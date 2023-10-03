Берлин против Украины, проблемы Пашиняна и ультиматум Зеленскому: главные события 3 октября

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

Основной фокус новостей дня вновь был направлен на события, связанные с Украиной. Но что ждет Киев уже в ближайшем будущем?

Третий день сентября был богат на политические и общественные события. Подробнее о них — в обзорном материале 5-tv.ru.

Президент Украины Зеленский в тупике

Фото: www.globallookpress.com / Dankihot / (dankihot.com)

На администрацию президента Украины Владимира Зеленского обрушилась целая серия болезненных ударов со стороны западных партнеров, пишет журналист CNN Стивен Коллинсон. Публицист перечислил все последние события и пришел к неутешительному выводу: военная и финансовая помощь для Украины все больше начинают зависеть от избирательных кампаний в западных государствах.

«Страна перестанет существовать»: чем чреват для Украины «удар в спину» от США

Тема получила развитие в течение дня. Если ВСУ в рамках контрнаступления не смогу добиться ощутимых результатов до начала зимы, то будет заключено мирное соглашение на условиях Москвы. Об этом заявил журналист The Hill Марк Темницкий. Публицист считает, что российская сторона сможет добиться мирного урегулирования конфликта, но на своих условиях. При этом международное сообщество посодействует Москве и надавит на Киев, чтобы тот сел за стол переговоров.

Администрация Киева под следствием

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut

Следственный комитет России собрал данные, доказывающие причастность к атакам дронами на объекты гражданской инфраструктуры в РФ представителей высшего военного руководства Украины. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба СКР.

По данным ведомства, глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий ВВС ВСУ Николай Олещак, командующий Военно-морскими силами страны Алексей Неижпап, а также командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Сергей Бурденюк в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го нанесли свыше 100 ударов с воздуха с применением дронов по Москве и Подмосковью, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областей.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Алексея Арестовича*, бывшего советника президента Украины Владимира Зеленского. При этом в базе розыска не уточняется, по какой именно уголовное статье Арестович* объявлен в розыск.

Залужному приказали заткнуться

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

Главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному приказали замолчать после его жалоб на проблемы ВСУ. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник ВС США Дуглас Макгрегор. Эксперт указал на полный беспорядок в структурах ВСУ. По его словам, старшие командиры обкрадывают подчиненных. При этом себе они присваивают не только зарплаты боевиков, но и компенсации убитым.

При этом, обратил внимание Макгрегор, мнение Залужного сейчас уже никого не интересует, так как армией киевского режима управляют из-за границы. Именно иностранные «кураторы» отдают приказы отдавать украинцев на убой, а президент страны Владимир Зеленский одобряет их.

У Пашиняна проблемы с Римским статутом МУС

Фото: © РИА Новости / Асатур Есаянц

В рамках заседания в парламенте Армении был ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. О решении объявил спикер парламента Ален Симонян.

Премьер-министр республики Никол Пашинян еще в сентябре анонсировал рассмотрение этого вопроса. По его словам, ратификация статута МУС позволит обеспечить безопасность армянского населения.

Это событие прокомментировали в Кремле. Армения является дружественным государством и партнером России, но решение Еревана присоединиться к Римскому статуту МУС является некорректным. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это — некорректное решение», — сказал он.

Москва неоднократно предупреждала, что намерения Еревана ратифицировать статут МУС негативно скажутся на двусторонних отношениях. Армения, в свою очередь, предлагала российской стороне заключить соглашения, которые помогли бы развеять опасения.

«Мир уже видел „справедливость“ суда в Гааге»: что для РФ означает Римский статут МУС

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

В Берлине начались акции протеста против помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kuenne

Несколько тысяч человек вышли на улицы Берлина, протестуя против поставок Киеву и призывая правительство уйти в отставку. К организации акции причастна оппозиционная партия «Альтернатива для Германии».

«Левые, правые, середина — нам наплевать. Мы за демократию, которой сейчас не наблюдается», — приводит агентство РИА Новости слова одного из активистов.

Протестующих не устаивает также проведение досрочных выборов в ФРГ. Немцы пытаются указать правительству на ошибки в энергетической политике, а также преступления, которые якобы были совершены в период эпидемии COVID-19.

Соотечественников призывают подержать протест, одной из целей которого является остановка помощи Киеву. Немцы заявляют, что им все равно, кто прав, а кто виноват.

Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали «на ковер» в МИД РФ

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Посол Молдавии в России Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, сообщает пресс-служба дипведомства. Как уточняется на сайте МИД, причиной тому стали действия властей страны, направленные на политически мотивированное преследование русскоязычных СМИ в Молдавии.

Послу был заявлен решительный протест в связи с последним случаем — высылкой руководителя информагентства Sputnik Молдова Виталия Денисова.

Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры был закрыт въезд в Россию. Но не журналистам, а ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии.

МЧС РФ проверит системы оповещения населения по всей стране

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

В России 4 октября проведут проверку систем оповещения населения. В среду во всех регионах страны будут звучать сирены и громкоговорители с сигналом «Внимание всем!», а в общероссийском теле- и радиоэфире будет транслироваться информация по безопасности.

Как пояснили в МЧС, проверка проводится для контроля работоспособности систем оповещения на региональном и муниципальном уровнях и является плановой. В ведомстве призвали население сохранять спокойствие.

Тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в октябре

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

В Москве с 15 октября изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

«Мы скорректировали цены в условиях ежегодной инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию, но сохранили доступность поездок», — подчеркнули в департаменте.

Так, стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30 и 90 дней изменится в среднем на два рубля, составив 2730 и 6600 рублей. Оплата за один проезд по биометрии будет стоить 50 рублей, а по карте «Тройка» — 54 рубля.

При этом стоимость билетов на 365 дней останется без изменений, как цена на проезд на регулярном речном транспорте. Что же касается пересадок, то они остаются бесплатными.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.