Справится за полминуты: как дешево и быстро избавиться от засора в ванной

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Налет, волосы, мелкий мусор — рано или поздно канализация забивается, образуя засор в раковине или ванне. Как от него избавиться быстро и без больших трат на сантехника или агрессивные средства?

Возникновение засоров в ванной — рядовая бытовая неурядица, с которой хотя бы раз в жизни сталкивался каждый. Вот только не всем удается с ней быстро и эффективно разобраться. Сегодня производители бытовой химии все чаще предлагают агрессивные средства, которые могут испортить сантехнику и лишь усугубить проблему.

В результате человек получает испорченный водопровод, а в редких случаях даже отравление химикатами. Однако справиться с засором можно и без вреда для здоровья и вызова на дом специалиста, прибегнув к помощи старого доброго вантуза. О том, как выбрать качественный и недорогой инструмент, выяснила «Самая полезная программа».

Как выбрать надежный и безопасный вантуз для прочистки засоров

В советское время классический резиновый вантуз хранился в каждом доме и отлично справлялся с бытовыми проблемами. Но сегодня на прилавках можно найти десятки улучшенных вариантов — механические, пневматические, вакуумные — несложно потеряться в таком разнообразии ассортимента и переплатить за бесполезное приобретение.

В качестве наглядного эксперимента были куплены четыре варианта вантузов стоимостью 120, 230, 400 и 700 рублей. В ходе ряда испытаний станет понятно: стоит ли переплачивать или высокая цена — это не более чем маркетинговая уловка.

Состав и качество материалов

Чтобы выбрать хороший инструмент, опытные сантехники советуют внимательно осмотреть вантуз перед покупкой и понюхать его. При наличии резкого запаха от покупки лучше отказаться — это свидетельствует о том, что в составе материала присутствуют токсичные примеси.

«Едкий запах в доме может стать причиной головных болей и, в целом, плохо сказаться на самочувствии», — предупредил ведущий Владимир Щеглов.

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Среди купленных образцов все успешно прошли проверку. Однако на этом тест-драйв не закончился. Далее важно удостовериться, что вантуз достаточно прочный, чтобы не сломаться во время прочистки серьезного засора.

«Дешевый вантуз сделали из тонкого пластика. Такой может попросту лопнуть во время работы. Ко второму инструменту вопросов нет. Третий вантуз с виду напоминает тот самый — советский. Казалось бы, эта модель проверенная временем. Вот только качество <…> не порадовало. Магазинная ручка, к сожалению, обработана плохо. И после 5 минут эксплуатации все руки будут в занозах», — прокомментировал ведущий.

Вакуумное устройство за 700 рублей — единственное, у которого есть отверстие в основании чаши. С одной стороны, ручка, при помощи которой можно выкачать воздух и без труда избавиться от проблемы, — удобное приспособление. С другой, высок риск, что при серьезных засорах вантуз попросту развалится. Поэтому крайне важно проверить все образцы в деле.

Прочность и износостойкость

Качественный вантуз должен без труда справляться с колоссальным давлением при очистке особенно крупных засоров в ванной без деформаций и поломок. Для этого к купленным образцам прикрепили плитку весом 1,8 килограмм.

С первым этапом все модели успешно справились. Однако в работе с третьим экземпляром, который больше всего походит на советский вариант, придется приложить дополнительные усилия. Его резина слишком толстая и твердая.

Затем вес был увеличен. Справиться с новой нагрузкой смогли не все приспособления. Самый дешевый вариант «выбыл» на отметке 5,5 килограмм — его подвела ручка. Это же произошло и с наиболее дорогим вантузом. Второй и третий образцы уверенно удерживали плитку даже при весе в 7 килограмм.

Маркость

Даже самый мощный вантуз окажется бесполезным, если во время работы его чаша вдруг украсит сантехнику. Разводы могут впитаться и навсегда испортить внешний вид.

«Если вы придете в магазин, обратите внимание на пол. На плитке вы можете испытать любой вантуз. Чуть-чуть черканите — и вы уже увидите, можно ли использовать его дома или нет», — посоветовал ведущий.

Проверку с белой керамической раковиной прошли все образцы, кроме третьего. Поэтому ими можно пользоваться без опаски. Но окончательные выводы делать еще рано.

Скорость прочистки засоров

Для следующего испытания была сооружена импровизированная система канализации. Трубу перекрыли поролоновой губкой и залили в раковину подкрашенную воду. По количеству «качающих» движений вантуза и скорости продвижения пробки в канализации получится выяснить эффективность каждого образца в деле.

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«Если в вашей раковине присутствует переливное отверстие — обычно оно находится сбоку — для того чтобы раковина не переполнилась, его нужно изолировать. Чтобы не было воздушного пространства», — отметил ведущий.

Самый дешевый инструмент справился с засором за 24 секунды. Для этого пришлось нажать на пандус 12 раз. Второму образцу понадобилось почти в два раза больше времени — 43 секунды. Главная причина — миниатюрный размер, которым неудобно работать.

Быстрее всех с засором справились классический и западный образцы. Правда, разница с дешевым аналогом у них минимальная. Понадобилось всего 11 движений и 23 секунды по времени. При таких результат становится очевидно, что переплачивать в 5 раз за дорогой вакуумный вантуз бессмысленно. Можно обойтись изделием за 120 рублей или купить классический инструмент за 400 рублей.

«Но обратите внимание, чтобы ручка была у него идеально гладкая. Дабы у вас не было заноз в руках. И чаша была пусть даже из твердой прочной резины. Но пусть это будет сделано качественно», — отметил ведущий.

Главное помнить — засор легче предотвратить, чем бороться с последствиями. Поэтому специалисты советуют регулярно убирать мусор из слива в ванной и раковине. А также раз в три месяца использовать средства для очистки труб.