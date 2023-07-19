Получает копейки на стройке: стало известно, как живет приемный сын Зверева

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Когда-то Зверев-младший сопровождал своего звездного папу буквально на каждом светском мероприятии. Но внезапно пропал из поля зрения. Чем сейчас он занимается и как сложилась его жизнь?

Стало известно, как живет приемный сын стилиста, певца и шоумена Сергея Зверева. В детстве мальчик, которого тоже ховут Сергей, часто сопровождал звездного папу на светских мероприятиях и участвовал в ток-шоу, однако с годами пропал из поля зрения публики. Оказалось, что 30-летний мужчина практически перестал общаться со знаменитым родителем, дважды побывал в браке, а теперь работает на низкооплачиваемой работе. Взять интервью у сына известного стилиста получилось у издания KP.RU.

Еще в начале нулевых Зверев рассказывал, что мальчика ему родила гражданская жена, которая в последствии погибла. Однако позже выяснилось — стилист взял Сергея из иркутского детдома, когда тому было три года. Знаменитость старался дать сыну наилучшие условия, но в 20 лет приемный сын решил сепарироваться. С тех пор отношения со звездным папой начали портиться.

За эти годы Сергей так и не получил высшее образование. Чтобы выжить, ему пришлось устроиться на стройку. Зарплата там оставляет желать лучшего. Кроме того, приемный сын Зверева дважды побывал в браке. Оба оказались неудачными.

«Сейчас я живу в Краснознаменске. Один. Работаю на стройке. В ближайшем будущем, возможно, приеду в Москву», — признался Зверев-младший в беседе с изданием.

В заключении он добавил, что на самом деле не ругался со звездным папой, но общение, конечно, с годами в разы сократилось.

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