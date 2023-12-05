Гордость бабушки: как Валентина Талызина поддерживает внучку-актрису

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Валентина Талызина не только сама продолжает карьеру, но и выступает в качестве наставницы для своей внучки. О чем актриса предостерегала наследницу, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Секреты молодости от Валентины Талызиной. Что помогает ей оставаться энергичной? Как народная артистка РСФСР поддерживала внучку, когда та училась в театральном? Из-за чего бабушке приходилось успокаивать девушку? И зачем Талызина звонила жениху Анастасии? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мое поколение не теряло интуиции, что ли. Не теряло этого, как это называется, когда ты берешь старт и бежишь… Когда я на сцене, я забываю обо всем. Только автор. И только партнеры», — заявила актриса.

Через несколько месяцев Валентине Талызиной исполнится 89. Но народная артистка по-прежнему ведет активный образ жизни. Снимается в кино и играет в театре. Недавно состоялась премьера ее нового спектакля. Валентина Илларионовна перевоплотилась в Пиковую даму.

«Эта мысль Пушкина: человек расплачивается за свою расчетливость», — сказала актриса.

Этот персонаж окутан мистикой. Многие актрисы его даже боятся. Но Валентина Талызина не из робкого десятка. Говорит, что не верит в темные силы.

«Я не суеверная, но я живу с верой», — уточнила она.

Талызина уверена: настоящая актриса должна уметь играть любые роли. И на своем примере это блестяще доказывает. Тем более ее в свое время благословила сама Фаина Раневская.

«Фаина Георгиевна меня любила. И она даже сказала такую фразу: «Талызина лучше меня. Она умеет играть героические роли и характерные», — процитировала звезда.

Много лет спустя Талызина и сама выступила в роли наставника. Для своей внучки Насти.

«Был момент, конечно, когда она меня предостерегала о сложностях данной профессии, но меня это не остановило», — рассказала Анастасия Талызина.

Внучка звезды пошла по ее стопам. Сейчас Анастасия — успешная актриса, одна из самых востребованных в отечественном кино. Но когда она только начинала свой путь, было очень трудно. Бабушке приходилось подключать весь свой талант, чтобы вернуть ей веру в себя.

«Она когда приходила с училища и плакала. Она обижалась на то, на это. И я говорила сама себе: „Валя, ты комедийная артистка, давай“. И я как-то это все переворачивала и переводила в смех. Она потом хохотала и уходила от меня. Смеялась», — вспомнила Валентина Талызина.

Актриса очень гордится внучкой. Не пропускает ни одной ее премьеры.

«Мы очень любим друг друга. Очень. Я очень рада всем ее успехам. Рада. Но там мама и папа. А я уж во вторую очередь. Но очень люблю», — призналась звезда.

Анастасию часто приглашают в кино и сериалы. Но Талызина-старшая советует ей не гнаться за съемками и не бросать театр.

«Я настаивала, чтобы она была в театре. Потому что артиста делает зритель. К сожалению, киноартист вспыхивает и гаснет. Когда молодость, когда есть энергия, когда есть что. И только театральные актеры выживают», — подчеркнула Валентина Талызина.

Внучке актрисы уже 24 года. Но для бабушки она до сих пор остается маленькой девочкой. Талызина переживает за нее. И когда узнала, что у Анастасии появился молодой человек, актер Сергей Новосад, решила сразу познакомиться с ним лично.

«Они от меня скрывали этого жениха. Я узнала его имя, откуда он родом, узнала его телефон и позвонила ему. И был потрясающий разговор. Я говорила: «Вам звонит пожилая женщина». — «Кто это?». Я говорю: «Это пожилая женщина, народная артистка России». — «Кто это?». Я говорю: «Ну что ты, смотришь советские фильмы или нет?». Он говорит: «Валентина?». Я говорю: «Да. Когда мы с тобой встретимся, мы как будто бы сыграем оба, что мы с тобой не знакомы«», — рассказала Валентина Талызина.

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Сергей согласился подыграть. И когда на семейном празднике увидел Валентину Илларионовну, сделал вид, что общается с ней в первый раз.

«Говорит: „Ой, какие у вас глаза“. Говорю: „Подожди, про глаза потом“. Я говорю: „Посмотри, вот они стоят две из следственного отдела. Смотрят, как мы с тобой встретились. А мы же не знаем друг друга?“. Он говорит: „Нет, не знаем“. — „Никто никому не звонил“. Он говорит: „Нет“. И так далее. Ну и хохотали», — поделилась артистка.

В тот момент Талызина поняла: этому парню можно доверить самое дорогое — любимую внучку. Она с удовольствием принимает влюбленную пару у себя в гостях.