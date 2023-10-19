Изучить, поджечь и замочить: как отличить натуральный рис от подделки

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Даже обычные на вид зерна риса могут оказаться подделкой. Поэтому к выбору белой крупы нужно подходить со знанием дела.

Рис не только является самостоятельным гарниром, но и входит в состав многих популярных блюд. Для того чтобы результат готовки порадовал, важно грамотно подойти к выбору крупы, ведь порой в упаковке могут скрываться неприятные сюрпризы — примеси, маленькие жучки и даже черви.

На что нужно обратить внимание при покупке риса? Как проверить, качественный ли продукт? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Что лишнее может быть в пачке риса

Насекомые попадают в упаковки риса из-за нарушенных условий хранения на производстве или в магазине. Чтобы избежать встреч с маленькими незваными гостями, нужно осмотреть товар сразу в торговом зале. Поэтому стоит отдавать предпочтение прозрачной пачке, ведь именно в ней будут максимально видно содержимое.

Также в упаковках риса может оказаться подделка.

«Продукт бывает из иных круп. Добавляют крахмал, например. И просто в дальнейшем машиной формируют в гранулы, которые потом выходят на конвейер», — объясняет шеф-повар Григорий Малышев.

Чаще всего поддельный рис приезжает в Россию из Китая, но далеко не всегда производители это укажут. Однако вычислить суррогат все же можно. Для этого достаточно сварить крупу. Поддельные зерна поменяют форму и разварятся.

Чтобы наглядно проверить, действительно ли можно отличить поддельную крупу от натуральной, провели эксперимент. В качестве образцов взяли три пачки риса разной ценовой категории: за 87, 115 и 165 рублей.

На каждом продукте указано, что производство российское. А вот возможности осмотреть товар полностью нет. У всех упаковок внизу напечатан рисунок, и разглядеть осадок не получится. А ведь именно он говорит о том, что рис залежался на складе или его сделали из бросового сырья.

На что нужно обращать внимание при выборе риса

В первую очередь необходимо обращать внимание на сорт риса. Чем он выше, тем меньше в зернах крахмала, а значит, больше пользы. Большое количество крахмала может стать причиной ожирения.

Далеко не все производители честно указывают сорт на упаковке. Доверять можно цвету риса, который расскажет о его качестве.

«Он бывает либо белый, либо прозрачно-белый. Лучше всего, конечно, прозрачно-белые зерна. Это значит, что рис хорошо прошлифованный», — рассказывает эксперт.

То есть если в упаковке продукт разных оттенков, его лучше положить обратно на прилавок и отложить покупку, ведь именно так выглядит рис низкого сорта.

Именно таким видом зерен была наполнена дешевая пачка. В ней можно найти серые, белые и серо-бурые крупинки. Значит, это рис низкого качества. А еще в бюджетной пачке много дробленых зерен. Такая крупа при варке превратится в кашу.

«Варится он крайне быстро. И, что еще характерно, во время варки трудно понять степень готовности. Часть риса может свариться, а часть риса у вас будет продолжать хрустеть на зубах», — отмечает шеф-повар.

Производитель образца средней ценовой категории уверяет, в упаковке рис первого сорта. Однако эксперт заключает, что это зерна второго сорта. Так как опять присутствует различие в цвете.

Дорогой образец больше всех похож на крупу высшего сорта. Весь рис однородно-белый и целый. Из такого продукта получатся вкусные блюда.

Как проверить наличие крахмала в рисе

Прежде чем приступить к готовке, рис лучше замочить в холодной воде на один-два часа. Это поможет избавиться от лишнего крахмала, а также оценить его первоначальное количество.

Наиболее мутная жидкость оказалась в миске с дешевым рисом. Это показывает большое содержание крахмала в нем. Часто производители подмешивают липкий картофельный крахмал, чтобы скрыть факт подделки.

Наличие картофеля в товаре можно проверить, попытавшись склеить его рукой. Если он не рассыпется, то внутри очень много данной добавки. Такую проверку прошли все образцы. Они остались рассыпчатыми.

Как опознать опасную подделку дома

К удивлению некоторых, существует факт, что в рис иногда добавляют пластмассу. Важно убедиться, что купленный продукт натурален. Для этого нужно его поджечь. Если будет выраженный густой черный дым, то зерна являются опасной подделкой.

Чтобы убедиться, что образцы чисты, каждый из них подожгли с помощью газовой горелки. Никаких черных вкраплений обнаружено не было, а в воздухе витал запах сожженной еды. Значит, что рис натуральный, без искусственных добавок.

Как варить рис

Чтобы приготовленный рис получился рассыпчатым и вкусным, нужно придерживаться простого правила. Перед варкой крупу нужно несколько раз промыть под струей холодной воды. Удобнее всего это будет сделать в сите. После такой процедуры зерно отчистится не только от лишних примесей, но и от крахмала, из-за которого появляется клейкость.

Рис желательно варить в кастрюле с толстым дном, чтобы температура распределялась равномерно. Сначала в емоксти нужно вскипятить одну воду, а чтобы ускорить этот процесс, жидкость стоит заранее подсолить.

Следующим шагом будет добавление в кастрюлю крупы. В большинстве случаев информацию о необходимы пропорциях можно найти на упаковке. Обычно указывают воды требуется в два раза больше, чем риса.

После того, как жидкость с рисом закипит, нужно убавить огонь до минимума и оставить кастрюлю с крышкой до того, как зерна впитают воду. Время варки зависит от сорта риса. В целом она варьируется от 15 до 60 минут.

Как должен вести себя рис при варке

Приготовленный рис не должен быть слипшейся массой. Для проверки консистенции сваренных образцов провели тест. Крупу сразу засыпали в сотейники по 200 граммов риса на 400 миллилитров воды. Процесс готовки длился 15 минут.

В итоге дешевый рис склеился и разварился. Такой рис не подойдет для вкусных и красивых блюд. Дорогой риск оказался лучше. Немного слипся, но если бы его предварительно промыли водой, вероятно, он стал бы менее клейким. Также сами зерна не разварились. Самым лучшим товаром оказался второй образец. У него приятный аромат, а сам рис получился рассыпчатым.

Проведенные тесты показали, что дешевый рис брать не стоит. Лучше потратиться на другие товары от российских производителей, ведь все они оказались натуральными и качественными. А чтобы не испортить блюдо, перед покупкой нужно обращать внимание на сорт риса и его внешний вид.