Фото: Кадр из фильма "Бриллиантова рука", режиссер Леонид Гайдай, 1968г.

Любимую комедию смотрели все бессчетное количество раз, но теперь есть повод насладиться старым фильмом еще раз.

Больше полувека назад на экраны вышла комедия «Бриллиантовая рука» легендарного режиссера Леонида Гайдая. С тех пор зрители десятки раз пересмотрели любимую киноленту, но фильм продолжает удивлять.

Так, в сценах, которые народ давно выучил наизусть и разобрал на цитаты, можно заметить яркие нестыковки.

Где снималась «Бриллиантовая рука»

Одну из главных комедий Гайдая снимали в СССР, хотя по сюжету главные герои путешествуют в разные города и даже выезжают за границу. Как раз поездку самонадеянного контрабандиста и наивного туриста в другую страну Гайдай изначально хотел снимать в Турции, но бюджета на зарубежную командировку не хватило.

Поэтому ключевую сцену «Бриллиантовой руки» снимали не в Стамбуле, а в исторической части Баку, в Азербайджанской ССР. В этих древних городах похожие узкие улочки, поэтому в кадре разницы не было видно. Примечательно, что для молодого поколения зрителей Азербайджан и правда знаком только как отдельная страна.

Основную часть фильма снимали в Краснодарском крае на побережье Черного моря. В «Бриллиантовой руке» можно увидеть Новороссийск, Сочи, Адлер и окрестности Туапсе.

Именно из-за жаркого климата черноморского побережья в комедии появился киноляп.

Главный киноляп комедии «Бриллиантовая рука»

По сюжету контрабандист Геша Козодоев (Андрей Миронов) должен был из-за границы привезти в СССР драгоценности в гипсе своей якобы сломанной руки. Но гипс с золотом по ошибке накладывают Семену Семеновичу Горбункову (Юрию Никулину). Контрабандист приглашает его на рыбалку, чтобы оглушить камнем и забрать драгоценный груз.

Кафе, в котором Геша назначил встречу с Семен Семеновичем и его семьей для обсуждения рыбалки, находилось на побережье Адлера. Сначала операторы сняли сцену издалека.

Именно в этот момент Лелик в исполнении Анатолия Папанова произнес знаменитую фразу: «Детям — мороженое, его бабе — цветы». Однако его непутевый напарник все перепутал и вручил Наде Горбунковой (Нина Гребешкова) два эскимо на палочке, а детям подарил по красной розочке.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай, 1968 г.

Затем съемочная группа приступили к работе над сценой, где герои сидели за столом и обсуждали предстоящую рыбалку. Оператору не понравилась съемка крупным планом. Он потребовал удлинить ножки стола, чтобы фигуры героев занимали как можно меньше места в кадре, а выразительные лица гениальных актеров были лучше видны.

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Пока ассистенты «Бриллиантовой руки» думали, как аккуратно «нарастить стол», прошло несколько часов. Эскимо растаяло, а цветы завяли, пришлось спешно искать новый реквизит. Увы, нужное мороженое в разгар сезона на пляже раскупили. Да и точно таких же роз не нашлось. Пришлось импровизировать.

Если сравнить сцену комедии «Бриллиантовая рука» издалека и крупный план за столом, сразу становится понятно, что стол в кафе стал выше, а мальчик и девочка едят совсем не то мороженое, что им подарили. Дети аккуратно лакомились шариками мороженого из креманок.

Роз в руках Нади Горбунковой не просто стало больше, это вообще другие растения. Контрабандист дарил две хилые розочки с поникающими бутонами, почти без листьев. И они чудесным образом превратились в симпатичный букетик из трех красивых цветков.