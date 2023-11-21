Альтернативная красота: кого из советских актрис называли «страшными» для кино

Фото: Кадр из к/ф «12 стульев», реж. Леонид Гайдай, 1971 г.

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Эти знаменитости смогли добиться небывалых успехов, несмотря на необычную внешность.

Эти женщины доказали, что при таланте и обаянии красота не нужна даже в актерской профессии. На заре их карьеры многие профессионалы скептически относились к ним из-за внешности, которая не вписывалась в стандарты. Но на экране нужны не только красавицы, которых в советском и российском кино всегда было предостаточно. Влюбить в себя зрителя без впечатляющих внешних данных — вот это настоящее мастерство!

Представляем шесть советских актрис, которые сначала считались некрасивыми для кино, но затем смогли доказать, что красота — не главное.

Зинаида Шарко

Кадр из к/ф «Полковник в отставке», реж. Игорь Шешуков, 1975 г.

Народная артистка РСФСР Зинаида Шарко прожила долгую творческую жизнь и снималась с молодых лет и после 80-ти. Но путь актрисы был непростым, в том числе из-за ее сложной внешности.

«На первом курсе я проходила мимо аудитории, слышу, мальчишки говорят: вот Зина Шарко, она некрасивая, но не в этом дело! Я пришла, долго разглядывала себя в зеркало: ну где же я некрасивая… В чем? В энергии, в обаянии, говорят, я не знаю… Мало того, моя мама, тоже молодец, выдавая меня замуж за Владимирова, сказала будущей свекрови: ну что делать, она у нас некрасивая», — рассказывала Шарко.

Она была востребована в театре и к тому же считалась одной из любимых актрис Георгия Товстоногова. Кроме того, ей удалось добиться значительных успехов и в кино.

Нина Гребешкова

Кадр из к/ф «Спортлото 82», реж. Леонид Гайдай, 1982 г.

Несмотря на почти сотню картин в фильмографии, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Гребешкова многими воспринимается исключительно как жена Леонида Гайдая. В кино она часто играла героинь далеко не первого и даже не второго плана. Чья-то дочь, жена, бабушка, попутчица, проводница, продавщица.

«Я всегда некрасивой была — рост маленький, еще чего-то не так, ну и таланта особого Бог тоже не отпустил», — делилась Гребешкова.

Кстати, роль управдома в «Бриллиантовой руке», которую сыграла Нонна Мордюкова, поначалу предназначалась Нине Гребешковой. Но потом Леонид Иович сказал, что она не потянет.

Когда актриса только вышла замуж, Гайдай однажды сказал ей, что она не настолько красива как другие девушки. Однако у нее множество других достоинств.

Инна Чурикова

Кадр из к/ф «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII», реж. Светлана Дружинина, 2000 г.

Мама будущей народной артистки СССР Инны Чуриковой всегда поощряла талант дочери и называла ее красавицей. Будущий муж Глеб Панфилов стал первым режиссером, который дал Чуриковой главные роли в кино, раскрыв ее потенциал. Но прежде чем это случилось, актрисе пришлось столкнуться с острым неприятием своей внешности. Например, известно, что Чурикова в слезах сбежала со вступительного прослушивания в Школе-студии МХАТ.

«Экзаменатор глянул на меня и спросил напрямик: «А знаете ли вы, кто есть Афродита?» — Я замотала головой. «Это богиня красоты. Идите и посмотрите на себя в зеркало!», — рассказывала Чурикова.

Не приняла себя актриса и после выхода «Морозко», где сыграла Марфушеньку.

«Увидев себя на озвучке фильма, я расплакалась. Мне казалось, что я такая страшная! После этого всерьез подумывала над тем, чтобы никогда больше не сниматься в кино», — признавалась женщина.

Сегодня Инну Чурикову можно смело называть одной из величайших актрис нашего времени. Но ее карьера могла и не сложиться так удачно, если бы в нее не верили, в том числе, она сама.

Валентина Талызина

Кадр из к/ф «Мой нежно любимый детектив», реж. Алексей Симонов, 1986 г.

Талызина не раз играла в кино непривлекательных женщин с проблемами в личной жизни. Такова была судьба талантливой актрисы и в реальности. Внешность Талызиной отметила сама Раневская, с которой они играли в театре имени Моссовета.

«Когда мы собрались на репетицию, и я впервые увидела Фаину Георгиевну, я как-то сильно зажалась. Как мне потом передали, Раневская, увидев меня, сказала: «Боже, какая она некрасивая!», — делилась Талызина.

Кстати, в театре Моссовета Талызиной записали в личное дело, что она «некрасивая и непородистая, но с красивым голосом и очень профессиональная». Пророческим оказались и слова Эльдара Рязанова, который заявил, что ей будут давать роли не самых симпатичных героинь.

«Я ведь всю жизнь считала себя некрасивой. И Эльдар Александрович Рязанов тут, конечно, подсудобил с ролью в «Зигзаге удачи». Он сказал мне: «Я хочу, чтобы ты была знаменитая. Но мне жаль, что теперь тебе будут давать роли некрасивых героинь», — отмечала Талызина.

Майя Булгакова

Кадр из к/ф «Назначаешься внучкой», реж. Ярополк Лапшин, 1975 г.

Обаяние всегда более притягательно, нежели красота. Об этом на личном опыте узнала народная артистка РСФСР Майя Булгакова. Мужчины падали к ее ногам. Женщина буквально купалась в их внимании. В кино она хоть и была очень востребована, играла роли характерные — женщин одиноких или жестких, совсем не героинь-красавиц.

Об этом ее предупреждали при поступлении во ВГИК. Один из членов комиссии, сказав, что для кино у нее сложное неоднозначное лицо. Но его плюс в том, что такие лица хорошо запоминаются зрителями. Сама Булгакова считала себя красавицей, наверное поэтому все вокруг влюблялись в нее!

Елизавета Никищихина

Кадр из к/ф «Джентльмены, которым не повезло», реж. Василий Давидчук, 1977 г.

Страдавшая от невнимания родителей, которые оставили ее на воспитание бабушке, заслуженная артистка РСФСР Елизавета Никищихина с детства мечтала об актерской профессии. Но, придя в студию при Московском академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, юная Никищихина столкнулась с суровой реальностью жизни. Она читала пронзительный материал, полный трагизма, но комиссия хохотала до слез, видя, как старается эта некрасивая девочка.

«Вам будет очень трудно в театре. Мы с вами похожи, наша внешность не дает нам играть то, к чему лежит душа», — говорил ей Евгений Леонов.

После поступления в театр режиссер Борис Львов-Анохин назвал Никищихину полной бездарностью, но дал ей шанс. Как оказалось, не зря. В театре она играла острохарактерные роли, а абсолютно не кинематографическая внешность поспособствовала тому, что даже ее эпизодические роли запомнились зрителям.

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