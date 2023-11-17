В погоне за деньгами: может ли внебрачный сын Лепса претендовать на наследство звезды

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Светит ли ему получение весомой суммы в будущем?

Певец Григорий Лепс признался, что у него есть внебрачный сын — причем он уже взрослый и женатый. Издание «Страсти» спросило у юриста Анастасии Подгрудковой, на что в случае смерти звездного отца сможет претендовать потенциальный наследник.

Отмечается, что сам отпрыск артиста пока не знает, кто на самом деле его папа. Некоторые журналисты, обсуждая его шансы вступить в гонку за наследство Лепса, говорили, что он сможет это сделать, как только узнает о своем именитом родственнике.

Но, как объяснила Подгрудкова, этого недостаточно. Так, если отцовство не признается официально, то он не становится его сыном и ни на что не сможет претендовать.

«Дети являются наследниками первой очереди, но тайный сын сможет претендовать на наследство только при подтверждении отцовства, или если сам Григорий Лепс укажет на него в завещании, что передает ему такое-то имущество», — подчеркнула специалист.

Также в СМИ поднимался вопрос об алиментах — якобы молодой человек сможет обратиться в суд для возврата их невыплаченной части. Но и в этом случае существует нюанс, который также разъяснила юрист.

Перед взысканием алиментов нужно установить факт отцовства. Для их получения за прошлый период следует доказать, что ранее мать ребенка обращалась с таким же требованием к отцу, просила их выплатить, а он от этого уклонялся — если она таких действий не предпринимала, то сделать этого не удастся.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Лепс не общается с внебрачным сыном.