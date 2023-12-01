Грамотный подход: как выбрать хорошие консервы из тунца

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Чтобы понять, что рыбные консервы потеряли свою пользу, нужно обращать внимание не только на срок годности.

Рыбы из семейства лососевых считаются настоящим деликатесом. Помимо вкуса, приводящего в восторг любителей морепродуктов, в них содержится множество полезных веществ. Однако высокая цена зачастую отталкивает потенциальных покупателей.

Для тех, кто хочет полакомиться вкусной рыбой, но не готов сильно тратиться, есть альтернатива — тунец из семейства скумбриевых. Если брать свежий товар, то нужно быть готовым, что цена все равно окажется достаточно высокой. А вот консервированный тунец не только хранит в себе множество витаминов, но и стоит недорого. На что обращать внимание при покупке этого продукта и как не ошибиться с выбором, выяснила «Самая полезная программа».

Какой тунец консервируют

Существует более 15 видов тунцов. Самым дорогим является голубой. Его нельзя встретить в продаже по низкой цене. Эту рыбу можно найти либо на тарелке дорогого ресторана, либо на рынках азиатских стран.

Среди более дешевых сортов выделяют полосатого тунца. Именно он зачастую отправляется в места консервации. Представители данного вида в не только намного меньше голубого, но и значительно полезнее.

«Чем больше рыба, тем больше она аккумулируется. Это относится к любым объектам — свинцу, ртути и другим», — объясняет пищевой технолог Александр Гришин.

Консервированный тунец сходит с конвейеров множества производителей и выставляется на магазинные полки с абсолютно разными ценниками. Для того чтобы выяснить причину различной стоимости одного и того же продукта, провели эксперимент. В качестве образцов взяли товары за 76, 128 и 234 рубля.

На что обращать внимание при осмотре банки консервированного тунца

Первое, на что нужно обратить внимание при покупке консервированного тунца, это маркировка.

«Маркировочные знаки не должны быть на бумажной этикетке на самой банке. Их должны указывать на крышке, либо на дне», — рассказывает эксперт.

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Данные значения на приобретенных образцах были указаны правильно. Далее важно изучить указанные на упаковке сведения о стране производства. Учитывая то, что тунец обитает в теплых водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов, чем ближе изготавливающее предприятие к данным регионам, тем свежее будет состояние рыбы, попадающей в консервы.

Бюджетный образец сделали во Вьетнаме, самый дорогой оказался родом из Эквадора, а упаковка средней ценовой категории была изготовлена от требуемых мест дальше всего — в Калининградской области. Значит, тунец в последней банке к моменту упаковки был наименее свежим.

Что должно быть внутри банки с консервированным тунцом

У идеального состава консервов всего три компонента: тунец, вода и соль. На упаковках всех тестируемых продуктов был указан именно этот перечень ингредиентов. Однако под крышкой могут быть и другие «подводные камни».

По ГОСТу в консервах должно быть 70% рыбы относительно всего содержимого. Для того чтобы поверить изготовителей на добросовестность, тунец и бульон взвесили по отдельности. В бюджетной банке оказалось 28,74% бульона, в самом дорогом образце было 30,12% жидкости, а в третьей таре количество воды немного превысило норму — 31,03%. Однако небольшие отклонения от нормы не скажутся на качестве и вкусе продукта.

Следующим этапом эксперимента стало взвешивание тунца. В результате выяснилось, что изготовители образца из Калининграда сэкономили на сырье. Вместо указанных 185 в банке находилось всего лишь 174 грамма.

«Это недовложение 10 грамм. В рамках действующих стандартов допускается погрешность при данной массе не более плюс-минус трех грамм», — отмечает профессионал.

Учитывая то, что банка данного товара самая большая из анализируемых, напрашивается вывод, что это маркетинговый ход.

Каким должен быть консервированный тунец

Выявить некачественного тунца можно по внешнему виду. Пример того, каким должно быть содержимое банки, к удивлению, показал дешевый образец. На нем были видны волокна, отсутствовали следы окисления и неприятный запах. Рыба из второй упаковки разваливалась сильнее. Это означает, что перед консервацией продукт подвергался неоднократной заморозке. Консистенция дорогого образца оказалась в норме, а признаки окисления отсутствовали. Однако в общей массе были обнаружены кусочки шкурки. Следовательно, рыбу плохо почистили на заводе.

Также выдать консервированный тунец недолжного качества может его вкус. Например, образец средней ценовой категории горчил, а в дорогом ощущалась кислинка. А бюджетный товар снова оказался лучше всех, его вкус был самым приятным.

Почему нельзя покупать тунец в деформированных банках

Консервная банка может деформироваться даже от малейшего удара. Если это произошло в магазине, то брать такой товар не стоит, даже если его продают по скидке.

Для того чтобы наглядно продемонстрировать, какие последствия ожидают покупателя деформированной банки, был проведен тест. В предварительно искривленную тару добавили медный купорос вместе с водой. Такая смесь ускоряет процесс окисления, который уже начался в поврежденной жестяной упаковке. Дело в том, что материал, из которого изготовлена банка, обработан антикоррозийным покрытием. Средство позволяет предотвратить ржавление. А если повредить тару, защитный слой может разрушиться. Тогда металл внутри заржавеет, и рыба быстро испортится. Именно это и произошло спустя сутки после начала эксперимента.

Также коррозия может начаться вследствие неправильного хранения продукта. Если температурный режим не соблюдался, разрушение антикоррозионного слоя не заставит себя долго ждать.

Помимо этого, риском для здоровья может стать слой олова, покрывающий жестяную банку. При повреждениях данное вещество может начать выделяться в пищу. Концентрацию олова в продукте проверили в лаборатории.

«Если говорить про содержание олова, то этот показатель не должен превышать значение 200 миллиграммов на килограмм продукции», — объясняет доцент Московского государственного университета технологии управления имени К. Г. Разумовского Наталья Василевич.

Концентрация олова всех трех образцах не превышала 85 миллиграммов на килограмм продукции. Это хороший результат.

Проведенное исследование показало, что обращать внимание на цену при выборе консервированного тунца не стоит. Важнее проверить регион производства и необходимую маркировку. А также стоит помнить, что даже качественный тунец эксперты советуют есть не чаще одного-двух раз в неделю.