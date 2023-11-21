Квартира, мотоциклы и авторские права: кому досталось наследство Евгения Осина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Певец Евгений Осин состоял в отношениях в последние годы жизни. Почему возлюбленной и ее дочери почти ничего не досталось после смерти музыканта, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Пять лет со дня смерти Евгения Осина. Последняя возлюбленная артиста рассказала, как она живет после утраты. Кому досталось наследство певца? И почему он так и не удочерил ребенка своей гражданской жены? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Даже если биение сердца автора закончилось, его песни продолжают жить. И это самое главное», — уверен певец Родион Газманов.

«Очень талантливый самородок. Человек, который не просто пел песни, он их сам писал. И он умел заряжать, он был шоуменом», — отметила бывшая возлюбленная Евгения Осина Елена Скорнякова.

Исполнитель хита «Плачет девочка в автомате» Евгений Осин умер 17 ноября 2018 года. Врачи констатировали остановку сердца 54-летнего музыканта вследствие длительного злоупотребления алкоголем. В конце жизни Осин пил практически каждый день.

«Когда я хоть что-то говорила: „Жень, все-таки ты хочешь выпить, все-таки у тебя проблемы с алкоголем“, — он тогда начал меня оскорблять, агрессировать: „Да ты на себя. Да ты наркоманка“», — рассказала телеведущая Дана Борисова.

Друзья и близкие пытались спасти артиста от зависимости. Дана Борисова даже помогла с реабилитацией в Таиланде. Но за границей Осин вместе со своим другом Крисом Кельми пошел вразнос.

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«Мне позвонила психолог, которая была на Самуи. Говорит: „Дана, приезжай“. Якобы он выпил бутылку каких-то своих дорогих духов. Что ему очень плохо, ему медицинскую помощь оказывают. Что он отравился этими духами», — уточнила телеведущая.

Осин так и не смог преодолеть тягу к алкоголю. Вскоре звезды 90-х не стало. После его смерти началась битва за наследство. На квартиру в Москве, несколько мотоциклов и авторские права претендовали дочь певца Агния, а также Анастасия Годунова — дочь Елены Скорняковой, с которой Осин жил в последние годы. По словам женщины, артист очень любил девочку.

«Человек, который был очень искренний, очень ранимый и очень мечтал о семье и ребенке. Это ему заменила Настя. То есть бог дал ему такой шанс, что он испытал чувство отцовства по отношению к Насте», — заявила Елена Скорнякова.

Она утверждала, что певец хотел стать официальным отцом Насти. Но в итоге так и не оформил это на бумаге. Не успел.

«Закон предусматривает, что удочеренные и усыновленные дети обладают теми же правами, что и родные. Поэтому, если бы это случилось, то она могла бы быть наследником его имущества», — объяснил адвокат Юрий Ефимов.

«Я и переживала сама, переживала за Настю. И еще боролась с разными нападками», — сказала Скорнякова.

Хотя сам Евгений Осин даже в состоянии сильного опьянения утверждал, что дочь у него одна.

«Жену я не видел уже пятнадцать лет. А вот дочку видел… У меня одна дочка… Агния», — говорил он.

Скорнякова обвиняла Агнию в том, что та бросила отца, не хотела с ним общаться. А он из-за этого переживал. И топил горе в алкоголе. В отличие от родной дочери, Елена с Анастасией были рядом с артистом до последнего момента.

«Хорошо. Я никто. Моя дочь никто. Мы никто. Но, по крайней мере, я вызывала эту скорую. А вы, будучи родственниками, почему же ее не вызывали? Получается, что все расписано на родственников. И люди просто ожидали, когда человек умрет, и все», — заявила Елена Скорнякова.

Через год после смерти Осина случилось страшное. Кто-то сжег его могилу. Бывшая жена Евгения Наталья Черемисина предположила, что это могла сделать Анастасия.

«Настя сожгла могилу в 12 лет. Это же абсурд? Абсурд. Она говорит, что, предположим, она не имеет к Евгению Осину никакого отношения. Что они не писали вместе песен. Что этого всего не было. Что это все ложь. Но это же тоже неправда», — высказалась бывшая возлюбленная Евгения Осина.

В итоге мать и дочь проиграли суд. Имущество и права на все песни получила Агния. У Анастасии есть лишь письменные разрешения на исполнение нескольких композиций.

«Предоставлены все договора от его лица, что я могу исполнять эти песни», — уточнила дочь Скорняковой Анастасия Годунова.

Но никаких авторских отчислений ей не положено.

«Отчислений для нас нет. Мы не получаем никакие деньги», — подтвердила Елена Скорнякова.

Единственное, что осталось у Анастасии от Евгения Осина, — это пианино, которое он купил, музыкальные пластинки и шпиц по кличке Мимиша.

Но самое важное — это теплые воспоминания. Благодаря Евгению Анастасия поняла, что тоже хочет быть артисткой.

«Настя работает над своим репертуаром, над своими песнями. Снимается в кино, в сериалах. Сама продвигается, не афишируя, что она имеет какое-то отношение к Евгению», — отметила экс-возлюбленная артиста.

Женщины говорят, что больше не собираются публично выяснять отношения с прошлой семьей Евгения Осина. Им хочется, чтобы в памяти у поклонников остались его песни, а не скандалы с участием близких певца.