу, как человеку больно и как ему нужна поддержка. Я это вижу через экран, я это чувствую кожей», — подчеркнула Ольга Бузова.

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Артистка переживает за Бритни, которая разводится с мужем, и надеется, что та сможет преодолеть все трудности. Когда-то Ольге тоже было тяжело. Бывший муж Дмитрий Тарасов переписал их общий дом на свою мать. Теледива осталась на улице. Она была в отчаянии. Но нашла в себе силы идти дальше. И теперь Бузова — одна из самых популярных женщин страны.

«У меня на всех концертах после каждой песни: „Оля, Оля“. Потому что я для них простая девчонка, которая может поправиться, похудеть, поплакать, спьяну наговорить какую-то ерунду», — призналась певица.

Ольга Бузова считает, что секрет ее популярности заключается в искренности. Ведь зритель сразу чувствует, если его обманывают. Теледива уверена: врать нельзя. Ни в творчестве, ни в дружбе, ни в любви.