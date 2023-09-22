С заботой о сердце: что нужно знать о гипертонии

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Гипертония — коварное заболевание, которое часто приходит незаметно. Если не прислушаться к своему организму вовремя, то серьезные последствия могут наступить неожиданно.

Человеческий организм уязвим, опасные недуги могут настигнуть его в любой момент. И далеко не всегда тело дает понять, что ему нужна медицинская помощь. Одними из самых распространенных заболеваний, первые симптомы которых довольно легко пропустить, являются сердечно-сосудистые заболевания.

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Эта дата направлена на то, чтобы заставить людей задуматься о своем здоровье и познакомиться с диагнозами, связанными с нарушением работы данного органа. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 1,28 миллиарда людей в возрасте 30–79 лет во всем мире имеют диагноз гипертония. Однако 46% взрослых с этим заболеванием не подозревают о его наличии у себя. Какие симптомы свидетельствуют о данной болезни? Кто входит в группу риска? Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

Что такое гипертония

Гипертонией называют патологию в работе сердечно-сосудистой системы.

«Когда артериальное давление повышено [постоянно], это называется гипертония, гипертоническая болезнь. Цифры на тонометре для каждого человека должны быть 120 на 80. Увеличение этих данных говорит о том, что у человека высокое давление», — рассказал эксперт.

Подобное состояние очень опасно, так как человек может его не замечать. При таком заболевании организм пытается скомпенсировать неприятные следствия высокого давления, поэтому пациенту кажется, что никаких угроз здоровью нет. Однако проблема от этого не исчезнет. Со временем перегружаются сосуды головного мозга и сердца, что приводит к другим патологиям, которые способны привести к летальному исходу.

«Если мы не будем снижать давление, то возникнут осложнения. Это либо инфаркт, либо инсульт. Чаще всего инсульт», — выделяет врач.

При первых признаках высокого давления необходимо обратиться к врачу и по его назначению принимать специальные препараты.

Причины возникновения гипертонической болезни

К гипертонии приводит множество факторов:

Генетическая предрасположенность;

Избыточная масса тела / ожирение;

Сахарный диабет;

Психоэмоциональная нагрузка;

Атеросклероз.

Также спровоцировать гипертонию может отсутствие физической активности, чрезмерное употребление алкоголя, курение и неправильное питание.

Если говорить о группах риска, то в первую очередь врачи выделяют людей с лишним весом (индекс больше 25). Для снижения риска развития данного заболевания пациенту необходимо похудеть.

«Организму [в таком случае] надо будет меньше тратить усилий, чтобы прокачать кровь. И таким образом у человека нормализуется давление, и он оказывается в безопасной среде», — поясняет эксперт.

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В зоне риска находятся и диабетики. Данное хроническое заболевание опасно тем, что нарушает выстилку внутренних эндотелий (пласт клеток, образующий внутреннюю поверхность) сосудов. Поэтому высокое давление может спровоцировать инфаркт в любой момент.

При нарушении структуры сосудов также развивается атеросклероз — заболевание, возникающее из-за отложения холестерина на стенках сосудов. В таком случае формируются тромбы или атеросклеротические бляшки, вызывающие сужение артерии. Все это приводит со временем к тромбозу — формированию свертков крови внутри кровеносных сосудов, мешающих току.

Помимо вышеперечисленного, нарушение давления рано или поздно может привести к сердечным заболеваниям, например, аритмии — нарушению частоты сердечного ритма.

Симптомы гипертонического заболевания

Кардиолог отмечает, что человек может долгое время не замечать наличие у себя данной патологии, так как на первых порах заболевание зачастую протекает бессимптомно и никак не отражается на самочувствии пациента. Однако со временем способны появиться «звоночки», на которые незамедлительно стоит обратить внимание:

Головная боль;

Шум в ушах;

Головокружение;

Нарушение сердцебиения;

Давящие боли за грудиной;

Повышенная потливость;

Периодически холодные конечности;

Нарушение зрения;

Навязчивое чувство тревоги.

Лечение и профилактика гипертонии

Лечением данной патологии занимаются кардиологи, неврологи, терапевты и нефрологи. Чаще всего больному назначается курс препаратов, которые направлены на снижение давления.

«Гипертония — это большая проблема, которая требует очень хорошего, правильного обследования и лечения», — заключает специалист.

Но также вполне возможно снизить вероятность развития заболевания, если соблюдать профилактику. Чтобы предотвратить появление опасного состояния, необходимо:

Соблюдать режим и спать не менее восьми часов в день;

Снизить уровень стресса в своей жизни;

Избавиться от ожирения;

Придерживаться правильного питания;

Вести здоровый образ жизни.

Стоит помнить, что заниматься самолечением нельзя, риски велики серьезных осложнений. При малейшем сомнении в своем здоровье необходимо обратиться к врачу.