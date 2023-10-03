«Страна перестанет существовать»: чем чреват для Украины «удар в спину» от США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Киевский режим стал еще на шаг ближе к провалу после сокращения помощи от Вашингтона. Чем это опасно для Зеленского и его команды?

В конгрессе США республиканцы добились сокращения финансовой помощи Киеву: теперь законопроект о госрасходах не включает передачу Украине шести миллиардов долларов. Теперь денежные дотации ВСУ будет получать только в случае крайней необходимости. Таким образом, Вашингтон вонзил Зеленскому «нож в спину», хотя до этого в Белом доме обещали всестороннюю помощь и финансирование.

В беседе с 5-tv.ru политолог Армен Гаспарян объяснил, как ситуация скажется на положении Зеленского и его команды. По словам журналиста, существовать Украине в том формате, в котором она это делает сейчас, осталось недолго, если США вдруг перестанут протягивать ей руку помощи.

«Если перестать выделять Украине средства, то страна просто с экономической точки зрения перестанет существовать. Украинская экономика настроена последний год, как минимум, исключительно на подпитку со стороны Запада. Все доходные сферы украинского бюджета давным давно схлопнулись. Малый бизнес почти приказал долго жить», — обрисовал критичность положения он.

По словам Гаспаряна, сейчас об устойчивости экономики Украины говорить не приходится. Чтобы закрыть финансовые дыры, Зеленский отпускает курс гривны. Чем это опасно?

«Он становится плавающим. Это означает, что его достаточно опустить на 10%. Дальше ты экономишь миллиарды. Этими миллиардами ты затыкаешь дыры. При этом у тебя в стране обнищание пенсионеров, бюджетников. Но это такая мелочь для Зеленского, на которую можно, в принципе, не обращать внимания, и все довольны», — резюмировал он.

Другой эксперт, политолог Алексей Мартынов, подчеркнул: помощь со стороны США выглядит не совсем как поддержка, а, скорее, как займ, расплачиваться за который предстоит сразу нескольким поколениям украинцев. В случае, если Украина исчезнет как государство, дотошные американские бюрократы все равно найдут ответственного за плату по счетам, подчеркнул он.

«Я бы даже сказал, что финансирование, которое они на самом деле называют помощью, американцы оказывают по достаточно грабительской ставке. То, как американцы грабят украинцев с каменным лицом, достойно отдельного умиления. Речь не идет ни о какой помощи в том варианте, в котором мы ее понимаем. Помощь — это вытащил из кармана и осуществил подаяние. В данном случае речь идет об услугах реально навязанных. За это кредитование по грабительскому проценту рассчитываться придется нескольким поколениям будущих украинцев. Даже если ничего не останется, американские капиталисты найдут, кто за них расплатится», — предупредил он.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; Личный архив Алексея Мартынова; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, почему США на самом деле могли отказаться от помощи Украине.