Суд отказался выпустить обвиняемого в мошенничестве Аяза Шабутдинова из СИЗО

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Защита блогера ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест.

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который стал фигурантом громкого дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, побывавший на заседании.

Таганский суд Москвы ранее арестовал Шабутдинова до 16 декабря. Следствие настаивало на заключении его под стражу из-за наличия гражданства Сент-Люсии, а также действующих виз в США, ОАЭ и Италию, что позволило бы ему покинуть страну.

У блогера двое несовершеннолетних детей. Он просил суд разрешить ему находиться с семьей во время предварительного следствия. Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест, однако безуспешно.

Аяз Шабутдинов продолжит находится СИЗО. Мосгорсуд оставил решение Таганского суда без изменения, а жалоба защиты осталась без удовлетворения.

Блогер был задержан 3 ноября по подозрению в мошенничестве после поступивших жалоб на его образовательные курсы. Известно, что в текущем году его доход составил 300 миллионов рублей. Если вина Шабутдинова будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что родители Аяза Шабутдинова обратились к главе Удмуртии за помощью.