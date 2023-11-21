Жизнь повернула не туда: почему экс-жена Ефремова Ксения Качалина живет в нищете и одиночестве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

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Ксения Качалина живет в грязной квартире, а продукты и вещи находит в мусорных баках. Как артистка оказалась в такой ситуации и ищет ли из нее выход, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Бывшая жена Михаила Ефремова, актриса Ксения Качалина, решила продать часть своей двухкомнатной квартиры в центре Москвы. Почему соседи опасаются, что она может стать жертвой черных риелторов? Как артистка за пару лет довела элитное жилье до антисанитарного состояния? И кто помогает безработной Качалиной деньгами? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Чистые руки, по-моему, только у чекистов. Поэтому у меня такие грязные руки», — улыбнулась экс-звезда кино.

В этой исхудавшей, уставшей женщине с грязными руками сложно признать некогда знаменитую актрису Ксению Качалину. 52-летняя звезда сериала «Марш Турецкого» и бывшая супруга Михаила Ефремова доживает свой век в нищете и одиночестве.

«Я выпивала позавчера, а до этого месяца три не пила, четыре», — призналась актриса.

На вопрос, почему она регулярно употребляет алкоголь, экс-супруга Ефремова ответила кратко: «Потому что прохладно».

Качалина пристрастилась к спиртному, еще будучи в браке с Михаилом Ефремовым. Они поженились в 2000 году и развелись через пять лет. После расставания ситуация усугубилась. Она беспробудно запила и перестала заботиться об их общей дочери Анне-Марии. По словам наследницы, мать морила ее голодом и часто избивала.

«На данный момент мы не контактируем. На данный момент нет (о желании наладить общение. — Прим. ред.), потому что у меня так тихенько и спокойненько», — заявила Ксения Качалина.

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Повзрослев, девушка съехала от матери и теперь не хочет с ней общаться. Анна-Мария занялась своими детскими травмами и регулярно посещает психотерапевта.

«Отправить ее на лечение она хотела. Та (Качалина. — Прим. ред.) резко засопротивлялась, как все алкаши: „А зачем меня отправлять на лечение? Я совершенно нормальный человек“. И она говорит: „Да гори все синим пламенем. Пускай живет, как хочет“. Тут я с ней согласен. Потому что если бы у меня была такая мать, я бы даже, скорее всего, с ней не общался. Она (дочь. — Прим. ред.) не покидает психолога, потому что там дикие проблемы с самой собой. И практически невозможно разобраться в себе и твердо встать на ноги», — высказался кинокритик Александр Шпагин.

Все эти годы за бывшей женой присматривал только Михаил Ефремов. Он выделял ей деньги на еду и оплачивал услуги домработницы. Но три года назад его посадили в тюрьму за смертельное ДТП. Качалина осталась без помощи. Шикарная квартира с видом на Кремль превратилась в помойку. Горы мусора. Электричества нет, отключили за неуплату.

Четвертая жена Ефремова не считает себя асоциальной личностью и относит к богеме. Женщина спокойно красит ногти за грязным туалетным столиком. Невозмутимо перешагивает через остатки еды на полу и не обращает внимания на рваные обои.

«По фэншую это правильно. Перекрывает туалетную дверь. Разграничение пространства», — ответила актриса на вопрос о свисающей с потолка ткани.

Одежду и продукты Качалина находит в мусорных баках у дома. А свой единственный доход (пять тысяч рублей в месяц от Союза кинематографистов) тратит на сигареты и водку. Чтобы справиться с безденежьем, Ксения подумывает продать часть двухкомнатной квартиры.

«Волшебная квартира, потому что здесь достаточно уютно. Если уж совсем-совсем прижмет, то, в принципе, такая возможность есть», — подтвердила Качалина.

«Она может стоить от восьми миллионов рублей. Сколько будет конечная стоимость этой комнаты, можно судить только тогда, когда будет все сделано для подготовки этой квартиры. А в нынешних условиях и половины за нее не дашь. К ней страшно подходить», — объяснил риелтор Олег Свиридов.

Ксения Качалина уверена: продажа комнаты решит все ее проблемы. И не сомневается, что быстро найдет покупателя.

«Прекрасная все-таки двухкомнатная квартира, но одна без окна. Но тоже нормально, практически сделали второй этаж», — уточнила актриса.

Но соседи не разделяют ее оптимизма. Они уверены: Качалина в большой опасности. Желающих приобрести полквартиры без света и ремонта среди адекватных людей не найдется. А вот черные риелторы наверняка заинтересуются одинокой пьющей женщиной.

«Объект недвижимости имеет достаточно серьезную стоимость, достаточно ликвидный адрес. Преступники могут использовать любую возможность для того, чтобы овладеть этой квартирой. В том числе и алкогольные напитки или, возможно, психотропные средства, когда человек перестает понимать, что происходит с его объектом недвижимости», — допустил риелтор Свиридов.

К тому же на днях Качалина призналась: к ней все чаще стали приходить незнакомые люди.

«Периодически, да. Какие-то разные люди», — сказала она.

«Она пускала. Знаете кого? Бомжей. А у нас ответственный за дом от ЖЭКа говорил, что он их гонял», — отметила соседка актрисы Людмила.

«В этой ситуации скорее даже не риелторы, а куда легче ее друзьям, так называемым, просто ее убить. Запросто совершенно. И просто там жить, в этой квартире. Допустим, сделать из квартиры какой-нибудь притон, потому что они же не могут купить эту квартиру. Ее могла бы обезопасить сейчас опека», — высказался кинокритик Шпагин.

Соседи призывают бывшую звезду одуматься. Бросить пить. Наладить отношения с дочкой от Михаила Ефремова. И ни в коем случае не продавать часть квартиры, если она не хочет оказаться на улице.