Фото, видео: Созинов Виталий / ТАСС; 5-tv.ru

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Народному артисту РФ 78 лет, и у него по-прежнему целая армия поклонниц разного возраста.

Участницы группы «Тутси» Леся Ярославская и Ирина Ортман воспели красоту и талант народного артиста РФ Юрия Антонова. Своим мнением исполнительницы поделились в эксклюзивном интервью 5-tv.ru на премьере спектакля «Эти свободные бабочки». Отметили, что в молодости Юрий Михайлович был весьма привлекательным мужчиной — они бы непременно оценили. Да и сегодня, отметила Ортман, 78-летний музыкант выглядит отлично.

«Это харизматичный очень мужчина, даже несмотря на свой возраст», — сказала она.

Коллега Ортман добавила, что открыла для себя образ молодого Антонова, когда гостила у бабушки. Просматривая старые журналы, которые хранит родственница, певица увидела фотографии Юрия Михайловича советских лет.

«Я обалдела. Мы с тобой вот тот момент расцвета Юрия не застали, мы еще были маленькие, но он был так хорош собой! В молодости — вообще огонь!» — восхищалась Ярославская.

«Я помню, моя мама была большой его поклонницей, и у нас пластинки и вырезки из газет и журналов дома были, я знаю, какой он хорошенький был», — перебивала ее Ортман.

Знаменитые поклонницы Юрия Антонова согласились во мнении о его мужественной красоте. Кроме того, отметили дамы, народный артист невероятно талантлив, даже без преувеличения гениален в своем творческом ремесле. Столько привлекательных качеств в одном человеке — очень здорово, игриво улыбаясь, заключили певицы.

Несмотря на горячую любовь фанаток, Антонов не устроил семейную жизнь. Сейчас он проживает в роскошном особняке в подмосковном Грибово, где его окружают любимые питомцы. Десятки питомцев. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие необычные животные живут в поместье артиста и сколько денег он на них тратит.