Инструкция от спасателя: как выжить, если заблудился в лесу

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В холодное время года заблудиться в лесу особенно опасно. Что взять с собой на прогулку и как выжить — простые советы могут спасти жизнь.

Густая тайга, где даже летом температура воздуха ночью опускается до 10-12 градусов, а за каждым кустом может поджидать опасность в виде хищных зверей. В таких условиях совсем один оказался двенадцатилетний Толя. Несколько десятков спасателей и волонтеров искали мальчика сутки. Как выжить в лесу, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Что делать, если заблудился в горах или в лесу

Спасатели каждый год ищут заблудившихся туристов, грибников и заигравшихся в лесу детей.

Александр Полетаев чуть не погиб во время похода в Хибинах.

«Я первый раз видел горизонтальный дождь, а мы все равно куда-то пошли. И через шесть часов я понимаю, что мы сбились с маршрута. Помощник инструктора не знает, куда идти. Дороги нет, люди начали просто падать. Дня два мы там провели и ели то, что у кого было», — рассказал он.

Группу Александра вел неопытный инструктор, в горах им пришлось буквально выживать.

Для организованных групп регистрация таких походов в МЧС обязательна, спасатели должны знать маршрут. Когда турист отправляется в одиночку, он должен предупредить кого-то из близких, которые забьют тревогу, если он вовремя не выйдет на связь.

Группу Полетаева нашли и вывели опытные инструкторы.

А 12-летнего Толю сутки спустя обнаружили волонтеры спасательного отряда «Амур». Мальчик оставался на месте, берег силы и ждал, когда его найдут. Но первой ребенка обнаружила охотничья собака, всю ночь она согревала его.

«Я вообще сначала подумал, что это волк, потом встал, посмотрел, а это собака», — говорит мальчик.

Как вести себя человеку, который заблудился в лесу?

В первую очередь попытаться выйти к людям, для этого:

Стараться не уходить далеко от знакомого маршрута. Не «срезать угол» по незнакомой местности. Не паниковать. Прислушаться к крикам, шуму машин, лаю собак. Если есть возможность, связаться со специалистами единой службы спасения по телефону 112 или 01.

Какая самая частая ошибка грибников

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» летом и осенью регулярно прочесывают леса в поисках грибников. Семидесятипятилетнюю Тамару Григорьевну сутки искали в Подмосковье.

«Если бабушка легла спать под бревном, мы можем ее просто перешагнуть, не заметить и пойти дальше», — говорят волонтеры.

Только на рассвете добровольцы нашли и вывели из леса пожилую женщину.

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Одна из причин долгого поиска потерявшихся — их камуфляжная одежда. Человека в хаки спасатели не заметят и в трех метрах.

Совет: собирать грибы и рыбачить в яркой одежде. Если заблудились, разводить костер — спасатели заметят дым издалека.

Как построить убежище в лесу и отогреться

Когда кругом лес и непонятно, как выбраться, главное — найти убежище, чтобы можно было спрятаться и отогреться.

«Я думаю, это место подходит [показывает на упавшее дерево — Прим.ред.]. Здесь основание дерева и материалы, которых достаточно для постройки шалаша», — прокомментировал инструктор по туризму Сергей Кривотулов.

Каркасом временного убежища послужит поваленное дерево, на которое нужно равномерно уложить длинные ветки, чтобы получилась сетка-конструкция.

«Каркас мы покроем либо еловым лапником либо ветками лиственных растений. Также можно использовать мох, бересту, кору — в общем, любой подручный материал», — объяснил специалист.

Когда убежище на ночь готово, можно развести костер и согреться.

«Я для разведения огня пользуюсь огнивом. Береста никогда не промокает. Она внутри всегда сухая», — объясняет инструктор.

Пара движений лезвием — и можно греться у костра.

Как продезинфицировать воду и найти еду в лесу

Без еды человек может протянуть несколько дней, а вот без воды уже через сутки наступает слабость, могут появиться галлюцинации. В таком состоянии шансы выжить минимальные. Поэтому поиском питьевой воды необходимо озадачиться сразу. Жидкость из водоема необходимо очистить.

«Самый простой способ — это кипячение. Воду можно вскипятить прямо в пластиковой бутылке. Воду нужно налить полностью, снять этикетку и положить бутылку в угли или огонь. Температура плавления пластика — 200 с лишним градусов, а вода закипает при ста градусах», — сказал эксперт.

Также стоит позаботиться и о пище.

«Из белковой пищи самая доступная еду в лесу — лягушки. Их легко поймать и приготовить <…>, если приспичит», — пояснил Кривотулов.

Чтобы переждать какое-то время, нужно иметь с собой легкий перекус. Каждый раз, отправляясь в лес, лучше брать с собой энергетический батончик или шоколадку.

Что взять с собой в лес

Есть проверенный временем набор вещей, которые должны быть у каждого, кто входит в лес:

— телефон с полностью заряженной батареей;

— компас;

— карта местности;

— нож;

— зажигалка;

— бутылка вод;

— аптечка.

Эти простые вещи могут спасти человеку жизнь, если он заблудится — а от этого никто не застрахован.