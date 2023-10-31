«Вы даже не представляете»: какие проблемы беспокоят 78-летнего Юрия Антонова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Ruptly; 5-tv.ru

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Певец Юрий Антонов в своем почтенном возрасте продолжает не только записывать песни, но и завел новые отношения. Планирует ли музыкант создать семью, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Юрий Антонов пожаловался на здоровье. Почему 78-летний народный артист перешел на минеральную воду? Смог ли он восстановиться после операции по замене коленного сустава? Как относится к слухам о своих похоронах? И почему композитор прячет новую возлюбленную? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я вообще человек в этом смысле достаточно скромный. Слово „Легенда“ начинает негативно влиять на меня. Я не люблю на красной дорожке ходить», — признался певец.

Юрий Антонов — редкий гость на светских мероприятиях. Но на днях маэстро посетил музыкальную премию. Гости отметили: 78-летний певец в отличной форме. Он заметно похудел, был в приподнятом настроении и заигрывал с молодыми журналистками.

Многие уверены: народный артист расцвел рядом с молодой возлюбленной. Ранее Антонова заметили в кино с красавицей-брюнеткой. А этим летом звезда эстрады официально заявил, что не одинок.

«Когда мужчина может писать стихи, мне кажется, он может покорить любую женщину, вне зависимости от своего возраста», — уверена певица ТО-МА.

«Это харизматичный очень мужчина. Несмотря на свой возраст, он прям…», — сказала солистка группы «Тутси» Ирина Ортман.

«У меня было открытие. Я как-то просматривала бабушкины старые журналы… Он в молодости был вообще огонь. И, конечно, то, что он еще при этом такой талантливый человек, — это очень здорово», — добавила солистка группы «Тутси» Леся Ярославская.

Юрий Антонов всегда слыл сердцеедом. Музыкант был трижды женат, стал отцом двоих детей, но последние 30 лет находится в статусе холостяка. Поклонники гадают, решится ли маэстро на четвертый брак.

«Любви все возрасты покорны. Пускай будет счастлив. И он, и его главная вторая половина», — высказалась певица Леся Ярославская.

«Я надеюсь, что появятся новые песни шикарные от Юрия Антонова», — призналась Ортман.

«Я считаю, что молодая девушка уже взрослому мужчине продлевает жизнь. У Юрия Антонова очень-очень большое наследие. И если будет брачный контракт, то почему нет?» — заявил певец Илья Гуров.

Сам Антонов не исключает, что однажды снова заведет семью. Ну а пока вплотную занимается здоровьем. Он стал ограничивать себя в еде, много двигается, а спиртное заменил безалкогольными напитками.

«Я пью минеральную воду. И так наслаждаюсь этой минеральной водой. Вы себе даже не представляете. Оказывается, что есть напитки гораздо лучше, чем водка, вино, коньяк. Это минеральная вода», — подчеркнул Юрий Антонов.

Музыкант рассказал, что чувствует себя хорошо. Беспокоят только боли в ноге. Юрий Михайлович до сих пор не может восстановиться после травмы колена. Три года назад врачи удалили ему поврежденный мениск. Он был вынужден ходить с тростью. А вскоре Антонов отправился в Австрию, где заменил больной сустав на искусственный протез. Операция длилась десять часов. Но манипуляция и последующая реабилитация не дали результата. Не помогли певцу и чудодейственные компрессы от некого целителя в Дубае.

«Да нет, еще пока не перестала. Так, чувствую, чувствую… Нет, в больницу, нет. У меня есть место, где много тренажеров», — рассказал Юрий Антонов.

Весной 2023 года СМИ написали: маэстро госпитализирован с приступом. Однако сам исполнитель позже опроверг эту новость.

Антонов говорит: за его 50-летнюю карьеру ему не раз приписывали страшные болезни и даже хоронили. Но он старается не реагировать на сплетни и слухи.

«Мы все подвержены внешнему нападению. Есть какие-то люди, которые… Или вы не нравитесь, или он вам не нравится. Я не знаю. Поэтому никто от этого еще не уберег себя», — отметил артист.

Антонов заявляет: он еще полон сил и творческой энергии. Недавно музыкант после долгого перерыва приступил к записи альбома. И сейчас работает над новой песней, которую наверняка посвятит своей таинственной возлюбленной.