Кредиты, НЛП и таблетки? Как проходило обучение успеху у Аяза Шабутдинова

Фото, видео: Владимир Андреев / ТАСС; 5-tv.ru

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Жена Аяза Шабутдинова считает, что задержание блогера — это недоразумение. Как по ее мнению нужно решить вопрос с недовольными покупателями курсов, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью жены блогера Аяза Шабутдинова. Как Лидия Муцольгова узнала об аресте мужа? И что она рассказала детям? Новые подробности скандального дела. Действительно ли на курсах интернет-гуру ученикам подмешивали неизвестные таблетки? И из-за чего предприниматель плакал в зале суда? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Уже в интернете распространяются слухи, что он был неким центром отмывочным. Собирал деньги со всех инфоцыган и помогал им отправлять все это за границу. Не зря же у него было много командировок», — рассказал предприниматель Андрей Ковалев.

«На пирамиду это действительно очень похоже, потому что вся верхушка получает все сливки, а страдают незащищенные, юридически необразованные люди», — заявила ученица блогера Ирина Ярош.

Судебный процесс над Аязом Шабутдиновым продолжается. На своих курсах бизнесмен обещал, что поможет людям разбогатеть. Ученики платили огромные суммы, чтобы услышать его советы. Курсы Шабутдинова приобрели десятки тысяч человек. Многие считают эту покупку своим лучшим вложением.

«Я продаю одежду и обувь на маркетплейсах. Выручка за предыдущий год составила 66 миллионов рублей. И у меня есть множество-множество других знакомых, которые с такими же хорошими результатами», — поделился ученик Аяза Шабутдинова Евгений Сонин.

Однако не у всех получилось добиться желаемого. Многие клиенты оказались недовольны результатом обучения.

«Аяз Шабутдинов к нам, вот ко мне, например, на образовательный процесс ни разу не вышел, хотя заявлял себя ректором», — уточнила ученица блогера Ольга Кузнецова.

«30 тысяч только кейсов на сайте. 20 тысяч человек учатся сейчас. Они не уходят, несмотря на эту всю ситуацию. Это говорит о том, что есть субъективная оценка процесса обучения. Как ее будет оценивать суд в процессе рассмотрения? Как его будет оценивать следствие? Мы предполагали, что, наверное, правильным было бы получить заключение, провести экспертизы», — высказался адвокат Аяза Шабутдинова Никита Апаликов.

Некоторые ученики заявили, что предприниматель обманывал их и вымогал деньги. Люди сами не замечали, как брали кредиты.

«Очень некачественно сам материал подавался. Много было просто размытых фраз, слишком много эмоций и NLP-технологии», — объяснила Ирина Ярош.

«Он кричал: „Мы рассрочкой будем деньги получать“. Вы откроете прибыльный бизнес, и через месяц, получая доход в 100 тысяч, вы уже из него будете доплачивать. И вдруг уже на мне висит кредит. Тут же все написала в банк. Но с ними связь только через чат. Я все написала. Я расторгаю договор. Я прекращаю все. У меня что-то… Деньги назад. Ничего. Обучение не получала», — вспомнила ученица Кузнецова.

Против блогера возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По мнению следствия, курсы Аяза Шабутдинова рождали у покупателей ложные надежды на создание успешного бизнеса и получение сверхдоходов. Наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы. Адвокаты с таким поворотом не согласны.

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«Все, что мы видели в интервью, которые раздают потерпевшие, можно говорить о том, что они были недовольны качеством оказанных услуг. Но это никоим образом не формирует состав мошенничества», — отметил адвокат Апаликов.

«Люди многие действительно пострадали. Пострадали финансово. Многие взяли кредиты, которые до сих пор выплачивают», — пожаловалась ученица блогера Ярош.

Супруга Аяза Лидия утверждает: ее муж невиновен. Она с ужасом вспоминает 3 ноября 2023 года. Этот день стал самым страшным в ее жизни.

