Что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2023 года

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Особый график выплаты пособий, тринадцатая зарплата и новые правила маркировки продуктов — каких изменений ждать в декабре 2023?

Несмотря на то, что многие законопроекты планируется внедрить в начале Нового 2024 года, декабрь тоже окажется богат на различные перемены. Особые нововведения в данный период коснутся социальной и экономической сфер.

Что ожидать в первый месяц зимы, узнал Пятый канал.

Изменение в графике выплаты пенсий

В декабре 2023-го всех пенсионеров в России ждет двойная удача. Пенсия придет не один раз, а два. Однако повторная выплата не станет бонусом, а будет связана с изменением в графике выплат. Причина заключается в том, что начало января приходится на новогодние праздники, когда все государственные учреждения уходят на законные и продолжительные выходные, поэтому и выплата за данный период придет авансом в первый месяц зимы, чтобы избежать задержек и ошибок при начислении.

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При этом денежные средства придут не единовременно. Первая пенсия ожидается после 1 числа, а вторая — после 25. При этом сумма, полученная в конце декабря, будет больше, так как с 2024-го пособие должны проиндексировать на 7,5%. Из-за того, что сумму начислят дважды, в январе дополнительных компенсаций совершаться не будет.

На увеличение пенсии могут рассчитывать граждане России, которые оставили работу не менее трех месяцев назад. Им автоматически проведут перерасчет до конца года. Кроме этого, они получат надбавку за те месяцы, когда получали пенсию в том размере, что во время службы.

Кроме того, на увеличение размера выплаты могут рассчитывать лица, празднующие 80-летний юбилей в декабре 2023. Им повысят пенсию в два раза. Подобная прибавка коснется и пенсионеров, оформивших первую группу инвалидности. Однако суммировать дополнительные начисления нельзя, поскольку рассчитывать на увеличение пособия можно только по одному из вышеперечисленных оснований.

Кому в России повысят пособия в декабре 2023

Пособия в декабре 2023 также выплатят по особому графику и в два этапа. В первый раз выплаты начислят с 1 по 8 число, а второй, за январь, — в конце месяца. Объем материальной поддержки не уменьшится.

Наоборот, последнюю выплату, которая придет авансом за январь, так как в первую неделю нового года государственные учреждения работать не будут, начислят в большем размере, поскольку все социальные выплаты проиндексируют на 7,5%.

Кому в России положена тринадцатая зарплата

Предновогоднюю премию, которую выплачивают по решению руководителей некоторых государственных организаций, называют тринадцатой зарплатой. Однако поскольку порядок начисления денежного поощрения не закреплен в Трудовом кодексе России, то каждая организация сама вправе решать: назначать ее сотрудникам или нет.

Как правило, денежное вознаграждение выплачивают военнослужащим, работникам бюджетных организаций и крупных компаний. Но если средств у фирмы не хватает, то премии могут не начислять.

Внутри компании часто существуют свои правила поощрения работников тринадцатой зарплатой, которые прописываются в договоре или проговариваются с каждым членом организации индивидуально. При этом, за определенные производственные ошибки и нарушения дисциплины, начальство может лишить сотрудника денежной надбавки.

Изменение маркировки на продуктах в России

С 1 декабря 2023 в России продукты и некоторые другие товары могут слегка подорожать, так как вступает в силу новый закон о маркировке. Организации обяжут проследить, чтобы с указанного периода вся продукция имела определенный штрихкод.

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На этот раз ставить особый знак обяжут владельцев фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов. Компаниям придется также регистрировать сведения об обороте продукции в системе мониторинга «Честный знак». Коснется новое правило продукции в стеклянной и пластиковой упаковке, в том числе мяса, субпродуктов, молока, овощей и фруктов. Не затронет закон напитков на натуральной основе, нектаров, соков и морсов.

Новые правила продажи в России распространятся и на консервированную продукцию. В качестве эксперимента на прилавках могут появиться некоторые бакалейные товары и снеки с определенным обозначением. Однако детское питание, лакомства «к чаю» и панировочные сухари маркировке подлежать не будут.

Наносить маркировку на свою продукцию обяжут и производителей жидкости для электронных сигарет. Определенный штрихкод должен стоять на продукции, выпущенной не только после вступления закона в силу, но и произведенной ранее — с 15 декабря 2022 года.

Изменения для автомобилистов в декабре 2023

С 1 декабря 2023 автолюбителям, которые не сменили летнюю резину на зимнюю, будет запрещено пользоваться машиной. Это дополнение внесли в перечень неисправностей транспортных средств, при которых не допускается их эксплуатация.

Согласно новым правилам, в декабре, январе и феврале в России водители легковых машин и грузовиков массой до 3,5 тонны обязуются менять резину на зимнюю. Если сотрудники ДПС заметят транспорт в ненадлежащем виде на дороге, владельцу грозит административная ответственность или штраф в размере 500 рублей.