«Ко мне в спальню (я была с сыном) зашли люди, около шести человек. Прямо в спальню. Конечно, я была шокирована. Первое, что сделала, отвела детей. Спустилась. Попросила дать мне десять минут, просто чтобы успокоиться», — рассказала жена Аяза Шабутдинова.

Лидия Муцольгова постаралась не поддаться панике. И стойко наблюдала, как полицейские досматривают ее личные вещи.

«Дневники, документы на детей. Когда у меня взяли телефон, я предоставила спокойно пароль. Позвонили Аязу, показали меня на видео. Это, конечно, моменты, как из фильмов каких-то», — сравнила супруга Шабутдинова.

Она была уверена, что это какое-то недоразумение. Думала, мужа скоро отпустят. Но Аяз Шабутдинов до сих пор в СИЗО. На очередном заседании защита просила заменить нахождение под стражей на домашний арест. Предлагали залог в 15 миллионов рублей. Сам блогер пожаловался, что очень скучает по детям.

«Чтобы рассудок теряли»: Шабутдинов мог подмешивать таблетки участникам курсов?

«Наша дочь первые дни прям подбегала и спрашивала: „Где папа?“» — призналась Лидия Муцольгова.

«Я бы не заключал под стражу. Я бы брал обязательства по возвращению в казну этих денег», — предложил певец Митя Фомин.

Суд отклонил прошение. Возможно, ситуацию усугубил тот факт, что, по словам учеников, на мероприятиях в напитки добавляли подозрительные зеленые таблетки. Якобы именно благодаря им у всех присутствующих наступало состояние эйфории.

«Скорее всего, подмешивали. И они об этом, я уверена, даже не говорили», — сказала ученица Аяза Шабутдинова Ярош.

Правда, чуть позже Наталья Калистратова, которая написала на него заявление, заявила, что не может утверждать ничего наверняка.

«Это моя гипотеза о том, что возможно, возможно, нам это давали. Сейчас еще рано об этом говорить. Просто факт изъятия большого количества зеленых таблеток был», — заверила ученица Аяза Шабутдинова Наталья Калистратова.

«Ни в одном из протоколов нет никакого упоминания о чем-то даже визуально похожем на какие-то таблетки, тем более зеленые. Задать вопрос о зеленых таблетках можно только зеленым человечкам или гражданке Калистратовой», — заявил адвокат блогера Апаликов.

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Адвокат Шабутдинова считает, что Наталья, также как и другие недовольные ученики, просто обижена на Аяза. Якобы они сами не старались достигнуть высот. Но почему-то винят в этом бизнесмена.

«На выезде Аяз провел разбор. И высказался критично относительно отношения гражданки Калистратовой к выполнению домашних заданий. Не исключено, что месть и обида являются, скажем так, основным стимулом действия», — предположил адвокат Апаликов.

А бывшие ученики не собираются уступать.

«Обвинять людей в том, что они якобы что-то не поняли и это ваша проблема, — это неправильно. То есть если ваш продукт не подошел, нужно вернуть деньги», — высказалась ученица Аяза Шабутдинова Ирина Ярош.

«За три-четыре месяца две-три тысячи заявлений соберу только я. Плюс по всей стране собирают заявления. Там же тоже люди в полицию идут», — отметил предприниматель Ковалев.

Однако жена Шабутдинова все еще верит, что ситуацию можно разрешить мирным способом.

«Я не понимаю, как такое возможно. Восемь заявителей из пятидесяти тысяч студентов. И в любом случае такие вопросы решаются… Либо путем переговоров, либо цивилизованным путем — через арбитражные суды», — уточнила Лидия Муцольгова.

Лидия делится: арест Аяза Шабутдинова стал для всех неожиданностью. Дочь Весна и сын Мир очень ждут возвращения папы.

«Что-то мы передаем ему. Дочь наша рисовала, писала, как она может писать слово „папа“. И этот рисунок мы отправили в самый первый день, когда это произошло. Поэтому… Конечно, мы его ждем дома», — подтвердила супруга блогера.

Сколько всего людей пострадали от деятельности блогера, в данный момент выясняет следствие. А близкие Шабутдинова верят, что адвокаты смогут доказать его невиновность.